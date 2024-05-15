Yapay zekanın parlayan yüzü Nvidia’dan CEO’su Huang’in maaşına yüzde 60 zam

Huang'in cepleri doldu
Nvidia'nın kurucu ortaklarından biri olan Huang, şirketin yıllık vekâletname dosyalamasına göre Şubat'tan Ocak'a kadar süren mali yıl için 34,2 milyon dolarlık bir tazminat paketi almaya hak kazandı. Huang, bir önceki mali yılda 21,3 milyon dolar almıştı, dolayısıyla CEO’nun maaşında yüzde 60’lık bir artış sağlandı diyebiliriz. Huang'ın tazminatı 26,7 milyon dolarlık hisse senedi ödülü, 4 milyon dolarlık nakit ikramiye ve konut güvenliği, araba ve şoför dahil olmak üzere diğer harcamalar için 2,5 milyon dolardan oluşuyor.
Bu yılın başlarında, Nvidia'nın hızla yükselen hisse fiyatı nedeniyle, şirketin yüzde 3,79'una sahip olan Huang'ın serveti de 70 milyar dolara ulaşmış ve onu dünyanın en zengin 21. insanı haline getirmişti. Nvidia'nın hisse fiyatı o zamandan bu yana neredeyse yüzde 45 artmış durumda ve Huang, 80,5 milyar dolarla en zenginler listesinin 18. sırasına yükselmiş vaziyette.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.