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Macera oyunu ''Yesterday'', Google Play'deki yerini aldı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Geçtiğimiz temmuz ayında BULKYPIX tarafından iOS platformuna port edilen Pendulo Studios'un macera oyunu ''Yesterday'', Android platformundaki yerini aldı.

Sokaklarda yaşayan kimsesizlerin gizemli şekilde cinayet kurbanı olmasıyla başlayan macera oyunu, özgün çizimleri ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Üç farklı oynanabilir karakter seçeneği sunan yapım, başarılı işitsel unsurlarının yanı sıra, point and click türündeki kontrolleriyle de türü seven mobil oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor. 

Sıradan macera oyunlarının aksine, merak uyandıran hikayesiyle ve karanlık yapısıyla farklı bir macera oyunu olan Yesterday'in premium versiyonuna Google Play üzerinden 6.47$'lık fiyat etiketiyle Google Play üzerinden buradan ulaşabilir veya  yapımın ücretsiz versiyonuna yine Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bulky.Yesterday.premium Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
melihkizilay 6 yıl
Teşekkürler
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hacı.basat 6 yıl
Play'de bu tarz oyunların çoğalmamasını diliyorum, türün birisi başlayınca isimleri mekanları değişip değişip, mağazayı benzerleriyle dolduruyorlar.
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tunewiki 6 yıl
şu an google playde ücretsiz bilginize
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+18 6 yıl
Oyun 981mb
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strathmorea 6 yıl
oyun ücretsiz görünüyor google play de!.
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