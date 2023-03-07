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    Anlık Bildirim

    WeChat, dijital yuanı ödeme platformuna entegre eediyor

    Çin, CBDC’si dijital yuanı (e-CNY) daha fazla pazarlamak için harekete geçti. Son olarak Çin merkezli sosyal medya devi WeChat, WeChat Pay isimli ödeme platformuna dijital yuanı entegre edecek.
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    WeChat, dijital yuanı ödeme platformuna entegre eediyor Tam Boyutta Gör
    Birçok ülke merkez bankası dijital para birimleri ile yakından ilgileniyor. CBDC’nin ödeme uygulamasına ve bir Çin medya raporuna göre, Çin’in önde gelen sosyal ağ ve ödeme uygulaması WeChat, ülkenin merkez bankası dijital para birimini veya CBDC’yi ödeme hizmetlerine ekledi. Yapılan bu hamle ile şimdiye kadar yavaş başlayan dijital yuanın çekiciliğini artırmaya yardımcı olabilir. 

    Çin’in en popüler ödeme platformları arasında yer alan Tencent Holdings’e ait WeChat, dijital cüzdanı WeChat Pay aracılığıyla dijital yuan ödemelerini kabul etmeye başlayacağını söyledi.

    Tencent Holdings tarafından yönetilen ve aylık 1 milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunan WeChat, ödeme hizmetleri olan WeChat Pay ile dijital yuanı destekleyecek. Bu hamle, şimdiye kadar yavaş ilerleyen CBDC girişimlerinde, popülarite açısından fayda sağlayabilir.

    Bu CBDC entegrasyonu ile birlikte, WeChat Pay artık McDonald’s’tan yemek siparişi vermek ve faturaları ödemek gibi belirli konularda dijital yuan kullanımına izin veriyor.

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    Çinliler uzaktan öpüşme cihazı yaptı

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    ugah6aiw 4 saat önce

    @Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...

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    Ignite 4 saat önce

    kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız

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    pcdiyari 19 saat önce

    covid ile mücadele yeni yöntemi

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    murattari 23 saat önce

    Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.

    M
    Mylevi 1 gün önce

    şu reklam iğrenç yaw kaldırın.

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    şairane 4 gün önce

    adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki

    K
    koçari 5 gün önce

    [resim]

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    gelir ama sana gelmez...

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    mert1907 5 gün önce

    umarım başka versiyonları da gelmez

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