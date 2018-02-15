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MTV’de yeni ölçüt: Motor gücü

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ölçütleri arasına motor gücü tanımı ekleniyor. Düşük silindir hacimli ancak yüksek beygirli araçtan ek vergi alınacak. Elektrikli otomobillerden de MTV alınacak.
1 yıl
21,4b
1
237
Otomobil Teknolojileri
Yusuf Akbaş
Yazar
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MTV’de yeni ölçüt: Motor gücü
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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılması planlanan değişikliği duyurdu. KHK ile yürürlüğe sokulması planlanan değişiklik ile MTV ölçütleri arasına motor gücü tanımı eklenmesi ve elektrikli otomobillerden muadillerinin yüzde 25’i oranında vergi alınması isteniyor.

Motor silindir hacmine bağlı vergilendirme sistemindeki ölçütlere motor gücü tanımı ekleneceğini belirten Ağbal, değişiklik ile MTV alma ile ilgili bir boşluğun doldurulduğunu söylüyor. Günümüzde düşük silindirli motorların yüksek güç vermeye başlaması sonucunda alınan bu karar ile ilgili olarak şu sözleri söylüyor:

“Araçlarda, motor silindir hacminin yanına motor gücünü de vergileme ölçütü olarak koymakta fayda var. Çünkü burada esas olan, motor silindir hacmi teknolojinin geldiği nokta itibariyle, vergide ödeme gücü ilkesini çok kavramıyor.

Türkiye'de satılan araçların, sanıyorum yüzde 96'sı 1.600cc araçlar. Neden? Çünkü bizim vergileme sistemimiz, ithal edilen araçlar da dâhil olmak üzere hep Türkiye'ye 1.600cc araç gelmesine teşvik ediyor. Çünkü motor silindir hacmi arttıkça vergileme artıyor. Onun için birçok firma 1.600cc motora sahip ama beygir gücü çok daha yüksek araçları piyasaya sokarak rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor.”

Elektrikli otomobillere MTV getiriliyor

Motor silindir hacmi olmadığı için MTV alınamayan elektrikli otomobillere yüzde 25’i oranında vergi getiriliyor. Elektrikli otomobillerden MTV alınması ile ilgili olarak kanunda boşluk olduğunu ve boşluğun doldurulduğunu vurgulayan Ağbal, “Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.” dedi. Ağbal sözlerinin devamında “Yeni vergilendirmede yüzde 75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviki vermiş oluyor.” diyor ancak daha önce hiç alınmamış bir vergide yüzde 75 indirim yaptık demenin ne kadar mantıklı olduğu tartışılır.

Yeni tasarıya göre motor silindir hacmi 1000cc olup 110 beygir güç üreten veya 1600cc olup 220 beygir güç üreten otomobillerden muadillerine göre daha yüksek vergi alınacak. Tasarının tam olarak maddeleri belirlenmediği için rakamlarla konuşmak doğru değil ancak özetlemek gerekirse düşük silindir hacminde muadillerinden yüksek güç üretene ekstra vergi geliyor.

Elektrikli otomobillerden de ürettiği güce göre muadili içten yanmalı motorun yüzde 25’i oranında MTV alınacak. Avrupa'ya baktığımızda ülkemizdeki MTV'nin karşılığı olan vergilerde çevreye verilen zarara göre vergilendirme yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle düşük silindirli araçlardan çok düşük vergi alınırken elektrikli otomobillerden vergi alınmıyor. Ülkemizde ise düşük silindirli otomobillerden daha fazla vergi almak ve elektrikli otomobillere yeni vergiler getirilmesi için çaba sarf ediliyor.

