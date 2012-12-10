Mac Pro, ABD'de üretilebilir

Apple’ın Mac bilgisayarlarının üretiminin bir kısmını yeniden ABD’ye kaydırılacağının kesinleşmesinden sonra ABD üretimi Mac’in hangi modeller olacağına cevap aranıyor.Dünyanın önde iş ve ekonomi dergilerinden Fortune’da Apple ile ilgili yazılarıyla tanınan Philip Elmer-DeWitt’e göre bu sorunun cevabı Mac Pro olacak.

Elmer-DeWitt, Fortune’da kaleme aldığı yazısında Mac Pro’nun üretiminin neden Amerika’ya kaydırılacağını şu sözlerle ifade ediyor:

Apple, geçtiğimiz sene 13,5 milyonu dizüstü ve 4,6 milyonu masaüstü olmak üzere toplam 18 milyon Mac satışı gerçekleştirirken; Mac Pro ve Mac Mini’lerin satış sayısı 1 milyonu geçemedi. Diğer bir deyişle birim taşıma maliyetleri / satış sayısı oranı Mac Pro’lar için oldukça yüksek.

Michigan Manufacturing Technology Center’ın önde gelen ekonomistlerinden Dan Luria’ya göre Apple’ın üretim hattının bir kısmını ABD’ye kaydırması 100 milyon dolara malolurken, yaklaşık 200 kişilik istihdam yaratacak. Bu iş gücü dikkate alındığında tesiste, yıllık kapasitenin yaklaşık 1 milyon olması olası görünmekte.

Özel konfigürasyonlar itibariyle Mac Pro’lar, diğer Mac’lere üstünlük kuruyor.

ABD’deki iş gücü maliyetleri, 1000-1300 dolar bandında satılan Macbook ya da iMac’lere kıyasla, 2500-3800 dolar arası fiyatlarda satılan Mac Pro’larla daha rahat amorti edilebilir.

Uzun süredir baştan aşağı bir revizyon geçirmeyen Mac Pro’larda, Apple, WWDC 2012’de küçük çaplı revizyona gitmiş; ancak Apple’dan gelen resmi açıklamalarda yeni Mac Pro’ların 2013’de satışa sunulacağı duyurulmuştu.

http://tech.fortune.cnn.com/2012/12/08/apple-mac-pro-made-in-us/