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Soyağacı sorgulama hizmeti yeniden kullanıma açıldı

Soyağacı sorgulama hizmeti kısa bir süreliğine kapatılmıştı. Vatandaşların büyük bir merakla beklediği alt üst soyağacı sorgulama sayfası tekrar kullanıma açıldı. Soyağacı sorgulama nasıl yapılır?
1 yıl
15,6b
1
86
Web Siteleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Soyağacı sorgulama hizmeti Türk vatandaşlarının soylarını görebilmesi ve hangi yüzyıla kadar gittiğini bulabilmesi amacıyla e-Devlet üzerinde kullanıma açılmış ancak yoğunluk nedeniyle kilitlenmiş hatta tüm platformun kilitlenmesine neden olmuştu.

Soyağacı sorgulama

Soyağacı sorgulama ya da e-Devlet'teki adıyla Alt üst soy bilgisi sorgulama sayfasından yoğunluk nedeniyle 300 bin belge vermiş ve sonrasında geçici olarak kapatılmıştı. Bugüne kadar da çalışmaları devam eden soyağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı. Vatandaşlar yine soy ağaçlarını sorgulayabilecekler ancak bir farkla.

Ayrıca Bkz. "İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi"

Sorgulama yapıldıktan sonra sistem hemen bir çıktı vermiyor. Sorgu sonuçlandığında mail veya SMS üzerinden kullanıcılara bilgi veriliyor. Yani kullanıcının çıktıyı beklemesi ve trafik yükünü arttırması engellenmiş oluyor.

Hali hazırda on binlerce kişinin yeniden sisteme giriş yaptığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan sistemin belgeyi üretmesi ve kullanıcıya haber vermesi uzun bir zaman alabilir.


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General. 1 yıl en beğenilen
Çoğu kafa tasçı ermeni çıkmıştı, kurban olduğum Allah çok büyüksün. Hadi bakalım kaldığımız yerden devam

Edit: Dedelerim sağlam çıktı, 100 yıldır aynı köy-ilçe çıktı. Safkan olduğumu biliyordum, şimdi bana çatanlarla hesaplaşma zamanı

Çoğu kafa tasçı ermeni çıkmıştı, kurban olduğum Allah çok büyüksün. Hadi bakalım kaldığımız yerden devamEdit: Dedelerim sağlam çıktı, 100 yıldır...
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greenk 1 yıl
Dedemler gözüküyor bunu bende biliyorum zaten.
Bundan olsa olsa soy yaprağı olur.
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-Nefer- 1 yıl
Alt ve Üst Soy belgeniz E-Devlet üzerinden üretilememektedir. Lütfen belge temini için en yakın İlçe Nüfus Müdürlüğüne müracaat ediniz.
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programmer_onur 1 yıl
Nüfus Müdürlüğü'ne gidin yazısı değişmiyor değil mi.
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DH Misafiri 1 yıl
doğduğu yer rum yazıyo doğduğu tarihte 1869 yazıyo nedemek istiyo açıklarmısınız
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DH Misafiri 1 yıl
Ben hala gıremedım nüfus müdürlüğüne gıd diyor :D
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rekuku 1 yıl

Bir ben bakamadım şu soyağacıma ne çıkıcak acaba
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Apdipasa 1 yıl
Ulan köyün ismini bile atalarim varmis hic biryere kipirdama yok
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INumber1OneI 1 yıl
Yani tamam eyvallah güzel bir uygulama ama tam sistemli çalışmıyor biraz daha geliştirmeye ihtiyaç var
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IhtiyarDelikanli 1 yıl
sülalesindeki herkez aynı köylü çıkanlar bu bazı şeyleri açıklıyor
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jiddi 1 yıl


Bu kaç yıldır var. Millete sunulan şey tamam bir nevi belgedir amma bu kadar da ille de bu zincirin belli birkaç nesillik süreci beni ilgilendirir diye geçmişini inkar etme hevesi nedir ?!

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Amd64x2 1 yıl
Nereden geldiğimizden ziyade, nereye gittiğimizle ilgilensek daha iyi olur
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