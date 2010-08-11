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Mac için hazırlanan Flash Player 10.1 GPU tabanlı hızlandırma desteği aldı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, Flash için "ölmekte olan bir teknoloji" yorumlarında bulunsa da Adobe, Apple ürünleri için Flash teknolojisindeki güncellemelerine devam ediyor. Adobe tarafından yayımlanan 10.1.82.76 sürüm numaralı yeni Flash Player For Mac güncellemesiyle, H.264 videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği geldi.

Adobe'den yapılan açıklamaya göre Flash Player 10.1 for Mac'deki donanımsal hızlandırma desteği sadece Mac OS X altında Nvidia'nın GeForce 9400M IGP'si ile GeForce 320M ve330M mobil grafik yongaları tarafından destekleniyor. Performans tarafında GPU hızlandırma sayesinde işlemciye binen yükün 2/3 oranında azaltığı belirtiliyor.


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losthell 9 yıl
Oh be sonunda helak olduk beklemekten valla aferin adam oluyor bu adobe yok öyle yaz günlerinde hd bir videoda %80 cpu kullanıp sistemi cayır cayır yakmak..
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OverClocK1ng 9 yıl
Hem o hem de şu Steve Jobs'un kararlılığı sayesinde istediğini çatır çatır alıyor. Helal olsun valla Jobs'a.
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