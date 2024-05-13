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    Küçük bir ekran kartı tamiri için servet istediler

    GeForce RTX 4090 ekran kartının güç bağlantısındaki bir problemi garanti dışı olarak kabul eden firma kartın satış fiyatının çok üzerinde bir tamirat bedeli ortaya çıkardı.
    GeForce RTX 4090
    Bir ürün kategorisinde dünya markası olsa da zaman zaman global üreticilerin müşteri hizmetleri konusunda sınıfta kaldığını görüyoruz. Asus yakın zaman yoğun bir eleştiri bombardımanının hedefi oldu.

    Tamiri kendinden pahalı ekran kartı

    Reddit üzerinde destek gören bir paylaşıma göre bir kullanıcı, yeni aldığı Asus marka GeForce RTX 4090 ekran kartının güç bağlantısında bir bozulma fark ediyor. Plastik kısımdaki bu bozulmayı vakit kaybetmeden teknik servise bildiriyor.

    Ne var ki teknik servis GPU fonksiyonel değil diyerek ekran kartını garanti dışı kabul etmiş ve 2799$ fiyatı olan kart için 3700$ civarında bir servis bedeli çıkarmış. Haliyle garanti şartlarını tamamen karşıladığını düşünen kullanıcı da soluğu Reddit platformunda almış.

    Reddit üzerinde gelen tepkiler sürerken kullanıcı Asus CEO ofisine de durumu aktarmış. Ofisten kullanıcının sorunu için özel bir teknik eleman görevlendirilmiş. Stoklarda birebir RTX 4090 ekran kartı olmadığı için kullanıcıya vergiler dahil tüm satın alım bedeli geri ödenmiş.

    Bu olay Asus için ilk değil. Daha önce de Asus ROG Ally oyun konsolunun bir problemi garanti dışı kabul edilmiş ancak sonrasında sosyal medyada büyük infial uyandırınca geri adım atılmıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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