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MWC 2015 : Huawei ilk Android Wear akllı saatini tanıttı

4 yıl
1,8b
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8
Cep Telefonu Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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MWC 2015 : Huawei ilk Android Wear akllı saatini tanıttı

MWC 2015 fuarına mobil cihazlardan ziyade giyilebilir cihaz ağırlıklı olarak gelen Huawei'nin Android Wear işletim sistemi taşıyan ilk akıllı saati Huawei Watch oldu. Akıllı saat ince işçiliği ve tasarımı ile dikkat çekmeye çalışacak.
Huawei Watch toplamda 130 bileşenden oluşuyor. Uzman bir ekip tarafından tasarlanan saatte kadran, çerçeve ve menteşeler soğuk dövülmüş paslanmaz çelikten imal edilmiş ve bu sayede sağlamlığı yüzde 40 artırılmış.
Saat son dönemin beğenilen yuvarlak kasa tasarımı ile imal geliştirilmiş. Bu sayede klasik bir kol saatini andırıyor ve tasarıma önem verenlere hitap ediyor. Huawei Watch, Moto 360 modelinden biraz daha büyük.
1.4 inçlik AMOLED ekranında 400x400 piksel çözünürlük sunan cihaz 1.2GHz saat hızında çalışan Snapdragon işlemcisinden gücünü alıyor. 512MB RAM barındıran cihazda 4GB depolama kapasitesi, nabız ölçer, 6 eksenli jiroskop, barometre şeklinde özellikler yer alıyor. Cihaz hem akıllı saat hem fitness takibi amacıyla kullanılabiliyor. Ancak saatin çok uzun kullanım sürelerine ulaşamayacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Huawei Watch dünya çapında 20 ülkede satışa sunulacak. Kesin çıkış tarihi ve fiyatı bilinmezken, diğer ülkelere ne zaman geleceği konusunda da bir bilgi bulunmuyor.



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miyankizu 4 yıl
Fiyatı yaklaşık 1000$ olarak açıklandı
çok da beğenmiştim
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thorondor06 4 yıl miyankizu
miyankizu

Fiyatı yaklaşık 1000$ olarak açıklandı
çok da beğenmiştim


En üst model telefon alınır o paraya. Satışı çok çok sınırlı olur. Ben de umutlanmıştım, en azından Moto 360 dan ucuz olacağını bekliyordum.
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doctor_bey 4 yıl
Ben,bu donanımdaki bir akıllı saati bile günlerce çalıştırabilecek bir batarya teknolojisinin hali hazırda zaten olduğunu düşünüyorum, ama yavaş yavaş yedirecekler bence
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fuckulteli 4 yıl
Bu tasarımda bir akıllı saati alıp kullanmak isterim. Saat işlevini layığıyla yerine getirmeli öncelikle ve tekrar şarj gerektirmeden 4-5 gün her an baktığımda saati gösterebilmeli. Kaliteli ekran, keskinlik, uzun kullanım süresi.
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thorondor06 4 yıl
g7 den sonra Çin mallarına bakış açımı değiştirdi Huawei. Moto 360 yerine düşünülebilir.

"Huawei Watch, Moto 360 modelinden biraz daha büyük." kısmı hatalı olmuş. Youtube videolarına bakarsanız moto 360 daha büyük olduğunu görürsünüz.
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alfahan 4 yıl
herşeyin mühendisi var da şu pilin mühendisi yok mu?
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The-Engineer 4 yıl
Tasarım olmuş , bi de genel olarak şu pil sorununu çözerlerse akıllı saatler gerçekten saatlik görevini yapabilirler :)
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