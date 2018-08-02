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Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales:" Bir ICO düşüncemiz yok. "

Blockchain hakkında negatif düşünceleri olan Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada; bir ICO projesiyle ilgilenmediklerini belirtti.
10 ay (Son Güncelleme: 10 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Wikipedia'nın kurucusu Jimmy Wales:
Kar amacı gütmeyen, çevrim içi ansiklopedi platformu olan Wikipedia’nın kurucusu Jimmy Wales; bir ICO projesiyle ilgilenmediklerini ve piyasaya kendilerine ait bir kripto para çıkarmayacaklarını açıkladı.
Jimmy Wales:"Kesinlikle böyle bir şey yapmayacağız. İlgilenmiyoruz." dedi.
Wales, ICOlara ve kripto paralara başından beri sıcak bakmıyordu. Dijital paraların ve ICOların büyük bir dolandırıcılık aracı olduğunu ve onların tamamen değersiz olduğunu düşünen Wales; söz konusu yapılar hakkında "Tam bir balon." şeklinde bir açıklama yapmış fakat bu "balonun" hemen patlamayacağını, işlerin daha yoğun ve daha kötü bir hal alacağını söylemişti.
Geçmişte dağıtılmış defter teknolojisi hakkında sert yorumlarda bulunan Wales, yakın zamanda bu teknoloji hakkında, geçmişe nazaran, daha olumlu yorumlar yapmaya başlamıştı.
Jimmy Wales'ın Blockchain hakkındaki düşüncesi geçmişe göre yumuşamış olsa bile, ICOlar hakkında yaptığı söz konusu açıklamayla, Wikipedia'nın bir ICO projesi yapma planı olmadığını belirtmiş oldu. 

https://www.coindesk.com/wikipedia-has-zero-interest-in-ico-says-jimmy-wales/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
terimer 10 ay
Jimmy Wales'e yuzde yuz katiliyorum. Birgun gelecek ve tum bu kripto paralarin degeri sifira inecek. Akabinde de Dunya'daki pekcok insan iflas edecek.
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eas722 10 ay
"Tüm açıklamalar ve kısaltmalar ilk geçtiği yerde belirtilmelidir."
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