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Ac1DBuRN 1 yıl en beğenilen
Hitap ettiği kesime uygun açıklama yapmış, şaşırtmadı.
"%75 indirim yapıyoruz yeni MTV ile..." Alınmayan vergiye %25 ekliyor ve %75 indirim yaptık diyor.
Bakanın biri eskiden ne demişti, eğitim seviyesi arttıkça oylarımız düşüyor. Her toplum layık olduğu şekilde yönetilir.
Hitap ettiği kesime uygun açıklama yapmış, şaşırtmadı."%75 indirim yapıyoruz yeni MTV ile..." Alınmayan vergiye %25 ekliyor ve %75 indirim yaptık diyor.
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1 Yanıt Yanıtla +298
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Grkwnxs 1 yıl
Ben hep 100 beygir kullandığım için sorun yok
1 Yanıt Yanıtla +196
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frostburn 1 yıl
hahahaha size müstehak oy vermeye devam edin :D
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1 Avatar
ridleyscott 3 ay
Bizdeki olay dış ticaret açığını falan azaltmak değil, halktan daha fazla vergi almak. Zira son derece ayarsız bir kamu tüketimi mevcut. Bir Cuma namazına gitmek için yaklaşık 1000 aracın marşına basılıyor, 3000 koruma + metropolün trafiğinde binlerce araba kilitli kalıp binlerce tl lik israf yakıt yakıyorlar. Örnek olarak yazdım, örnekler çoğaltılabilir.
Devlet vergiye muhtaç durumda , halk devletin masrafları için çalışıyor adeta. Normalde tam tersi olması beklenir. Hal böyle olunca da vergileri arttırıyorlar ama bazen ayarı tutturamıyorlar ve ötv olayında olduğu gibi vergiyi aşırı yükleyince ve döviz artışı da denk gelince satışlar bıçak gibi kesiliyor. Bu sefer de yana yakıla geçici ötv indirimi yapmaya uğraşıyorlar , hem de 1 yıl geçmeden. Çünkü devletin , sizlerin araç almasına ihtiyacı var, o yüklü vergileri , yanında MTV kasko sigorta akaryakıt vergilerini birilerinin ödemesi gerekiyor. Piyasa %30-40 daralınca ortalık karıştı. Evet dış ticaret açığı tarafında avantaj ama şu anki durumun devlete zararı çok daha fazla.
Bu işin bir de kabullenme tarafı var. İnsanlar da kriz ortamını kabullendikçe alışverişi satın almayı kesiyorlar. Distribütör firmalar da devlet desteği , vergi indirimi bulamadığı anda yapacağı belli , stokları azaltacaklar , araç getirmeyecekler.
Bakın zorunlu trafik sigortası denildi , rakamlar o kadar yüksek çıktı ki bir ara trafikteki araçların %40 küsüründe sigorta yoktu. Alkole saçma sapan yapılan zamlar yüzünden halk evde içki yapmayı öğrendi , devlete çok daha büyük zarar. Çünkü halkın ödeyebileceği bir limit var , o limitin üstüne çıktığında hiç bir şey alamıyorsun.
Bir de fanus içinde yaşayıp kriz yok diyen arkadaşlar hata yapıyorlar. İstatistik ile konuşmak lazım. Mesela kaç kredi kartı kullanıcısı var , takibe düşen , batak kaç tane var. Aynı şekilde kredi geri ödemeleri ne alemde ? Konkordatolar?? Devlet bile çıkıp devlet bankası ile yapılandırmaya uğraşıyor batanları. Bu ülkede neden 3-5 senede 1 vergi affı, bilmemne barışı adı altında aflar geliyor sanıyorsunuz? Çünkü insanlar artık ödeyemiyor , ödemiyor. Devlet sadece ödeyenden alır.
Şu vatan topraklarında geçici süreyle dahi olsa eşit olunan ( kısmen) tek yer Peygamber ocağı denilen askerliktir. O dahi ikide bir ücretli oluyor.
Kemerleri bağlayın, 2019 yılı ülkemiz için iç açıcı olmayacak. Bu gerçek. Ayağınızı yorganınıza göre uzatın.
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bulentcandan 3 ay
Şu listede Türkiye'nin hizasından 10-15 adet yukarı ve aşağı olan ülkelerdeki kişi başına düşen milli gelire bir bakmak lazım. O zaman işler çok daha ilginç bir hal alır.
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MiLLETiNVEKiLi 3 ay
konu güncelmi 1 sene önceki konu , maliye bakanı n.ağbal denilince çaktım olayı
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_Knock0uT_ 3 ay
"Onun için birçok firma 1.600cc motora sahip ama beygir gücü çok daha yüksek araçları piyasaya sokarak rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor." Bizde bunun farkına vardık ve düşündük bu milleti biraz daha nasıl düdükleriz nasıl biraz daha içeriye ulaşırız ve böyle bir çözüm yolu bulduk ha bu arada dış güçler bizim dünyanın zirvesine gelmemizi istemiyor,cehape başımızı örttürmedi,israili kınıyoruz.
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Malvolorne 3 ay
Yukarida cikan sonuc 1. sinif almanya gibi ulkeler disinda,turkiye hepsinden iyi.san marino ile yunanistanin nufusu ile bizimki bir mi ?tabi onlarda kisi basi daha yuksek cikacak bizde sirf 20 milyon 18 yas alti,20 milyon 65 yas ustu var.Her yetiskinin evinde (20_50)iki araba oldugu tuik istatisligi ile ortaya cikiyor.
he almanya,kanada ayari ulkelerden kotuyuz zaten bu dunya devleri ile kim turkiyeyi ayni sinifa sokabilir ki? o kadar da kotu olalim.
Neyse 2 ay daha bu konulari tartisiriz,31 marttan sonra sonuclari gorunce,4 yil secim yok, herkes isine gucune bakar.
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Jackal78 3 ay Malvolorne
Şaka gibisin yeminle. Komple listeyi, gelişmiş ülkeleri vs. bırak; bir üst bir alt satıra bak. Hangi ligdeyiz anlaman yeterli;
Kiribati >>> 146
Turkey >>> 144
Botswana >>> 133
Sen "AVM ler dolu", "her kapıda 2 araba" gibi şehir efsanelerine devam et.
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Jackal78 3 ay Malvolorne
Okuduğunu da anlamıyorsun sanırım; Liste her 1000 kişiye düşen araç sayısını gösteriyor. Nüfus fazlalığı veya azlığı ne alaka????
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S-AINT 3 ay
Ya siz ne boş muhalifsiniz bu ülkede bu muhalefet oldukça... 0 ın yüzde 75 i 0 yapar. Adamlar yüzde 75 indirim yapmış işte hemen olmayan verginin indirimi filan

