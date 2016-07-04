Mahindra, Pininfarina imzalı Tesla rakibi elektrikli araç geliştirebilir

Hindistan'lı firma Mahindra üst sınıf elektrikli araç piyasasında Tesla'ya rakip olafak Pininfarina imzalı bir aracı piyasaya sürebilir. Geçtiğimiz sene Mahindra tarafından satın alınan ünlü İtalyan tasarım firması Pininfarina yeni sahibi için Hindistan pazarındaki SUV'lerin iç dizaynını çoktan tasarlamış durumda.

Takımı bulunduğu Formula E'nin Londra ayağında konuşan Mahindra patronu Anand Mahindra; "Bizim görüşümüzde Pininfarina kendi başına bir şirket konumunda. Sorunsuzca çalışan birşeyi karıştırmak istemezsiniz. Bizim grubumuz altında Pininfarina'nın başka markalara tasarım yapması yerine kendi markası altında birşeyler üretmesini istiyoruz. Bu onların daha önce hiç denemediği bir durum." açıklamalarında bulundu.

Geçtiğimiz dönemde İngiltere'de e2o elektrikli aracını piyasaya süren firma aynı zamanda Güney Kore'li üretici SsangYong'un da 2011'den beri yöneticisi durumunda. Mahindra adına SsangYong'un yöneticiliğini yapan Dr Pawan Goenka ilerleyen yıllarda iki firma arasında teknoloji paylaşımının daha da artacağını belirtiyor.