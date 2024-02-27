Pininfarina, hidrojen içten yanmalı motora sahip hibrit konseptini tanıttı: Karşınızda Enigma GT

Tam Boyutta Gör Ünlü İtalyan tasarım şirketi Pininfarina, hem hidrojen içten yanmalı motora hem de elektrik motoruna sahip radikal tasarımlı 2+2 grand tourer konsept otomobilini tanıttı.

Yeni Enigma GT, Cenevre Otomobil Fuarı'nda gösterildi. Şu anda yalnızca 'sanal' bir konsept olarak açıklanan otomobil, geleceğin tasarım trendlerine ve teknolojisine bakış sağlamayı amaçlıyor. Pininfarina, Enigma GT'nin zaman içinde ortaya çıkacak bir yolculuğu temsil ettiğini söyleyerek şu aşamada tüm tasarım ayrıntılarını "kasıtlı olarak sakladığını" söylüyor.

Tam Boyutta Gör Enigma GT, orta-arka motor düzenini taklit eden 2+2 kişilik grand tourer tipinde bir otomobil. Bir GT için nispeten kısa olan 4580 mm uzunluğa ve 2880 mm'lik arttırılmış dingil mesafesiyle geniş iç hacmine sahip.

Toplam 700 beygir güce sahip olacak

Otomobilde arka tekerleklere güç vereni 436 beygirlik 2,5 litre turboşarjlı V6 hidrojenle çalışan içten yanmalı motor bulunuyor. Ön aksta ise 268 beygir gücünde elektrikli bir motor yer alıyor.

Tam Boyutta Gör 9 kg'lık bir hidrojen tankı ve 10 kWh'lik bir pilin kombinasyonuna sahip araç, 700 km'den fazla varsayımsal menzil değeri sunuyor. Otomobilin ağrılığını azaltmak için karbon panellerle kaplı monokok karbon fiber şasi tercih edilmiş. Pininfarina, Enigma GT'nin 1690 kg ağırlığında olduğunu belirtiyor.

Aerodinamik olarak tasarlanan araç, Ferrari 512S Berlinetta Speciale ve Abarth 2000 Coupe benzeri ilginç bir "kapıya" sahip. Tek parçadan oluşan ve aracın tavanıyla bütünleşik kapı, yukarı doğru kalkarak araca giriş çıkış gerçekleştiriliyor.

Tam Boyutta Gör Enigma GT aynı zamanda aktif ızgara panjurları, aktif ön tekerlek deflektörleri, aktif hava kuyruğu ve sürtünmeyi her zaman en aza indirgemek için çalışan aktif taban hava kanallarına sahip, havayla şekillendirilmiş ön kanatları barındırıyor. Pininfarina, otomobilin 0.24 cd'lik sürtünme katsayısına sahip olduğu söylüyor. Aracın küçük yüzey alanıyla birleştiğinde segmentinin en aerodinamik aracı olduğunu iddia ediyor.

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Pininfarina, konsept aracın, 0'dan 100 km/s hıza 4 saniyenin altında ulaşabildiğini ve 410 km/s'lik azami hıza çıkabileceğini söylüyor.

Tam Boyutta Gör Pininfarina, dışı kadar içi de futuristik olan Enigma GT'nin gösterge panelinin havacılıktan ilham alındığını ve sürdürülebilir malzeme kullanımıyla uçmaya benzer bir deneyim sunacağını belirtiyor. Alışılmışın dışında, çok işlevli direksiyon simidi, arttırılmış gerçeklik özelliğine sahip ön cam ve gelişmiş sürücü sistemleri araçta yer alması beklenen diğer özellikler olarak ön plana çıkıyor.

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Pininfarina, hidrojen içten yanmalı konsept otomobilini tanıttı