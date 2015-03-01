MWC 2015 : Huawei ilk Android Wear akllı saatini tanıttı





MWC 2015 fuarına mobil cihazlardan ziyade giyilebilir cihaz ağırlıklı olarak gelen Huawei'nin Android Wear işletim sistemi taşıyan ilk akıllı saati Huawei Watch oldu. Akıllı saat ince işçiliği ve tasarımı ile dikkat çekmeye çalışacak.

Huawei Watch toplamda 130 bileşenden oluşuyor. Uzman bir ekip tarafından tasarlanan saatte kadran, çerçeve ve menteşeler soğuk dövülmüş paslanmaz çelikten imal edilmiş ve bu sayede sağlamlığı yüzde 40 artırılmış.

Saat son dönemin beğenilen yuvarlak kasa tasarımı ile imal geliştirilmiş. Bu sayede klasik bir kol saatini andırıyor ve tasarıma önem verenlere hitap ediyor. Huawei Watch, Moto 360 modelinden biraz daha büyük.

1.4 inçlik AMOLED ekranında 400x400 piksel çözünürlük sunan cihaz 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden gücünü alıyor. 512MB RAM barındıran cihazda 4GB depolama kapasitesi, nabız ölçer, 6 eksenli jiroskop, barometre şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz hem akıllı saat hem fitness takibi amacıyla kullanılabiliyor. Ancak saatin çok uzun kullanım sürelerine ulaşamayacağını şimdiden söyleyebiliriz.

Huawei Watch dünya çapında 20 ülkede satışa sunulacak. Kesin çıkış tarihi ve fiyatı bilinmezken, diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.







