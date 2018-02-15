Soyağacı sorgulama hizmeti yeniden kullanıma açıldı

Soyağacı sorgulama hizmeti Türk vatandaşlarının soylarını görebilmesi ve hangi yüzyıla kadar gittiğini bulabilmesi amacıyla e-Devlet üzerinde kullanıma açılmış ancak yoğunluk nedeniyle kilitlenmiş hatta tüm platformun kilitlenmesine neden olmuştu.

Soyağacı sorgulama

Soyağacı sorgulama ya da e-Devlet'teki adıyla Alt üst soy bilgisi sorgulama sayfasından yoğunluk nedeniyle 300 bin belge vermiş ve sonrasında geçici olarak kapatılmıştı. Bugüne kadar da çalışmaları devam eden soyağacı sorgulama sayfası yeniden açıldı. Vatandaşlar yine soy ağaçlarını sorgulayabilecekler ancak bir farkla.

Ayrıca Bkz.

"İngiltere terör propagandasını yüksek doğrulukta tespit eden yapay zekâ geliştirdi"

Sorgulama yapıldıktan sonra sistem hemen bir çıktı vermiyor. Sorgu sonuçlandığında mail veya SMS üzerinden kullanıcılara bilgi veriliyor. Yani kullanıcının çıktıyı beklemesi ve trafik yükünü arttırması engellenmiş oluyor.

Hali hazırda on binlerce kişinin yeniden sisteme giriş yaptığı tahmin ediliyor. Bu bakımdan sistemin belgeyi üretmesi ve kullanıcıya haber vermesi uzun bir zaman alabilir.