Macera oyunu ''Yesterday'', Google Play'deki yerini aldı

Geçtiğimiz temmuz ayında BULKYPIX tarafından iOS platformuna port edilen Pendulo Studios'un macera oyunu ''Yesterday'', Android platformundaki yerini aldı.





Sokaklarda yaşayan kimsesizlerin gizemli şekilde cinayet kurbanı olmasıyla başlayan macera oyunu, özgün çizimleri ve farklı hikayesiyle dikkat çekiyor. Üç farklı oynanabilir karakter seçeneği sunan yapım, başarılı işitsel unsurlarının yanı sıra, point and click türündeki kontrolleriyle de türü seven mobil oyunculara kaliteli bir oyun deneyimi yaşatmayı başarıyor.





Sıradan macera oyunlarının aksine, merak uyandıran hikayesiyle ve karanlık yapısıyla farklı bir macera oyunu olan Yesterday'in premium versiyonuna Google Play üzerinden 6.47$'lık fiyat etiketiyle Google Play üzerinden buradan ulaşabilir veya yapımın ücretsiz versiyonuna yine Google Play üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bulky.Yesterday.premium