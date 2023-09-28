Anayasa Mahkemesi, ek MTV’nin iptalini reddetti: Ödeme yapılacak

Tam Boyutta Gör Anayasa Mahkemesi (AYM), 6 Şubat'ta meydana gelen depremler nedeniyle getirilen ek Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) alınmasını öngören yasal düzenlemenin iptal talebini oy birliğiyle reddetti. Dolayısıyla kasım ayının ikinci taksidi ve ağustos ayının da ödenmeyen taksidi vatandaşlar tarafından ödenmesi gerekecek.

MTV’nin iptaline ret

AYM Genel Kurulu, 6 Şubat 2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un, "ek motorlu taşıtlar vergisi" alınmasını öngören 1. maddesinin bazı hükümlerinin iptaline ve yürürlüklerinin durdurulmasına karar verilmesi istemiyle CHP'nin yaptığı başvuruyu esastan görüştü. Düzenlemenin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yapılan başvuru bugün Genel Kurul'da görüşülerek yapılan başvurunun reddine karar verildi.

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Oy birliği ile alındığı belirtilen kararın gerekçesi ise daha sonra yazılacak. Vatandaşlar ise eğer ödememişlerse ağustos ayında ki ek taksitle birlikte kasım ayında ödenmesi gereken ikinci taksiti ödemekle yükümlü olacak. Ek MTV'de ilk taksit döneminde yaklaşık 13,2 milyar lirayla hedeflenen tahsilatın yüzde 87’si gerçekleştiği bildirildi.

Ek MTV ödenmezse ne olur?

Ek MTV ödenmezse, trafikten çekme, hurdaya ve yurt dışına çıkarma nedeniyle tescil kaydı kapatma işlemleri yapılamayacak. Taşıtların her türlü satış veya devir işlemleri yapılmadan önce bu taşıtlara ilişkin tahakkuk eden ek MTV'nin tamamının ödenmesi gerekecek. Ek MTV ödenmemiş veya "6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun"un 48'inci maddesi kapsamında taksitlendirilmemiş taşıtlara ait fenni muayene yapılmayacak.

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