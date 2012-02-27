MWC 2012: Samsung PMP portföyünü genişletiyor; karşınızda Galaxy S WiFi 4.2

Mobil Dünya Kongresi'nde karşımıza iki yeni tablet ve bir akıllı cep telefonuyla çıkan Samsung, Android işletim sistemli taşınabilir medya oynatıcı portföyünü Galaxy S WiFi 4.2 modeliyle genişletiyor.

124.1 mm x 66.1 mm x 8.9 mm boyutlarında ve 118 gram ağırlığında dizayn edilen Galaxy S WiFi 4.2, 1 GHz saat hızında çalışan işlemci, 512 MB RAM ve Android 2.3 Gingerbread işletim sistemi desteğini arkasına almış durumda. 4.2-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde dokunmatik IPS ekrana, 8 GB / 16 GB dahili flash bellek seçeneklerine yer verilen taşınabilir medya oynatıcının kapasitesi microSD kartlarla (32 GB'a kadar) arttırılabiliyor.

Ön yüzünde VGA, arka yüzünde ise VGA video kaydı yapabilen 2 MP kamera konumlandırılan Galaxy S WiFi 4.2, MPEG4, H.263, H.264, VC-1, DivX, WMV7, WMV8, WMV9, 3GP, ASF, AVI, MP4, WMV, FLV, MKV, MP3, AAC, AC-3, AMR, FLAC, WMA, WAV ve OGG gibi dosya formatlarına destek veriyor.

Son olarak 1500 mAh'lik bataryaya sahip olan Galaxy S WiFi 4.2, NFS Hot Pursuit oyunu yüklü halde geliyor. Samsung fiyata dair bilgi ise vermemiş.