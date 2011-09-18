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Mac App Store tekrar satın alınmak istenen uygulamalar için uyarı sistemi sunuyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Ekrem71
Haber Editörü
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Geçmişte çevre birimler üzerinden bilgisayara kurulan uygulamalar günümüzde işletim sistemine ait uygulama mağazaları üzerinden veya farklı platformlar üzerinden indirilerek kurulabiliyor. 

Ancak bol miktarda indirilip kurulan uygulamalar zamanla kullanıcı tarafından unutulabiliyor ve yeniden satın alma yoluna gidilebiliyor. Apple satın aldığı bir uygulamayı unutarak yeniden satın almaya çalışan müşterileri için bir uyarı sistemini Mac App Store üzerinde devreye soktu. 

Macworld sitesinin haberine göre Apple, Mac App Store haricinde farklı bir platformdan satın alarak bilgisayarına kurmuş olsa bile kullanıcının yeniden uygulama mağazası üzerinden aynı uygulamayı satın almasına karşı uyarma yoluna gitmeye karar verdi.

Uyarı "X uygulamasını Mac App Store haricinde bir yerden satın aldınız ve bilgisayarınızda kurulu. Yeniden satın almak ister misiniz?" şeklinde müşteri aynı uygulamayı satın almak istediğinde karşısına gelecek.

Apple kullanıcılarına Mac App Store haricinde satın alınan uygulamaları mağazasının ekosistemine dahil etme imkanını kullanıcılarına henüz sunmaya başladı ve bu uyarı sistemi kazara aynı uygulamayı iki kere satın almanın önüne geçecek bir adım.

Ancak uyarının işlemesi için satın alınmak istenen ve kurulu bulunan uygulamanın aynı versiyon olması gerekiyor. Aksi takdirde herhangi bir uyarı yapılmıyor. Bu bakımdan kullanıcıların yine de çok dikkatli uygulama satın alması gerekiyor.

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Erasmus78 8 yıl
Bayılıyorum milletimizin haberi okumadan yorum yapmasına! Appstore, iTunes Store veya Mac Appstore üzerinde herhangi bir uygulamayı istesenizde aynı hesaptan iki kere satın alamazsınız!
Burada sözü geçen uygulama şu: Diyelim ki Celine Dion'un son albümünü D&R dan satın aldınız. Gelip macbookunuza taktığınız an iTunes o müzikleri hemen kütüphanesine ekler. CD'nin orjinal mi yoksa kopya mı olduğunu da DRM sisteminden anlayabiliyor.
Siz ilerki bir zaman Celine Dion'un o albümünü iTunes Store'dan indirmeye kalktığınızda bu uyarı ile karşılaşıyorsunuz! Bütün olay bu! Yani süper bir uygulama!
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berkerden 8 yıl
Çok kullanıcı dostu gördüm Apple'yi şaşırdım ama güzel. Durmak yok, böyle şeylere devam Apple ve bütün şirketler...
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Hakan.. 8 yıl
App Store da zaten satın almışsınız diyip buy desek bile para kesmıyordu, mac app store da sonradan gelmesi çok ilginç
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Stanislas Xavier 8 yıl
NDS

bundan daha önce aynı uygulamayı 2 defa mı satıyordu yani? YUH.


iki defa alan mallar varsa apple ne yapsın ? Abi bende şu oyun var da dur bi tanede yedeğini alayım
önümüz kış
(?) peh
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NDS 8 yıl
bundan daha önce aynı uygulamayı 2 defa mı satıyordu yani? YUH.
1 Yanıt Yanıtla +2
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drony 8 yıl NDS
NDS

bundan daha önce aynı uygulamayı 2 defa mı satıyordu yani? YUH.


O sekilde degil kendi uzerinden satin alinan uygulamalari zatn tekrar satin alamiyorsun. Mesela uygulamayi ureticinin sitesinden aldiysam yada cd ile kurduysam uyariyor.
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leopard10 8 yıl
dun belese oyun kuruyodum mac app storeden satin alin alin diyor
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Besiktask34 8 yıl
yani uyarmasa alanlar oluyor demekki ?
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