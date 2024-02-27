Pininfarina, hidrojen içten yanmalı motora sahip hibrit konseptini tanıttı: Karşınızda Enigma GT

Yeni Enigma GT, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterildi. Şu anda yalnızca 'sanal' bir konsept olarak açıklanan otomobil, geleceğin tasarım trendlerine ve teknolojisine bakış sağlamayı amaçlıyor. Pininfarina, Enigma GT'nin zaman içinde ortaya çıkacak bir yolculuğu temsil ettiğini söyleyerek şu aşamada tüm tasarım ayrıntılarını "kasıtlı olarak sakladığını" söylüyor.
Toplam 700 beygir güce sahip olacak
Otomobilde arka tekerleklere güç vereni 436 beygirlik 2,5 litre turboşarjlı V6 hidrojenle çalışan içten yanmalı motor bulunuyor. Ön aksta ise 268 beygir gücünde elektrikli bir motor yer alıyor.
Aerodinamik olarak tasarlanan araç, Ferrari 512S Berlinetta Speciale ve Abarth 2000 Coupe benzeri ilginç bir "kapıya" sahip. Tek parçadan oluşan ve aracın tavanıyla bütünleşik kapı, yukarı doğru kalkarak araca giriş çıkış gerçekleştiriliyor.
Pininfarina, konsept aracın, 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyenin altında ulaşabildiğini ve 410 km/s'lik azami hıza çıkabileceğini söylüyor.
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.