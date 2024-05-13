Küçük bir ekran kartı tamiri için servet istediler

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Bir ürün kategorisinde dünya markası olsa da zaman zaman global üreticilerin müşteri hizmetleri konusunda sınıfta kaldığını görüyoruz. Asus yakın zaman yoğun bir eleştiri bombardımanının hedefi oldu.

Tamiri kendinden pahalı ekran kartı

Reddit üzerinde destek gören bir paylaşıma göre bir kullanıcı, yeni aldığı Asus marka GeForce RTX 4090 ekran kartının güç bağlantısında bir bozulma fark ediyor. Plastik kısımdaki bu bozulmayı vakit kaybetmeden teknik servise bildiriyor.

Asus ROG Ally kullanıcılarına müjde 1 hf. önce eklendi

Ne var ki teknik servis GPU fonksiyonel değil diyerek ekran kartını garanti dışı kabul etmiş ve 2799$ fiyatı olan kart için 3700$ civarında bir servis bedeli çıkarmış. Haliyle garanti şartlarını tamamen karşıladığını düşünen kullanıcı da soluğu Reddit platformunda almış.

Reddit üzerinde gelen tepkiler sürerken kullanıcı Asus CEO ofisine de durumu aktarmış. Ofisten kullanıcının sorunu için özel bir teknik eleman görevlendirilmiş. Stoklarda birebir RTX 4090 ekran kartı olmadığı için kullanıcıya vergiler dahil tüm satın alım bedeli geri ödenmiş.

Bu olay Asus için ilk değil. Daha önce de Asus ROG Ally oyun konsolunun bir problemi garanti dışı kabul edilmiş ancak sonrasında sosyal medyada büyük infial uyandırınca geri adım atılmıştı.

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GeForce RTX 4090 tamir bedeli kendi fiyatını geçti