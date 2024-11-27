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    Mahindra'dan yeni elektrikli coupe-SUV modeller: BE 6e ve XEV 9e

    Hindistan pazarı için alışılmışın dışında tasarımlarıyla ve teknolojik donanımlarıyla dikkat çeken elektrikli modeller 2025'in ilk çeyreğinde satışa sunulacak.   

    Hindistan pazarını genel olarak düşük bütçeli sedan ve kompakt SUV modellerle ilişkilendirebiliriz ancak Mahindra'nın tanıttığı iki yeni model oldukça dikkat çekici. BE 6e ve XEV 9e olarak adlandırılan coupe-SUV modeller 2025 yılında satışa sunulacak.

    Mahindra BE 6e ve XEV 9e, özellikleriyle neler sunuyor?

    Mahindra'dan yeni elektrikli coupe-SUV modeller: B Tam Boyutta Gör
    Her iki modelin de gövde yapısı oldukça benzer ve muhtemelen aynı platformu kullanıyorlar. İkilinin 2775 mm aks mesafesine sahip olmasından da bunu anlayabiliyoruz. Toplam uzunluk bakımından ise XEV 9e'nin (4790 mm) yaklaşık 42 cm'lik fazlası var. Bu noktada Tesla Model Y ile benzer büyüklüğe sahip olduğunu söylemek mümkün.

    %100 elektrikli modellerin dış tasarımları oldukça ilginç çizgilere sahip. İnce LED aydınlatmalar, keskin hatlar, aerodinamik jantlar ve gizli kapı kolları her iki modelde de ortak detaylar. Detaylara bakıldığında ise BE 6e'nin alçak burun kısmı ve ön kaput üzerindeki hava kanalı ile daha dinamik göründüğünü söyleyebiliriz.

    Fütüristik iç mekan

    Mahindra'dan yeni elektrikli coupe-SUV modeller: B Tam Boyutta Gör
    BE 6e'nin iç mekanına baktığımızda da fütüristik bir görüntü bizleri karşılıyor. Savaş uçaklarından esinlenilen kokpitte 12.3'er inçlik ekranlar görev yapıyor. Ayrıca artırılmış gerçeklik özelliğine sahip head-up display de mevcut. Orta konsoldaki ambiyans aydınlatması ise Tron filmini akıllara getiriyor. Otomobilin ön koltukları ofis koltuğuna benzer bir tasarıma sahip. 455 litre bagaj hacmi sunan modelin ön kaputunun altında 45 litrelik ekstra depolama bölmesi mevcut.

    XEV 9e'nin iç mekanında biraz daha kaliteli malzemeler kullanılmış. Kokpitte 12.3'er inçlik ekranlar bulunurken aydınlatmalı panoramik cam tavan özelliği de otomobilin fütüristik tasarımını destekliyor. Buna ek olarak, Dolby Atmos özellikli ve 16 hoparlörlü Harman Kardon ses sistemi kullanılmış. Uzatılan arka bölüm sayesinde 665 litrelik bagaj hacmi sunan modelin ön tarafındaki depolama alanı da (150 lt) daha büyük.

    Güç ve batarya

    Mahindra'dan yeni elektrikli coupe-SUV modeller: B Tam Boyutta Gör
    Her iki modelde de yarı aktif amortisörler, beş noktalı bağımsız arka süspansiyon ve arkadan itiş düzeni karşımıza çıkıyor. Güç aktarımı tarafında 170 kW veya 210 kW olmak üzere iki farklı seçenek sunuluyor. Güçlü versiyonlar 0-100 km/s hızlanmasını modele göre sırasıyla 6,7 ve 6,8 saniyede tamamlıyor.

    Mahindra, yeni modellerinde 59 kWsa veya 79 kWsa olmak üzere iki batarya seçeneği sunuluyor. Söz konusu bataryalar lityum demir fosfat kimyasına sahip. BE 6e, WLTP'ye göre 550 km'ye kadar sürüş menzili vadederken daha büyük olan XEV 9e'de bu değer 533 km olarak karşımıza çıkıyor. 175 kW DC hızlı şarj cihazı ile %20-80 dolum 20 dakikada gerçekleştiriliyor.

    Yeni otomobiller Mahindra'nın Yapay Zeka Mimarisi'ne sahip. Söz konusu sistem, altıncı nesil Adreno GPU ve Qualcomm Snapdragon 8295 yonga setinden güç alıyor. Güvenlik ve konfor tarafında ise yedi hava yastığı, seviye 2 otonom sürüş, 360 derece kamera, kör nokta uyarısı ve uzaktan otomatik park gibi Hindistan pazarında görmeye alışık olmadığımız donanımlar karşımıza çıkıyor.

    Söz konusu modellerin teslimatlarının 2025'in ilk çeyreğinde başlaması planlanıyor. Mahindra BE 6e'nin fiyatı güncel kurla 22.400 dolar seviyesinden başlarken XEV 9e ise 25.900 dolar başlangıç fiyatına sahip. Tata da geçtiğimiz aylarda Curvv isimli coupe-SUV modelini tanıtmıştı. BE 6e, doğrudan bu modelle rekabet edecek. 

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