Mac sistemlerden Instagram'a fotoğraf aktarımı: Uploader for Instagram

Anobot adlı geliştirici tarafından OSX 10.8 ve üzri 64-bit işlemcili Mac bilgisayarlar için hazırlanan en yeni uygulamalardan Uploader for Instagram, adından da anlaşılabileceği üzere Mac sistemlerden Instagram'a fotoğraf paylaşımı noktasında görev yapıyor.

Oldukça basit bir yapıda görev yapan Uploader for Instagram, Instagram'a paylaşımı herhangi bir fotoğrafın üzerine sağ tıklandıktan sonra seçilen "Instagram ile paylaş" seçeneğiyle yerine getiriyor ve fotoğrafları göndermeden önce 47 ücretsiz filtre seçeneğiyle süsleyebiliyor. Tam boyut ve çözünürlükte aktarım yapabilen uygulama, fotoğraf açıklamalarına yüz ifadeleri de ekleyebiliyor.

10,49 TL fiyat etiketiyle satılan Uploader for Instagram uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/uploader-for-instagram-post/id969998518?mt=12