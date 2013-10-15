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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mac kullanıcılarına özel disk temizleme uygulaması: Disk Diag

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
8,3b
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3
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac kullanıcılarına özel disk temizleme uygulaması: Disk Diag
Mac OSX 10.8 ve üzeri sistemler için Rocky Sand Studio tarafından hazırlanan yeni uygulama Disk Diag, bilgisayarların en önemli parçalarından sabit disklerin bakımını üstleniyor.
Sade ara yüzü ile Mac bilgisayarların uzun kullanımlar sonrası biriken gereksiz verilerini belirleyebilen, boş dosyalarını, posta indirme klasörlerini, çöp kutusunu, tarayıcı verilerini ve diğer uygulamaların önbellek ve kayıtlarını silebilen Disk Diag, yaptığı işlemleri görsel olarak başarılı bir şekilde yansıtabiliyor ve sistemlerin eskiye oranla çok daha hızlı çalışmasına yardımcı oluyor.
Faydalı özelliklerini ücretsiz olarak sunan Disk Diag uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://itunes.apple.com/tr/app/id672206759?mt=12 Yorum Yaz
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wetpozer 4 yıl
6,49 TL olarak gözüküyor. aydınlatırmısınız ?
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JSDeveloper 4 yıl wetpozer
Bir gün boyunca ücretsizdi. Artık ücretli.
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AhmetSelçuk 6 yıl
İndirdim, fena bir uygulama değil. Genelde aynı işleri macbooster adlı uygulama ile yapıyorum, daha da kapsamlı olarak.
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