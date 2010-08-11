Mac için hazırlanan Flash Player 10.1 GPU tabanlı hızlandırma desteği aldı

Apple tepe yöneticisi Steve Jobs, Flash için "ölmekte olan bir teknoloji" yorumlarında bulunsa da Adobe, Apple ürünleri için Flash teknolojisindeki güncellemelerine devam ediyor. Adobe tarafından yayımlanan 10.1.82.76 sürüm numaralı yeni Flash Player For Mac güncellemesiyle, H.264 videolar için GPU tabanlı donanımsal hızlandırma desteği geldi.

Adobe'den yapılan açıklamaya göre Flash Player 10.1 for Mac'deki donanımsal hızlandırma desteği sadece Mac OS X altında Nvidia'nın GeForce 9400M IGP'si ile GeForce 320M ve330M mobil grafik yongaları tarafından destekleniyor. Performans tarafında GPU hızlandırma sayesinde işlemciye binen yükün 2/3 oranında azaltığı belirtiliyor.