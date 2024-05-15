Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yapay zekanın parlayan yüzü Nvidia’dan CEO’su Huang’in maaşına yüzde 60 zam

    Nvidia CEO'su Jensen Huang, şirketi 2,28 trilyon dolarlık bir yapay zeka devine dönüştürme başarısı nedeniyle yüzde 60’lık ücret artışıyla ödüllendirildi. Huang, 34 milyon dolar kazandı.
    Jensen Huang Tam Boyutta Gör
    Nvidia CEO'su Jensen Huang liderliğindeki Nvidia, yapay zeka sayesinde 2,28 trilyon dolarlık bir deve dönüştü. Apple (2,87 trilyon dolar) ve Microsoft'un (3,09 trilyon dolar) ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi haline gelen Nvidia, CEO’sunu da boş geçmedi. Huang, şirketin yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep sayesinde yüklü bir ödeme aldı.

    Huang'in cepleri doldu

    Nvidia'nın kurucu ortaklarından biri olan Huang, şirketin yıllık vekâletname dosyalamasına göre Şubat'tan Ocak'a kadar süren mali yıl için 34,2 milyon dolarlık bir tazminat paketi almaya hak kazandı. Huang, bir önceki mali yılda 21,3 milyon dolar almıştı, dolayısıyla CEO’nun maaşında yüzde 60’lık bir artış sağlandı diyebiliriz. Huang'ın tazminatı 26,7 milyon dolarlık hisse senedi ödülü, 4 milyon dolarlık nakit ikramiye ve konut güvenliği, araba ve şoför dahil olmak üzere diğer harcamalar için 2,5 milyon dolardan oluşuyor.

    Bu yılın başlarında, Nvidia'nın hızla yükselen hisse fiyatı nedeniyle, şirketin yüzde 3,79'una sahip olan Huang'ın serveti de 70 milyar dolara ulaşmış ve onu dünyanın en zengin 21. insanı haline getirmişti. Nvidia'nın hisse fiyatı o zamandan bu yana neredeyse yüzde 45 artmış durumda ve Huang, 80,5 milyar dolarla en zenginler listesinin 18. sırasına yükselmiş vaziyette.

    Nvidia’dan CEO’su Huang’in maaşına yüzde 60 zam Tam Boyutta Gör
    Nvidia'nın çiplerine olan talep o kadar yüksek ki geçtiğimiz çeyrekte Huang, şirketin bu donanımları müşterilerine “adil” bir şekilde dağıttığını söylemek zorunda kaldı. Nvidia önümüzdeki haftaya kadar ilk çeyrek sonuçlarını açıklamayacak olsa da sonuçların oldukça güçlü olması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    excel arapça oldu reisten sonra kim gelecek altuğ güneş ayt fizik 1. kitap pdf bmw 116d ed kronik sorunlar nasır bandı kullananların yorumları

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 15
    HP 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız