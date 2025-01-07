Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Türkiye, 2000 km menzilli balistik füze üzerinde çalışıyor

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamalarda savunma sanayisine değinerek 2000 km menzilli balistik füze geliştirileceğini duyurdu.
    Türkiye, 2000 km menzilli balistik füze üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılın ilk Kabine Toplantısı’nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamaların önemli bir konu başlığı ise savunma sanayisi oldu. Erdoğan, "Mavi vatanda donanmamızın gücüne güç katacak projelerin startını verdik" derken 2000 km menzilli balistik füze programı hakkında da konuştu.

    “Savunma sanayisinde rekor kırdık”

    Erdoğan, savunma sanayisi 2023'te 15,5 milyar dolara çıktığını aktarırken "İHA, SİHA, elektronik harp ve savaş gemisi üretiminde dünyanın sayılı ülkeleri arasındayız. 2002 yılında 248 milyon dolar olan ihracatımız, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 29'luk artışla 7 milyar 154 milyon dolara ulaştı. 2024 hedefimiz olan 64,5 milyar doları yüzde 11 oranında aşarak yeni bir rekor kırdık." dedi.

    Erdoğan, Milli Muharip Uçak KAAN'ın ve HÜRJET'in uçuş testlerine devam edildiğini, GÖKBEY helikopterinin ilk teslimatının gerçekleştirildiğine dikkat çekerken KIZILELMA insansız savaş uçağının prototip üretim ve testlerinin sürdüğünü, ANKA-3, Bayraktar TB3, TB2, Akıncı ve Aksungur İHA'larının kabullerinin yapıldığının altını çizdi.

    Erdoğan, TB3'ün, TCG Anadolu'ya destek ekipmanını kullanmadan iniş ve kalkış yaptığını, böylece kısa pistli bir gemiden iniş kalkış yapabilen ilk SİHA olarak tarihe geçtiğini aktardı.

    2000 km menzilli balistik füze geliyor

    Türkiye, 2000 km menzilli balistik füze üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Deniz sistemlerinde Piri Reis Denizaltısını hizmete aldıklarını, Hızır Reis Denizaltısının deniz denemelerine başlandığını, Murat Reis'in donatım çalışmalarına devam edildiğini, TCG Derya, İstanbul, Üsteğmen Arif Ekmekçi ve MARLIN silahlı insansız deniz aracının teslim edildiği bilgilerini veren Erdoğan, uzun menzilli balistik füze programında ise gaza basıldığını aktardı:

    "Yerli ve milli olarak geliştirilen Çelik Kubbe Projesi'ne, 'bismillah' dedik. SİPER Ürün-1 sistemi envantere girdi. Hem 800 kilometre ve üzeri menzilli füze stokumuzu güçlendirmeyi hem de 2 bin kilometre ve üzeri menzilli füze geliştirme programımızı hızlandırmayı kararlaştırdık.

    TAYFUN, CENK, BORA ve GEZGİN

    Türkiye, 2000 km menzilli balistik füze üzerinde çalışıyor Tam Boyutta Gör
    Halihazırda Türkiye, TAYFUN, CENK, BORA ve GEZGİN füzeleriyle öne plana çıkıyor. Türkiye’nin ilk ‘Kısa Menzilli Balistik Füzesi (SRBM)’ olduğu değerlendirilen TAYFUN’un envantere girdiği değerlendirilirken CENK ise Türkiye’nin ilk ‘Orta Menzilli Balistik Füzesi (MRBM)’ olacak. TAYFUN için 550+ km menzil bilgileri bulunurken CENK’in için ise 1000+ km menzile sahip olması bekleniyor. GEZGİN hakkında ise fazla bilgi olmamakla birlikte kendisi bir seyir füzesi ve TÜBİTAK-SAGE tarafından geliştiriliyor.

    Öte yandan 280 kilometreye kadar menzili bulunan BORA füzesi şu anda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin envanterindeki en uzun menzilli balistik füze sistemi olarak biliniyor.

    Balistik füzeler menziline göre sınıflara ayrılıyor. Taktik Balistik Füzeler (TBM) 300 kilometreye kadar; Kısa Menzilli Balistik Füzeler (SRBM) 300-1000 kilometre arası, Orta Menzilli Balistik Füzeler (MRBM) 1000-3500 kilometre arası, Uzun Menzilli Balistik Füzeler (IRBM) 3500-5500 kilometre arası, Kıtalararası Balistik Füzeler ise (ICBM) 5500 kilometre ve üzeri menzile sahip füzeler olarak tanımlanıyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Robotik kola sahip ilk robot süpürge ile tanışın

    Profil resmi
    Selamahali 8 saat önce

    Robotik olmayan robot kolu da mı var? Kollu robot yani. Veya robotik tekerleklere, robottik gövdeye ve robotik her bir aksama sahip robot deyin daha iyi pazarlama olur belkim.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    çamaşır makinesine ne kadar toz deterjan konur didimde nereden ev alınır buji kablosu ömrü koç ilk 100 bursu çamaşır makinesinin üstüne kurutma makinesi koymak zararlı mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
    GENERAL MOBILE GM 23 SE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız