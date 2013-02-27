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MWC 2013: Acer, akıllı telefon pazarındaki hedefini açıkladı

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Shady
Haber Editörü
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MWC 2013: Acer, akıllı telefon pazarındaki hedefini açıkladı

Sürmekte olan Mobil Dünya Kongresi, lanse edilen yeni ürünlerle akıllı cihaz severlerin dikkatini çekerken; firmaların stratejileri ve hedefleri hakkında da bilgi sahibi olmamızı sağlıyor. Barcelona'da düzenlenen MWC 2013'de üç yeni akıllı telefonunu sergileyen Acer da bu firmalardan biri.

Mobil Dünya Kongresi 2013'de Liquid E1, Z2 ve C1 isimli akıllı telefonlarıyla teknoloji severlerin karşısına çıkan Acer'ın başkanı JT Wang, firma olarak Çin, Endonezya, Malezya ve Tayland gibi gelişmekte olan pazarlara odaklanarak akıllı telefonlarını daha fazla kullanıcıya ulaştırmak istediklerini söyledi. Bu hedef doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten başkan, 2013'de hedeflerinin 2 milyon akıllı telefon satışı olduğunu dile getir.

Acer'ın yeni telefonlarıyla ilgili detaylı haberimize buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.digitimes.com/news/a20130226PD205.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Tasarımı T20 yi çok andırıyor sanki
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shadowtr 6 yıl
Üreticiler çoğaldıkça rekabet kızışır ve daha iyi ürünler daha uygun fiyatlara düşer... Devam...

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hayal@t 6 yıl
telefona önden bakınca nexus havası var.
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jolawe 6 yıl hayal@t
hayal@t

telefona önden bakınca nexus havası var.

androidin standart ikonlarından olsa gerek
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talerk 6 yıl
azimli fare duvarı deler aynen devam
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