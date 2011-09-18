Mac App Store tekrar satın alınmak istenen uygulamalar için uyarı sistemi sunuyor

Geçmişte çevre birimler üzerinden bilgisayara kurulan uygulamalar günümüzde işletim sistemine ait uygulama mağazaları üzerinden veya farklı platformlar üzerinden indirilerek kurulabiliyor.





Ancak bol miktarda indirilip kurulan uygulamalar zamanla kullanıcı tarafından unutulabiliyor ve yeniden satın alma yoluna gidilebiliyor. Apple satın aldığı bir uygulamayı unutarak yeniden satın almaya çalışan müşterileri için bir uyarı sistemini Mac App Store üzerinde devreye soktu.





Macworld sitesinin haberine göre Apple, Mac App Store haricinde farklı bir platformdan satın alarak bilgisayarına kurmuş olsa bile kullanıcının yeniden uygulama mağazası üzerinden aynı uygulamayı satın almasına karşı uyarma yoluna gitmeye karar verdi.





Uyarı "X uygulamasını Mac App Store haricinde bir yerden satın aldınız ve bilgisayarınızda kurulu. Yeniden satın almak ister misiniz?" şeklinde müşteri aynı uygulamayı satın almak istediğinde karşısına gelecek.





Apple kullanıcılarına Mac App Store haricinde satın alınan uygulamaları mağazasının ekosistemine dahil etme imkanını kullanıcılarına henüz sunmaya başladı ve bu uyarı sistemi kazara aynı uygulamayı iki kere satın almanın önüne geçecek bir adım.





Ancak uyarının işlemesi için satın alınmak istenen ve kurulu bulunan uygulamanın aynı versiyon olması gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir uyarı yapılmıyor. Bu bakımdan kullanıcıların yine de çok dikkatli uygulama satın alması gerekiyor.