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    AMD EXPO DDR5 hız aşırtma teknolojisi duyuruldu

    AMD EXPO DDR5 profili profesyonellerin daha fazla bellek hız aşırtmaya ihtiyacı olduğu anlarda devreye giriyor ve şimdilik ekstrem anakart modellerinde sunuluyor. 
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    AMD EXPO DDR5
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    AMD’nin hız aşırtmaya imkân tanıyan XMP (Extreme Memory Profile) için bir genişleme olarak hazırladığı EXPO DDR5 hız aşırtma profili resmi olarak tanıtıldı. Ryzen 7000 işlemciler ile daha yüksek hızlar mümkün olacak.  

    AMD EXPO DDR5 nedir?

    AMD EXPO DDR5 profili aslında mevcut bellek hız aşırtma sınırlarını biraz daha yukarı çekmek için tasarlandı. Bu profilde yerleşik olarak DDR5-5200 desteklenirken DDR5-6400 sınırına kadar çıkılabiliyor.

    AMD X670 ve B650 çipsetlerindeki ekstrem modelleri hedefleyen AMD EXPO DDR5 profili tek tıklama ile aktif hale geliyor ve Full HD çözünürlüklerde yüzde 11 performans artışı sağlayabiliyor. Ayrıca çok düşük gecikme hızlarına da ulaşabiliyor.

    Yeni profil için ADATA, Corsair, GeIL, G.SKILL ve Kingston gibi markalardan yaklaşık 15 adet DDR5 bellek kiti hazırlanmış durumda. Zaman içerisinde AMD EXPO uyumlu pek çok bellek kiti piyasaya sürülecek.

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    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

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    Denamint 1 saat önce

    benim hiç aklıma gelmezdi

    K
    KristalTürk 3 gün önce

    Deniz bir sonsuz enerji dünyada öyle kullanılacak siz öyle böyle deyin hala. Çok mantıklı bir proje

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    kraix 4 gün önce

    Bunun sunun zemininde olan versiyonu var. Kıyılara koyuyorlar hem karaya ulaşması daha basit hem de kimseye bir zararı yok bence bu gereksiz deniz eko sistemini de bozar.

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    Seto-Kaiba 6 gün önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 6 gün önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

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    Bloodin 6 gün önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

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