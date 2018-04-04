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Mahallelerdeki otopark sorununu çözecek adım

İstanbul'da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul bahçelerinin altına otopark yapılmasının park sorununu çözeceğini belirtti.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Mahallelerdeki otopark sorununu çözecek adım
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da yapımı tamamlanan 80 okul ve 59 okul spor salonunun açılış töreninde önemli açıklamalara imza attı. Terörle mücadele, Zeytin Dalı Harekatı ve eğitim alanında yapılan çalışmalardan bahseden Cumhurbaşkanı, mahallelerdeki araç park etme sorununa da değindi.
Erdoğan, yaptığı konuşmada belediye başkanlığı döneminden bu yana söylediği okul bahçelerinin altına otopark yapılması fikrinin hedefleri arasında olduğunu dile getirdi. Validen bu konunun da müjdesini aldığını belirten Cumhurbaşkanı, “Bu çok önemli. Okullarımızın bahçelerinin altına otoparklar yapalım. Bu yapacağımız otoparklarla hem mahallenin araçlarını park etme sıkıntısını ortadan kaldıralım hem de belediyeler verdikleri sözleri yerine getirmiş olsunlar.” şeklinde konuştu.
Cumhurbaşkanı, konuşmasına park konusunda yaşanan sıkıntılardan bahsederek devam etti; “Biliyorsunuz bir defa park için belediyeler ruhsat verirken ücret alıyor. Çünkü inşa edilen apartmanın altına otoparkın yapılması lazım. Hiçbir apartmanın altına böyle bir otopark olur mu? Neredeyse hiç yoktur. Sokağın içine bir, iki sıra araçlar park ediyor. Allah göstermesin bir yangında vesaire oralardan girmek çıkmak çok zor."

Hem okula hem vatandaşa faydalı 

Yapılacak otoparkların herkes için faydalı olacağının altını çizen Erdoğan, "Şimdi okullarımızın altında bu olursa hem bir okul için gelir kaynağı olur, okulun masrafları için bunların kullanılma durumu olur. Bir de hırsız, arsız, şu, bu filan diye de bir endişeye araç sahipleri kapılmaz.” ifadelerine yer verdi.
Hedefini açık bir şekilde dile getiren Erdoğan, bu konuyla ilgili çalışmalara ne zaman başlanacağını ise belirtmedi.
  

https://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/cumhurbaskani-erdogan-yeni-hedefleri-her-an-duyabilirsiniz/1105949 Yorum Yaz
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hamunpatra 1 yıl en beğenilen
Donanımhaber e bu aralar birşey oluyor. Neden teknoloji ve oyun dünyasından çıkıp siyasi içerikli haberlere yer veriyorsunuz ? Artık eskisi kadar ziyaretçi cekemiyor musunuz? @mesutcevik ya bunları görmüyorsunuz yada DonanımHaber yayıncılığı başka bir yöne kaydırıyorsunuz.
Ben bu haberleri zaten diğer gazete dergi internet haber sitelerinde görüyorum. Bu haberlerle Sizin farkınız kalmıyor @gunoksay .
Yazık üzülüyorum.
Donanımhaber e bu aralar birşey oluyor. Neden teknoloji ve oyun dünyasından çıkıp siyasi içerikli haberlere yer veriyorsunuz ? Artık eskisi kadar ziyaretçi ce...
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2 Yanıt Yanıtla +185
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GetSomeRest 1 yıl
Bu haberin bu siteyle alakasını kuramadım
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Thesix 1 yıl
Uzun zamandır söylüyorum donanımhaber değil bildiğin enson haber sitesi
2 Yanıt Yanıtla +118
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DH Misafiri 1 yıl
para verdikten sonra etraf otopark dolu zaten. niye durduk yerde bir de otopark masrafına gireyim. herkes evinin önüne koyar yine..
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KaSaTuRa. 1 yıl
ya atmış işte birşey yine ortaya, illa birşeyler diyecek, işte orada burada görülmüş olacak haber olacak, başka da birşey değil
yoksa otopark sorunu trafik sorunu gibi durumlar için ciddi çözümler böyle ben dedimle olmaz, adam gibi bu konunun uzmanları toplanır, uzun dönemlik planlar yapılır, şehir ona göre planlanır, rantsal dönüşüm ortaya çıkarıp, 10 daireli apartmanın olduğu yere 50 daireli apartman diktirirsen, istersen her arabayı yerin altına göm yine koyacak yer bulduramazsın
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Ray Kurzweil 1 yıl
Ben mantıklı buldum doğruya doğru. Güvenlik zaafiyeti oluşturmadan bir planlama yapalır umarım.
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hacı.basat 1 yıl
Kesinlikle yetersiz bir önlem olarak görüyorum, park sorunu ülkemizde büyük boyutlarda, devlet tam kararlılık gösterip her işini yaparken bu konuyu ferahlatacak tedbirleri gözeterek çalışmadığı sürece düzelemez.
Bundan bir kaç sene önce resmi kurumları geniş arazili park sahaları olan kenar bölgelere çekip, eski binaları da park yerlerine çevirerek bu sorunu çözebilirdiniz, şu an bu dahi yapılsa çözemeyebilir.
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zolzauza 1 yıl
DH diye girdim ATV nin sitesi sandım :)
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Rindaman 1 yıl
Bence bundan sonra metrekare hesabına göre her büyük yapı'nın altına oto park yapılsın fiyat da günlük bir kaç lira maksimum olsun... Tamamına da ispark baksın!
Mafyalara da gün doğacak tabi ona şüphe yok!
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ürüng ayıg toyon 1 yıl
Otopark sorunu çok ciddi bir sorun beyler.Amerikaya bakın,küçücük işletmenin bile hayvan gibi otoparkı var.Belki de çok sıkı kanunlar vardır bununla ilgili orada
Şuralara bakın,her yerin çok büyük otoparkı var...Yol kenarlarında
araç bile yok earth.google.com/...
earth.google.com/...
O yüzden mantıklı bence.Ayrıca bizim burda özel hastane var en fazla 20 araçlık otoparkı var.Yolların kenarında araçlar,böyle şeylere izin verilmemesi gerek,otopark alanı konusunda bir kanun felan olmalı ve katiyen ona herkes uymalı...Çok büyük cezası felan olmalı,şimdi apartmanlarda zorunlu bu tarz şeyler ama her taraf uymuyor gibi...
Beton yapmak yerine o betonun içindeki eğitim kalitesini yükseltmek mevzusuna hiç girmedim,o bambaşka bir tartışma konusu,alıntı yapmayın yani boş yere...
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normal human 1 yıl
Donanımdan otomotibile kadar her konuda siyaset yapılırken bu mu hoşunuza gitmiyor?
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ankara06ankara 1 yıl
Bir kere de okulları eğitim adına geliştirin be. Mahalle arası okuldan bile birilerine para kazandırma çabasındalar hala.
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WoXeD 1 yıl
kapalı otoparklara lpg giremiyor. girmemesi gerekiyor. benzin 6 mazot 5tl den fazla. %60 70 lpg vardır heralde.ille okulun altında bi lpg faciası olup yüzlerce kişi ölünce anlaşılması gerek heralde durumun.
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