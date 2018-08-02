Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales:" Bir ICO düşüncemiz yok. "

Kar amacı gütmeyen, çevrim içi ansiklopedi platformu olan Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales; bir ICO projesiyle ilgilenmediklerini ve piyasaya kendilerine ait bir kripto para çıkarmayacaklarını açıkladı.

Jimmy Wales:"Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. İlgilenmiyoruz." dedi.

Wales, ICOlara ve kripto paralara başından beri sıcak bakmıyordu. Dijital paraların ve ICOların büyük bir dolandırıcılık aracı olduğunu ve onların tamamen değersiz olduğunu düşünen Wales; söz konusu yapılar hakkında "Tam bir balon." şeklinde bir açıklama yapmış fakat bu "balonun" hemen patlamayacağını, işlerin daha yoğun ve daha kötü bir hal alacağını söylemişti.

Geçmişte dağıtılmış defter teknolojisi hakkında sert yorumlarda bulunan Wales, yakın zamanda bu teknoloji hakkında, geçmişe nazaran, daha olumlu yorumlar yapmaya başlamıştı.

Jimmy Wales'ın Blockchain hakkındaki düşüncesi geçmişe göre yumuşamış olsa bile, ICOlar hakkında yaptığı söz konusu açıklamayla, Wikipedia'nın bir ICO projesi yapma planı olmadığını belirtmiş oldu.

https://www.coindesk.com/wikipedia-has-zero-interest-in-ico-says-jimmy-wales/