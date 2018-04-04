Mahallelerdeki otopark sorununu çözecek adım

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde önemli açıklamalara imza attı. Terörle mücadele, Zeytin Dalı Harekatı ve eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı, mahallelerdeki araç park etme sorununa da değindi.

Erdoğan, yaptığı konuşmada belediye başkanlığı döneminden bu yana söylediği okul bahçelerinin altına otopark yapılması fikrinin hedefleri arasında olduğunu dile getirdi. Validen bu konunun da müjdesini aldığını belirten Cumhurbaşkanı, “Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar.” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı, konuşmasına park konusunda yaşanan sıkıntılardan bahsederek devam etti; “Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor."

Hem okula hem vatandaşa faydalı

Yapılacak otoparkların herkes için faydalı olacağının altını çizen Erdoğan, "Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz.” ifadelerine yer verdi.

Hedefini açık bir şekilde dile getiren Erdoğan, bu konuyla ilgili çalışmalara ne zaman başlanacağını ise belirtmedi.



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