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MWC 2012: Samsung PMP portföyünü genişletiyor; karşınızda Galaxy S WiFi 4.2

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
8b
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Diğer Elektronik Cihazlar
knight
Haber Editörü
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Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza iki yeni tablet ve bir akıllı cep telefonuyla çıkan Samsung, Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcı portföyünü Galaxy S WiFi 4.2 modeliyle genişletiyor.
124.1 mm x 66.1 mm x 8.9 mm boyutlarında ve 118 gram ağırlığında dizayn edilen Galaxy S WiFi 4.2, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. 4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana, 8 GB / 16 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen taşınabilir medya oynatıcının kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor.
Ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise VGA video kaydı yapabilen 2 MP kamera konumlandırılan Galaxy S WiFi 4.2, MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, MP3, AAC, AC-3, AMR, FLAC, WMA, WAV ve OGG gibi dosya formatlarına destek veriyor.
Son olarak 1500 mAh'lik bataryaya sahip olan Galaxy S WiFi 4.2, NFS Hot Pursuit oyunu yüklü halde geliyor. Samsung fiyata dair bilgi ise vermemiş. 
MWC 2012: Samsung PMP portföyünü genişletiyor; karşınızda Galaxy S WiFi 4.2
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Pulstar 7 yıl en beğenilen
iPod Touch'ın alınmasına neden olan sebepler bu cihaz için de geçerlidir.

Bu cihazın yanında idare eder bir telefon kullanılabilir.

Ülkemiz için geçerli olan bir başka konu da telefon özellikli Galaxy S alırsanız %18 KDV+%25 ÖİV ödeyecekken bu cihaza sadece %18 KDV ödeniyor.

Çoğu kişi iyi bir telefonu olmasına rağmen ayrıca MP3/MP4 player taşıyorken bu tür cihazların çıkmasını garipsemiyorum.

Bu nedenle "bunu alacağına git Galaxy S veya S2 al" demek gerçekten saçmasapan bir laftır.



NOT: Kamera dandikliğine ben de katılıyorum.

iPod Touch'ın alınmasına neden olan sebepler bu cihaz için de geçerlidir.Bu cihazın yanında idare eder bir telefon kullanılabilir.Ülkemiz...
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Guest-F8946C419 7 yıl HighonFire
BrokenCross


artcraft35

şu cihazı almak için bana 1 tane neden söyleyin

iOS gibi her uygulamaya para bayılmanı gerektirmez.


BrokenCrossartcraft35şu cihazı almak için bana 1 tane neden söyleyiniOS gibiher...
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DH Misafiri 7 yıl
Galaxy S2 almak varken,S2 varken buna kim baksın diyen arkadaşlar.
Bu aletin 5" olanı Türkiyede 400-500 TL arasına satılıyor.S2 ise 1000TL seviyesinde satılıyor.Şimdi milletin bunu alma sebebini anladınız mı?
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DH Misafiri 7 yıl
Vasat. Niye böyle bir telefon çıkardılar acaba?
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iclever 7 yıl
samsung un herşeyi güzelde bi ara yüzünü beğenmiyorum
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mogosan 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Vasat. Niye böyle bir telefon çıkardılar acaba?


En sinir olduğum insan tipi,başlığı görüp hemen kötülemeye çalışan.Arkadaşım 2 dk okusan telefon olmadığını anlıcaksın zaten.
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DH Misafiri 7 yıl

MP3 Çalarlarda artık sıradana yer yok. Ses Kalitesi telefondan çok daya iyi , radyo varsa iyi çekeni (ben rastlamadım),i pili uzun süre gitmiyorsa ufak tefek her yere sığanlardan alırım.
(Ape yok mu?)
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mc_technosoft 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri


MP3 Çalarlarda artık sıradana yer yok. Ses Kalitesi telefondan çok daya iyi , radyo varsa iyi çekeni (ben rastlamadım),i pili uzun süre gitmiyorsa ufak tefek her yere sığanlardan alırım.
(Ape yok mu?)

dostum Ape formatı Apple firmasının geliştirmiş olduğu formattır bu cihazda Flac ogg gibi kayıpsız format vardır..
Birde arkadaşlarıma bir sorun hafıza kartı 32gb destekliyor diyor fakat gerçekten destekliyor mu yani tam performans alabilir miyiz çünkü ben bu cihazı arşivlik için kullanacağım.. Eğer böyle kullanan varsa cevap verirse sevinirim..
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DH Misafiri 7 yıl
artcraft35
şu cihazı almak için bana 1 tane neden söyleyin

Tamam karar alındı "artcraft35" gereksiz bulduğu için pmp kapatıyoruz.Atın ipod touchları,galaxy s wifi 5 leri hepsi gereksiz!!!
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Paint It Black 7 yıl
5.0ımı 4.2 ile takas falan mı yapsam diye düşünüyordum ki 1500 mah bataryayı gördüm :)
3.7
4.0
4.2
5.0
arasından en iyisi bence hala 5.0
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DH Misafiri 7 yıl
yeter artık inanki teknoloji çöplüğüne döndü dünya....yeter samsung yeter inanki...
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hollowman_ 7 yıl
böyle güzel tasarım yap telefon özelliği olmasın. anca abuk tasarımlı, plastik arka kapaklı modellerde telefon özelliği olsun.
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createemir 7 yıl
Ekran boyutunu değiştireceğine donanımda iyileştirmeler yapsa daha iyi olmaz mı ?
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escapethelife 7 yıl
Samsung artık galaxy serisi aletleri çeşitlendirmekten vazgeçse iyi olur yada başka bir ad kullanıp tasarımı biraz daha farklılaştırıp piyasaya sürebilirler illa çeşitlilik istiyorlarsa. Piyasada tam bir galaxy karmaşası var o kadar çok galaxy modeli var ki.
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janparey 7 yıl
artcraft35

şu cihazı almak için bana 1 tane neden söyleyin

Tamam karar alındı "artcraft35" gereksiz bulduğu için pmp sektörünü kapatıyoruz.Atın ipod touchları,galaxy s wifi 5 leri hepsi gereksiz!!!
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E_Aydin35 7 yıl
Aslında doğrusu bier tek tasarımı hoş geldi bana şık doğrusu, yanşlış gördüm ilk baktığımda işlemci hızını 2,1 zannettim çüşş diye geçirdim içimden meğer 1'miş..:)
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