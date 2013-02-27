MWC 2013: Acer, akıllı telefon pazarındaki hedefini açıkladı

Sürmekte olan Mobil Dünya Kongresi, lanse edilen yeni ürünlerle akıllı cihaz severlerin dikkatini çekerken; firmaların stratejileri ve hedefleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Barcelona'da düzenlenen MWC 2013'de üç yeni akıllı telefonunu sergileyen Acer da bu firmalardan biri.

Mobil Dünya Kongresi 2013'de Liquid E1, Z2 ve C1 isimli akıllı telefonlarıyla teknoloji severlerin karşısına çıkan Acer'ın başkanı JT Wang, firma olarak Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanarak akıllı telefonlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan, 2013'de hedeflerinin 2 milyon akıllı telefon satışı olduğunu dile getir.

Acer'ın yeni telefonlarıyla ilgili detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.digitimes.com/news/a20130226PD205.html