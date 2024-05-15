Yapay zekanın parlayan yüzü Nvidia’dan CEO’su Huang’in maaşına yüzde 60 zam

Tam Boyutta Gör Nvidia CEO'su Jensen Huang liderliğindeki Nvidia, yapay zeka sayesinde 2,28 trilyon dolarlık bir deve dönüştü. Apple (2,87 trilyon dolar) ve Microsoft'un (3,09 trilyon dolar) ardından dünyanın en büyük üçüncü şirketi haline gelen Nvidia, CEO’sunu da boş geçmedi. Huang, şirketin yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep sayesinde yüklü bir ödeme aldı.

Huang'in cepleri doldu

Nvidia'nın kurucu ortaklarından biri olan Huang, şirketin yıllık vekâletname dosyalamasına göre Şubat'tan Ocak'a kadar süren mali yıl için 34,2 milyon dolarlık bir tazminat paketi almaya hak kazandı. Huang, bir önceki mali yılda 21,3 milyon dolar almıştı, dolayısıyla CEO’nun maaşında yüzde 60’lık bir artış sağlandı diyebiliriz. Huang'ın tazminatı 26,7 milyon dolarlık hisse senedi ödülü, 4 milyon dolarlık nakit ikramiye ve konut güvenliği, araba ve şoför dahil olmak üzere diğer harcamalar için 2,5 milyon dolardan oluşuyor.

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Bu yılın başlarında, Nvidia'nın hızla yükselen hisse fiyatı nedeniyle, şirketin yüzde 3,79'una sahip olan Huang'ın serveti de 70 milyar dolara ulaşmış ve onu dünyanın en zengin 21. insanı haline getirmişti. Nvidia'nın hisse fiyatı o zamandan bu yana neredeyse yüzde 45 artmış durumda ve Huang, 80,5 milyar dolarla en zenginler listesinin 18. sırasına yükselmiş vaziyette.

Tam Boyutta Gör Nvidia'nın çiplerine olan talep o kadar yüksek ki geçtiğimiz çeyrekte Huang, şirketin bu donanımları müşterilerine “adil” bir şekilde dağıttığını söylemek zorunda kaldı. Nvidia önümüzdeki haftaya kadar ilk çeyrek sonuçlarını açıklamayacak olsa da sonuçların oldukça güçlü olması bekleniyor.

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