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    Anayasa Mahkemesi, ek MTV’nin iptalini reddetti: Ödeme yapılacak

    Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptali istemini oy birliğiyle reddetti.
    Anayasa Mahkemesi, ek MTV’nin iptalini reddetti Tam Boyutta Gör
    Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptal talebini oy birliğiyle reddetti. Dolayısıyla kasım ayının ikinci taksidi ve ağustos ayının da ödenmeyen taksidi vatandaşlar tarafından ödenmesi gerekecek.

    MTV’nin iptaline ret

    AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü. Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşülerek yapılan başvurunun reddine karar verildi.

    Oy birliği ile alındığı belirtilen kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak. Vatandaşlar ise eğer ödememişlerse ağustos ayında ki ek taksitle birlikte kasım ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti ödemekle yükümlü olacak. Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleştiği bildirildi.

    Ek MTV ödenmezse ne olur?

    Ek MTV ödenmezse, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemleri yapılamayacak. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    detecktion 6 gün önce

    zaten üretmediğini ne biliyorsun?... :P

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    delikanli53 1 hafta önce

    yakında p.vatif çıkarır bu marka. yapmadığı birşey kalmadı zaten.

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    ccguven 2 hafta önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 3 hafta önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 hafta önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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