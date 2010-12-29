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Ekran Kartı ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü

8 yıl
16,1b
1
37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü
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MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü
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Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, yüksek performans segmenti için hazırladığı Lgihtning serisi özel tasarımlı ekran kartlarını gösterdi. AMD'nin tek GPU'lu en hızlı çözümü olan Radeon HD 6970 ve Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 580'i ele alan MSI mühendisleri Lightning serisinin diğer üyelerine benzer şekilde GPU haricinde hemen hemen tüm detaylarıyla referans tasarımlı modellerden ayrılmayı başarıyorlar. Ortaya çıkan görüntülerden de anlaşılabileceği üzere her iki ekran kartı da baskılı devre tasarımları ve komponent dizilimleri açısından benzer özellikler sergiliyorlar. Üzerinde 9cm çapında iki adet fana ve beş adet ısı borusuna yer verilen yer verilen çift slot tasarımlı Twin Frozr III soğutucusu ile donatılan ekran kartları, GPU ve bellek ile birlikte PCIe girişi kontrol eden VDDCI için de voltaj ayarlaması sunuyorlar.

MSI'ın özel tasarımlı yeni modellerinden GeForce GTX 580 Lightning, 16 fazlı güç tasarımını kullanıyor. GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip. Radeon HD 6970 Lightning ise 18 fazlı güç tasarımıyla geliyor. 1536x paralel işlem birimine sahip olan özel tasarımlı ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen Lightning serisi ekran kartlarında serinin güncel modellerinde olduğu gibi Hi-c Cap kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. MSI tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning için şu anda herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü
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MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü
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Radeon HD 6970 Lightning

http://www.semiaccurate.com/2010/12/28/msis-r6970-lightning-and-n580gtx-lightning-sneak-peek/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
dJ_bLoW 8 yıl
Gigabyte 580 SOC modelini dun aksam inceledim. Bu karttan hızlı ve üzerinde extrem butonu var. Yanlış hatırlamıyorsam çift bios olabilir. Degerler gayet yüksekti. Türkiye ye kısa zamanda gelecegini sanmıyorum.
Kaynak guru3D.

İyi forumlar....
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Zeytinbey 8 yıl

dj_blow

Gigabyte 580 SOC modelini dun aksam inceledim. Bu karttan hızlı ve üzerinde extrem butonu var. Yanlış hatırlamıyorsam çift bios olabilir. Degerler gayet yüksekti. Türkiye ye kısa zamanda gelecegini sanmıyorum.
Kaynak guru3D.

İyi forumlar....


gtx 480 SOC duyrulduktan 1 yıl sonra türkiyeye geldi. Bu da öyle olcaksa seneye zaten gtx 600 serisi çıkacak, Gtx 480 SOC piyasaya sürüldükten kısa bir süre sonra gtx 580 çıkmıştı. Bu da öyle olmasın mümkünse...
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snicker 8 yıl
Zaten ellerinde yokki bitsede farketmez illa yeni parti mal gelir.vatan paranin kokusunu almaya görsün.şahsen hiç sevmediğim bir firmadir ama bu %25 indirim olayının cazibesine kapılarak bende imzamdaki sistemi aldım birde bu ekran kartını alacağım kismetse.
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İstan34bul 8 yıl
1070tl civarı ama %25 word indirimi ile tahminim 870tl ye satılır ben bekliyorum
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snicker 8 yıl
o indirim ne zaman olurki?
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Zeytinbey 8 yıl

suleymangonca

1070tl civarı ama %25 word indirimi ile tahminim 870tl ye satılır ben bekliyorum


Word kartım yok... Bir kredi kartı daha çıkaramam bu saatten sonra...
Bir de ya indirim gelene kadar kart biterse ne olacak?
Bir daha getirir mi vatan veya başka firma?
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İstan34bul 8 yıl
Word kart %25 indirimini bekliyorum cuk alacağım duyan eden olursa haber versin
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snicker 8 yıl
valla bende bu gtx580 alacagim bi eksigim ekran karti kaldi.Millet amd sempatizanligi yapiyor forumlarda kabulde ediyorum gercekten fiyat performans olarak amd super ama high end serisinde nvidia nin fps lerinin yanina yaklasamiyor.
onuda gectim bir cok yabanci forum okudum bazi golge ve shader efektrlerinde amd sinifta kaliyor ve halen bu problemleri halleden bir software yayinlanmamis.
ornegin bu golge efekti probleminin oldugu oyunlar olarak grand theft auto ve mass effect2 gosteriliyor.

Acikcasi sadece forumlardan okuduklarimi yaziyorum.ben sahsen 2 senede bir upgrade yapan bir insan olarak ilk defa high end bir ekran karti alicam buda bu kart olabilir.
Bu arada amacim nvidia ve amd polemigi yaratmak degil onu belirteyim.

acaba bu kart kac para olur tahmini olan varmi?
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KODTECH 8 yıl
İkiside harika kart. Tasarım ve soğutma çok iyi olacaktır.
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Zeytinbey 8 yıl
Msi gtx 580 lightning nihayet vatan'da listeye girebilmiş... canavar yolda geliyor...
vatanbilgisayar.com/...
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ozkan_tpc 8 yıl
Bayılıyorum bu lightning lere.
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H.E.B Sup 8 yıl
6950 with 6970 mod with lightning oldu olacak bide tilki deseydin.
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resler 8 yıl
Fx57 günlerdir ana sayfadaki RSS bildirimleri çalışmıyor. Hata mesajı şöyle.
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Could not load type 'DhDbResult' from assembly 'App_Code, Version=0.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null'.
Yine ana sayfada Hata bildirimi linkini kullanarak bildirim yapmak istediğimde Gönder e tıklayınca hata veriyor.
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vatan1991 8 yıl
msı yine yapmış helal olsun soğutma onnumara
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mutercim 8 yıl
Bunlar Türkiye'ye gelir mi acaba? Bildiğim tek displayport'lu gtx580 bu kart. Gelse süper olacak.
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sahafiec 8 yıl
süper kartlar, bence bu tür üst seviye kartlar her zaman özel soğutucu ile üretilmeli...
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BraVe_06 8 yıl
CF ve SLI yerlerini PCB üzerinde iç tarafa yapan MSI'a sorarım köprü kablolarını nereden nasıl dolandıracak kullanıcılar?
Ayrıca tasarım görünüm olarak çok hoş olmuş.
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anaksunamon 8 yıl
arkadaşım iyi bakarsan kabak gibi dışında cf ve sli pcb leri.Ayrıca diyelim ki senin dediğin gibi olsun.O zaman da aynı karttan alacağın için yine takmakta sorun yaşamazsın...
BraVe_06

CF ve SLI yerlerini PCB üzerinde iç tarafa yapan MSI'a sorarım köprü kablolarını nereden nasıl dolandıracak kullanıcılar?
Ayrıca tasarım görünüm olarak çok hoş olmuş.

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V4LKyR 8 yıl
6970 bozulmuş galiba. :) (broken)
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