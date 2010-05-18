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Mach Xtreme, 1.8-inç boyutundaki yeni SSD'lerini tanıttı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
7,9b
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HDD / SSD
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geleceğin depolama çözümü olarak gösterilen ve geleneksel disklerin yerini alacağı öngörülen SSD'ler için alternatif model sayısı hızla artıyor. Zaman zaman modellerine ilişkin haberlere yer verdiğimiz Tayvan merkezli Mach Xtreme firması, 1.8-inç boyutundaki modellerden oluşan MX-Nano serisi yeni SSD ailesini duyurdu.

Modeline göre 44-pin, 50-pin ve ZIF PATA ara birimleriyle uyumlu olan NAND flash tabanlı yeni depolama sürücüleri, MLC (Multi Leve Cell) tipi NAND flash bellek yongalarını kullanıyorlar. Yüksek performans için 256MB kapasiteli ön bellekle donatılan yeni sürücüler, uzun süreli kullanımda ideal performans değerlerini korumak için TRIM desteği ile geliyor ve 1 milyon saatlik hata öncesi kullanım süresi vaad ediyorlar.

Mach Xtreme tarafından açıklanan bilgilere göre 120MB/saniye okuma ve 65MB/saniye yazma hızlarına destek sunan 1.8-inç boutundaki yeni sürücüler 30GB, 60GB, 120GB ve 240GB olmak üzere dört farklı kapasite seçeneği ile sunulackalar. Bir yıllık garanti ile sunulacak yeni SSD'lerin, son kullanıcı satış fiyatları ise henüz açıklanmadı.


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Nef'i 9 yıl
üreticilerin ssd pazarındaki yarışları hem bu pazarın depolama teknolojilerindeki payını arttıracak hemde ssd'lerin artık alınabilinir duruma gelmesini sağlayacak
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