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bulentcandan 3 ay
Otomobil satışları düştüyse/daha da düşerse devlet ÖTV'yi biraz daha indirir, hoop MTV'yi arttırır. N'apar eder gelirini arttırmaya çalışır.
O koltuklarda hep kurnaz adamlar oturuyor, akıllı uslu adamlar oturamaz oralarda.
Devlet işini bilir, aslında hiç kafa yormaya gerek yok bile.
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Acil Stop 3 ay
Türkiye'de satılan araçların %68'sinin sedan olduğunu farkettik bizde daha adaletli bir vergilendirme için MTV'yi araçların kasa tipine göre değiştirecek yeni bir tasarı üstünde çalışıyoruz.
Türkiye'de satılan araçların %72'sinin beyaz olduğunu farkettik bizde daha adaletli bir vergilendirme için MTV'yi araçların rengine göre değiştirecek yeni bir tasarı üstünde çalışıyoruz.
Vs. Vs.
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commandx 3 ay
Motor gücüne, emisyona göre vergi alınması normalde güzel bir şey ama bizimkilerin amacı farklı. Bizimkiler gelir derdinde, adalet değil. Adalet olsa motor gücü düşük olana indirim yapardı.
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Malvolorne 3 ay
Açtığım konudaki mesajım.
HERKESİN KEYFİ YERİNDE,SİZE NE OLUYOR?
Ekşide ve burada 2019 ekonomi krizi başlığı altında,ekonomik kriz var esnafı,köylüsü çok zor durumda diye sayfalarca boş boş analiz kasanlar bilsinler ki,o aklınızca ekonomik kriz var diye ortalığı velveleye verdiğiniz insanlar sizinle kasıklarını tuta tuta gülüp dalga geçiyor.
Yok patlıcan 12 tl olmuşmuş,yok biber 14 liraymış.Şunu bilin bu ülkede sırf bankalarda bu saydığınız insanların 90 milyar doları var,bütün devlet bunlara maaş bağlamış zevk ü sefa içinde köylerinde yaşıyorlar,he belki bazen canları sıkılıyordur onuda bedava bilet ile o durak senin bu durak benim gezerek gideriyorlar,senin 200 yıl çalışıp alamayacağın evi o diktiği gecekonduya gelen afla 5 milyona sattı 7 sülalesini garantiye aldı,zor durumda dediğiniz memur,esnafın ağlaması çok eski bir türk geleneğidir,yüzde 26 yerine yüzde 35 zam almak için yapılan bir tiyatrodur.En fakir adamdan suriyeli bir kızla evlenmek için 200 000 tl çıkıyor.Dün haberi vardı dilenciden 45 kilo altın,3 katlı ev oğlunada passat çıkmış,sokaklar kiralık passatlar ile kaynıyor,düşünün 25 günde bir 3000 euro araba kirası olarak sokağa atılıyor buna rağmen trafikten geçilmiyor,avmler,sokaklar mesai saati alışveriş yapan insanlar ile dolu,buraya daha neler yazarım,uzatmaya gerek yok.
Boşuna 3,5 liberalin palavraları ile youtube ve ekşi köşelerinde heder olmayın,yok patlıcan 12 olmuşta millet zor durumdaymış ,yok borç batağı varmışta imf gelecekmiş,bir kere 3,4 banka batmadan krizden bahsedilemez daha bundan haberleri yok.
Eğer denildiği gibi kriz olsaydı akp 4 ay önce yüzde 52 almazdı,31 martta da yüzde 30lara hatta yüzde 20lere düşerdi,2 ay sonra görüşelim bırak yüzde 30 u yüzde 40 altına düşsün ben gelip özür dileyeceğim evet ekonomik kriz varmış diye.
Boşuna bu zengin ve halinden memnun olan,tek derdi devletten biraz daha zam koparmak olan millet için analizler kasmayın,hele ekşidekilerin 2019 ekonomik kriz başlığı çok komik.Yok oğluna 59 tlye oyuncak alıyormuş ta şimdi 119 tl olmuş.Kriz göstergesine bak.Valla birisi uyarsın millet neresi ile güleceğini şaşırıyor bunlara.
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alpha06 3 ay Malvolorne
Ya iflas eden, konkordato ilan eden şirket sayısındaki artış ne oluyor ? işsiz sayısındaki artış ne oluyor ? ödenmeyen çekler, icralık sayısındaki artış ne oluyor ? marketlerdeki pazarlardaki fiyatlar ne oluyor ? halk ekmek kuyruğundaki insanlar ne oluyor ? parasızlıktan özel hastaneye gidemediği için devlet hastanelerinde 6 ay sıra bekleyenler ne oluyor ?
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