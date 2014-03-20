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Mac için yeni anlık mesajlaşma uygulaması: WeChat

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
1,4b
1
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac için yeni anlık mesajlaşma uygulaması: WeChat
Mobil platformlarda 300 milyona yakın kullanıcı sayısı bulunan WeChat, kendi adını taşıyan yeni uygulamasıyla Mac platformuna da giriş yaptı.

OSX 10.7 ve üstü 64-bit işlemcili bilgisayarla uyumlu olarak kullanılabilen WeChat, basit arayüzüyle belirlenen kişilerle özel ya da grup halinde sohbet edilmesine imkan tanıyor. WeChat ID'si üzerinden yapılan görüşmeleri kaydedebilen uygulama, sohbetin renklenmesi adına fotoğraf ve farklı ifadeler yollanmasını da sağlayabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan WeChat Mac uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id836500024?mt=12 Yorum Yaz
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