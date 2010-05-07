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Mach Xtreme, ArmorX serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ram
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Mach Xtreme, ArmorX serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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Sektörün genç isimlerinden biri olan bellek ve depolama çözümleri üreticisi Mach Xtreme, yüksek performans ve hız aşırtma profesyonelleri için hazırladığı ArmorX serisi yeni bellek kitlerini duyurdu. Seri altında 4GB kapasiteli iki yeni çift kanal DDR3 bellek kiti duyuran Mach Xtreme, Intel XMP profil desteği de sunuyor. Duyurusu yapılan yeni bellek kitleri arasındaki farkı çalışma frekansları belirliyor zira kitlerden bir tanesi 2200MHz'de 7-10-10-28 zamanlamalarıyla, diğeri ise 2300MHz'de 8-11-8-28 zamanlamalarıyla görev yapıyor.

İki adet Bakır ısı borusuna sahip gelişmiş soğutucu tasarımıyla dikkat çeken ArmorX serisi yeni bellek kitleri 1.65v geriliminde çalışıyor ve ömür boyu garanti ile geliyorlar. Önümüzdeki günlerde satışa sunulacak yeni bellek kitleri için henüz herhangi bir fiyat bilgisi ise açıklanmadı.

Mach Xtreme, ArmorX serisi DDR3 bellek kitlerini duyurdu
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tarkancek 9 yıl
Soğutma borusu ramlerin boyunda olsaydı daha şık dururdu.. yarım hiç yakışmamış..
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milyondabir 9 yıl
Tayvan kadar bir ülke olamadık adamlare neler uretiyor insan imreniyor.
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Furkán 9 yıl
O saat hızında o Zamanlamalar gerçekten çok iddialı..
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renklem 9 yıl
Bu ürünü üreten firma da Tayvan'dan mı?
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Tolgá 9 yıl
zamanlamalar iddalı bence 2200mhz cl7
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