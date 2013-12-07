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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması Focus 2 kullanıma sunuldu

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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Mac uyumlu fotoğraf uygulaması Focus 2 kullanıma sunuldu
Coppertino tarafından geliştirilen başarılı fotoğraf uygulamalarından Focus, Macphun tarafından ele alınarak 2. sürümüyle Mac App Store üzerinde kullanıma sunuldu.

Kişilerin çektikleri fotoğraflar üzerine bulanıklık (Blur) temelli efektler eklenmesi için hazırlanan Focus, 2. sürümüyle öncelikle Apple'ın yeni Mavericks işletim sistemine destek vermeye başlıyor. Farklı çekim tarzlarına (Portre, doğa, mimarlık, makro ve Tilt-Shift) göre diyafram ayarları optimize edilen ve hassas kontrol için kişisel netleme ayarları getirilen uygulama, tek tuş ile genel birçok fotoğraf ayarını (Kontrast, renk, parlaklık) yapabiliyor, kesme, düzeltme, en-boy oranı için seçenekler sunuyor, LiveBlur teknolojisine canlı ön izleme veriyor ve JPG, TIFF, PNG, PSD formatlarında dışa aktarım yapabiliyor. Focus 2 aynı zamanda iCloud, Aperture, iPhoto, Facebook, Twitter ve Flickr gibi servislere de aktarım ve paylaşım yapabiliyor.

17,99 TL fiyat etiketiyle satın alınabilen Focus 2 uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/us/app/focus-2/id740472063?mt=12 Yorum Yaz
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