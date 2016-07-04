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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Mahindra, Pininfarina imzalı Tesla rakibi elektrikli araç geliştirebilir

Pek çok Ferrari ve Maserati modelinde imzası bulunan ve geçtiğimiz sene Mahindra tarafından satın alınan Pininfarina Tesla'ya rakip olacak bir elektrikli araç üretimine hazırlanıyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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Hindistan'lı firma Mahindra üst sınıf elektrikli araç piyasasında Tesla'ya rakip olafak Pininfarina imzalı bir aracı piyasaya sürebilir. Geçtiğimiz sene Mahindra tarafından satın alınan ünlü İtalyan tasarım firması Pininfarina yeni sahibi için Hindistan pazarındaki SUV'lerin iç dizaynını çoktan tasarlamış durumda.
Takımı bulunduğu Formula E'nin Londra ayağında konuşan Mahindra patronu Anand Mahindra; "Bizim görüşümüzde Pininfarina kendi başına bir şirket konumunda. Sorunsuzca çalışan birşeyi karıştırmak istemezsiniz. Bizim grubumuz altında Pininfarina'nın başka markalara tasarım yapması yerine kendi markası altında birşeyler üretmesini istiyoruz. Bu onların daha önce hiç denemediği bir durum." açıklamalarında bulundu.
Geçtiğimiz dönemde İngiltere'de e2o elektrikli aracını piyasaya süren firma aynı zamanda Güney Kore'li üretici SsangYong'un da 2011'den beri yöneticisi durumunda. Mahindra adına SsangYong'un yöneticiliğini yapan Dr Pawan Goenka ilerleyen yıllarda iki firma arasında teknoloji paylaşımının daha da artacağını belirtiyor.

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zdniz 3 yıl en beğenilen
Tesla patentlerini açık bırakmışdı rakip olursunuz tabi. Teknolojinin gelişmesi adına güzel bişey ama ordaki parayı gördükden sonra oraya akın etmek ne biliyim... Param olsa yine tesla alırım açıkcası.
Tesla patentlerini açık bırakmışdı rakip olursunuz tabi. Teknolojinin gelişmesi adına güzel bişey ama ordaki parayı gördükden sonra oraya akın etmek ne biliyim....
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kadirirdem 3 yıl
param olsa ben muhtemelen yine tesla alırım...
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teramit 3 yıl
android telefon üreticilerinin iphone a rakip üretiyorum demesi gibi birşey...
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zdniz 3 yıl en beğenilen
Tesla patentlerini açık bırakmışdı rakip olursunuz tabi. Teknolojinin gelişmesi adına güzel bişey ama ordaki parayı gördükden sonra oraya akın etmek ne biliyim... Param olsa yine tesla alırım açıkcası.
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