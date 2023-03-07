Tam Boyutta Gör Birçok ülke merkez bankası dijital para birimleri ile yakından ilgileniyor. CBDC’nin ödeme uygulamasına ve bir Çin medya raporuna göre, Çin’in önde gelen sosyal ağ ve ödeme uygulaması WeChat, ülkenin merkez bankası dijital para birimini veya CBDC’yi ödeme hizmetlerine ekledi. Yapılan bu hamle ile şimdiye kadar yavaş başlayan dijital yuanın çekiciliğini artırmaya yardımcı olabilir.

Çin’in en popüler ödeme platformları arasında yer alan Tencent Holdings’e ait WeChat, dijital cüzdanı WeChat Pay aracılığıyla dijital yuan ödemelerini kabul etmeye başlayacağını söyledi.

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Tencent Holdings tarafından yönetilen ve aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WeChat, ödeme hizmetleri olan WeChat Pay ile dijital yuanı destekleyecek. Bu hamle, şimdiye kadar yavaş ilerleyen CBDC girişimlerinde, popülarite açısından fayda sağlayabilir.

Bu CBDC entegrasyonu ile birlikte, WeChat Pay artık McDonald’s’tan yemek siparişi vermek ve faturaları ödemek gibi belirli konularda dijital yuan kullanımına izin veriyor.

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WeChat, dijital yuanı ödeme platformuna entegre eediyor