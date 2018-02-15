MTV’de yeni ölçüt: Motor gücü

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Maliye Bakanı Naci Ağbal, Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde (MTV) yapılması planlanan değişikliği duyurdu. KHK ile yürürlüğe sokulması planlanan değişiklik ile MTV ölçütleri arasına motor gücü tanımı eklenmesi ve elektrikli otomobillerden muadillerinin yüzde 25’i oranında vergi alınması isteniyor.

Motor silindir hacmine bağlı vergilendirme sistemindeki ölçütlere motor gücü tanımı ekleneceğini belirten Ağbal, değişiklik ile MTV alma ile ilgili bir boşluğun doldurulduğunu söylüyor. Günümüzde düşük silindirli motorların yüksek güç vermeye başlaması sonucunda alınan bu karar ile ilgili olarak şu sözleri söylüyor:

“Araçlarda, motor silindir hacminin yanına motor gücünü de vergileme ölçütü olarak koymakta fayda var. Çünkü burada esas olan, motor silindir hacmi teknolojinin geldiği nokta itibariyle, vergide ödeme gücü ilkesini çok kavramıyor.

Türkiye'de satılan araçların, sanıyorum yüzde 96'sı 1.600cc araçlar. Neden? Çünkü bizim vergileme sistemimiz, ithal edilen araçlar da dâhil olmak üzere hep Türkiye'ye 1.600cc araç gelmesine teşvik ediyor. Çünkü motor silindir hacmi arttıkça vergileme artıyor. Onun için birçok firma 1.600cc motora sahip ama beygir gücü çok daha yüksek araçları piyasaya sokarak rekabette avantaj elde etmeye çalışıyor.”

Elektrikli otomobillere MTV getiriliyor

Motor silindir hacmi olmadığı için MTV alınamayan elektrikli otomobillere yüzde 25’i oranında vergi getiriliyor. Elektrikli otomobillerden MTV alınması ile ilgili olarak kanunda boşluk olduğunu ve boşluğun doldurulduğunu vurgulayan Ağbal, “Kanunda, böyle bir tanım ve elektrikli araçlarda da motor silindir hacmi olmadığı için, motorlu taşıtlar vergisi alma ile ilgili bir boşluk var. Böylece hem kanundaki bu boşluğu düzenliyoruz hem de elektrikli araçlar bakımından teşvik edici, destekleyici şekilde, muadili olan araçların motorlu taşıtlar vergisinin dörtte biri oranında motorlu taşıtlar vergisi alınmasını öngörüyoruz.” dedi. Ağbal sözlerinin devamında “Yeni vergilendirmede yüzde 75 oranında indirim yapmak suretiyle önemli bir teşviki vermiş oluyor.” diyor ancak daha önce hiç alınmamış bir vergide yüzde 75 indirim yaptık demenin ne kadar mantıklı olduğu tartışılır.

Yeni tasarıya göre motor silindir hacmi 1000cc olup 110 beygir güç üreten veya 1600cc olup 220 beygir güç üreten otomobillerden muadillerine göre daha yüksek vergi alınacak. Tasarının tam olarak maddeleri belirlenmediği için rakamlarla konuşmak doğru değil ancak özetlemek gerekirse düşük silindir hacminde muadillerinden yüksek güç üretene ekstra vergi geliyor.

Elektrikli otomobillerden de ürettiği güce göre muadili içten yanmalı motorun yüzde 25’i oranında MTV alınacak. Avrupa'ya baktığımızda ülkemizdeki MTV'nin karşılığı olan vergilerde çevreye verilen zarara göre vergilendirme yapıldığını görüyoruz. Bu nedenle düşük silindirli araçlardan çok düşük vergi alınırken elektrikli otomobillerden vergi alınmıyor. Ülkemizde ise düşük silindirli otomobillerden daha fazla vergi almak ve elektrikli otomobillere yeni vergiler getirilmesi için çaba sarf ediliyor.