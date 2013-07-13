Mac OS işletim sistemi için ücretsiz dosya paylaşma uygulaması: Share Bucket





Kullanıcı sayıları gün geçtikçe artan bulut depolama servisleri temelinde geliştirilen Share Bucket uygulaması, kullanıcıların dosyalarını zahmetsizce paylaşmalarına imkan sağlıyor.

FIPLAB tarafından hazırlanan Share Bucket uygulaması, sade ve kullanımı kolay ara yüzü üzerinden desteklediği Dropbox, Google Drive ve SkyDrive servislerine dosya yollanmasını sağlayabiliyor. Yollanan dosyaların belirli bir zaman sonra otomatik olarak silinmesi gibi güzel bir özelliği de içerisinde barındıran uygulama, ayrıca ekran görüntülerinin alınmasına ve çeşitli metin ya da çizim araçları ile hazırlanarak istenilen kişilere yollanmasına izin verebiliyor.

Mac OSX 10.7.4 ve üzeri sistemler ile çalışan ücretsiz Share Bucket uygulamasına Apple Mac Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id611078158?mt=12