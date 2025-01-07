Türkiye, 2000 km menzilli balistik füze üzerinde çalışıyor

- “Savunma sanayisinde rekor kırdık”
- 2000 km menzilli balistik füze geliyor
- TAYFUN, CENK, BORA ve GEZGİN
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“Savunma sanayisinde rekor kırdık”
Erdoğan, savunma sanayisi 2023'te 15,5 milyar dolara çıktığını aktarırken "İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. 2024 hedefimiz olan 64,5 milyar doları yüzde 11 oranında aşarak yeni bir rekor kırdık." dedi.
Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ve HÜRJET'in uçuş testlerine devam edildiğini, GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatının gerçekleştirildiğine dikkat çekerken KIZILELMA insansız savaş uçağının prototip üretim ve testlerinin sürdüğünü, ANKA-3, Bayraktar TB3, TB2, Akıncı ve Aksungur İHA'larının kabullerinin yapıldığının altını çizdi.
Erdoğan, TB3'ün, TCG Anadolu'ya destek ekipmanını kullanmadan iniş ve kalkış yaptığını, böylece kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapabilen ilk SİHA olarak tarihe geçtiğini aktardı.
2000 km menzilli balistik füze geliyor
"Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne, 'bismillah' dedik. SİPER Ürün-1 sistemi envantere girdi. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık.
TAYFUN, CENK, BORA ve GEZGİN
Öte yandan 280 kilometreye kadar menzili bulunan BORA füzesi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki en uzun menzilli balistik füze sistemi olarak biliniyor.
Balistik füzeler menziline göre sınıflara ayrılıyor. Taktik Balistik Füzeler (TBM) 300 kilometreye kadar; Kısa Menzilli Balistik Füzeler (SRBM) 300-1000 kilometre arası, Orta Menzilli Balistik Füzeler (MRBM) 1000-3500 kilometre arası, Uzun Menzilli Balistik Füzeler (IRBM) 3500-5500 kilometre arası, Kıtalararası Balistik Füzeler ise (ICBM) 5500 kilometre ve üzeri menzile sahip füzeler olarak tanımlanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.