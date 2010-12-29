MSI'ın özel tasarımlı Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning modelleri göründü

Dünyanın en büyük donanım üreticilerinden MSI, yüksek performans segmenti için hazırladığı Lgihtning serisi özel tasarımlı ekran kartlarını gösterdi. AMD'nin tek GPU'lu en hızlı çözümü olan Radeon HD 6970 ve Nvidia'nın güncel ürün gamındaki en hızlı ekran kartı olan GeForce GTX 580'i ele alan MSI mühendisleri Lightning serisinin diğer üyelerine benzer şekilde GPU haricinde hemen hemen tüm detaylarıyla referans tasarımlı modellerden ayrılmayı başarıyorlar. Ortaya çıkan görüntülerden de anlaşılabileceği üzere her iki ekran kartı da baskılı devre tasarımları ve komponent dizilimleri açısından benzer özellikler sergiliyorlar. Üzerinde 9cm çapında iki adet fana ve beş adet ısı borusuna yer verilen yer verilen çift slot tasarımlı Twin Frozr III soğutucusu ile donatılan ekran kartları, GPU ve bellek ile birlikte PCIe girişi kontrol eden VDDCI için de voltaj ayarlaması sunuyorlar.

MSI'ın özel tasarımlı yeni modellerinden GeForce GTX 580 Lightning, 16 fazlı güç tasarımını kullanıyor. GF110 GPU'sundan güç alan DirectX 11 destekli ekran kartı, 384-Bit bellek veri yolu desteğine, 1536MB GDDR5 bellek kapasitesine ve 512x paralel işlem birimine sahip. Radeon HD 6970 Lightning ise 18 fazlı güç tasarımıyla geliyor. 1536x paralel işlem birimine sahip olan özel tasarımlı ekran kartı, 256-bit bellek veri yolu desteği ve 2GB GDDR5 bellek kapasitesiyle geliyor. Fabrika çıkışı hız aşırtmalı olarak gelmesi beklenen Lightning serisi ekran kartlarında serinin güncel modellerinde olduğu gibi Hi-c Cap kapasitörler başta olmak üzere yüksek kaliteli komponentlere yer veriliyor. MSI tarafından önümüzdeki ay içerisinde satışa sunulması beklenen Radeon HD 6970 Lightning ve GeForce GTX 580 Lightning için şu anda herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Radeon HD 6970 Lightning

http://www.semiaccurate.com/2010/12/28/msis-r6970-lightning-and-n580gtx-lightning-sneak-peek/