WeChat, dijital yuanı ödeme platformuna entegre eediyor

Çin’in en popüler ödeme platformları arasında yer alan Tencent Holdings’e ait WeChat, dijital cüzdanı WeChat Pay aracılığıyla dijital yuan ödemelerini kabul etmeye başlayacağını söyledi.
Tencent Holdings tarafından yönetilen ve aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WeChat, ödeme hizmetleri olan WeChat Pay ile dijital yuanı destekleyecek. Bu hamle, şimdiye kadar yavaş ilerleyen CBDC girişimlerinde, popülarite açısından fayda sağlayabilir.
Bu CBDC entegrasyonu ile birlikte, WeChat Pay artık McDonald’s’tan yemek siparişi vermek ve faturaları ödemek gibi belirli konularda dijital yuan kullanımına izin veriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez