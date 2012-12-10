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Mac Pro, ABD'de üretilebilir

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Apple’ın Mac bilgisayarlarının üretiminin bir kısmını yeniden ABD’ye kaydırılacağının kesinleşmesinden sonra ABD üretimi Mac’in hangi modeller olacağına cevap aranıyor.Dünyanın önde iş ve ekonomi dergilerinden Fortune’da Apple ile ilgili yazılarıyla tanınan Philip Elmer-DeWitt’e göre bu sorunun cevabı Mac Pro olacak.

Elmer-DeWitt, Fortune’da kaleme aldığı yazısında Mac Pro’nun üretiminin neden Amerika’ya kaydırılacağını şu sözlerle ifade ediyor:

  • Apple, geçtiğimiz sene 13,5 milyonu dizüstü ve 4,6 milyonu masaüstü olmak üzere toplam 18 milyon Mac satışı gerçekleştirirken; Mac Pro ve Mac Mini’lerin satış sayısı 1 milyonu geçemedi. Diğer bir deyişle birim taşıma maliyetleri / satış sayısı oranı Mac Pro’lar için oldukça yüksek.
  • Michigan Manufacturing Technology Center’ın önde gelen ekonomistlerinden Dan Luria’ya göre Apple’ın üretim hattının bir kısmını ABD’ye kaydırması 100 milyon dolara malolurken, yaklaşık 200 kişilik istihdam yaratacak. Bu iş gücü dikkate alındığında tesiste, yıllık kapasitenin yaklaşık 1 milyon olması olası görünmekte.
  • Özel konfigürasyonlar itibariyle Mac Pro’lar, diğer Mac’lere üstünlük kuruyor.        
  • ABD’deki iş gücü maliyetleri, 1000-1300 dolar bandında satılan Macbook ya da iMac’lere kıyasla, 2500-3800 dolar arası fiyatlarda satılan Mac Pro’larla daha rahat amorti edilebilir.

Uzun süredir baştan aşağı bir revizyon geçirmeyen Mac Pro’larda, Apple, WWDC 2012’de küçük çaplı revizyona gitmiş; ancak Apple’dan gelen resmi açıklamalarda yeni Mac Pro’ların 2013’de satışa sunulacağı duyurulmuştu.

   
http://tech.fortune.cnn.com/2012/12/08/apple-mac-pro-made-in-us/ Yorum Yaz
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Xagdas 6 yıl
Şu alete dilediğimiz gibi komponent takıp çıkartabilsek eşsiz olacak.

Hadi işlemciyi ve asıl anakartı geçtim, ama özellikle her ekran kartını, her pci kartı, her hdd-ssd'yi bağlayabilsek, uyumlu mu değil mi düşünmesek keşke...

----------------

Habere gelince, adamlar (Amerikalı insanlar) 50 sene sonrasını düşünüyorlar, Çin 1 numaralı askeri, siyasi, üstelik de en büyük ekonomik rakipleri. Neden beslesinler ki? Devlet politikası hatta teşviği olabilir kapalı kapılar arkasında. Boru değil, 3-5milyon değil, milyarlarca Dolar.
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MxFxOx 6 yıl
buyuk firmalar asyadaki üretim tesislerinden yavaş yavaş çekilebilir iyi haber bu sayede eskiden olduğu gibi pahalı ama kaliteli ürünlere kavuşuruz.American malı ürünler çok daha kaliteli olacaktır.
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SaB0 6 yıl
Adamlar ürettikleri mac pro'ların nakliyesinden kar sağlıyak. Anlaşılan o ki üretilen pro'ların satıldıgı ülkelerin başında yine amerika geliyor. Benim anladıgım ve bana mantıklı gelen bu. Çinde ucuza toplatıp zaten düşük sayıda sattıkları (yani onlara göre düşük sayıda satılan) ürünün nakliyesiyle daha büyük bir külfet oluşturdugu belli. Amerikada pahalı iş gücü ve nakliyenin düşmesiyle birbirini amorti edicektir. Belkide kar bile saglanır. Hatta İnsanların bakış açısı degişir ve sırf amerikada üretiliyor diye daha fazla ilgide çekebilir. Diye düşünüyorum
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istanbul2007 6 yıl
cengizhan1903
Maliyet artar :(

sanki fiyatlandırma yaparken maliyete dikkat ediyor apple 200 e mal ediyorsa 600 e satıyor nekadar artıcak malıyetı kardan zarar eder anca
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Guest-F8946C419 6 yıl istanbul2007
istanbul2007

cengizhan1903

Maliyet artar :(


sanki fiyatlandırma yaparken maliyete dikkat ediyor apple 200 e mal ediyorsa 600 e satıyor nekadar artıcak malıyetı kardan zarar eder anca

Ar - Ge, Pazarlama, nakliye, stok, dükkan tutarları, vergi ücretini neden ekleyip, eleştirmeyi dene bence.
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savinelli 6 yıl
artan maliyeti daha yüksek fiyata sattıkları prolardan çıkarmaları daha kolay. neticede kimse evine mac pro almıyo. alanların da gözü parayı görmüyo :)
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hengchen22 6 yıl
Paylaşım için teşekkürler!
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cengizhan1903 6 yıl
Maliyet artar :(
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Statistik 6 yıl cengizhan1903
cengizhan1903

Maliyet artar :(

Fiyat zaten ...fahis demiyeyim de yuksek diyeyim, ayrica maliyet artsaydi Apple bunu yapmazdi bence ..
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