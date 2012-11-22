Mahkeme, Apple'dan HTC anlaşması ile ilgili belgeleri açıklamasını istedi

Apple'ın HTC ile yaşadığı patent davaları sürecinde lisanslama konusunda anlaşmaya varması, mobil cihaz segmentinde suların durulabileceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Ancak Samsung, kesinlikle anlaşma masasına oturmayacağını duyurmuş, Apple ile HTC arasındaki anlaşmanın belgelerini de mahkeme yoluyla talep etmişti.





Apple'ın kutsal patent olarak internette dillendirilen ve kullanıcı arayüzü ile ilgili patentleri, birebir kopyalama yapan firmalara lisanslamama konusunda prensibi bulunuyor. Samsung ile olan davada Apple bu patentleri lisanslamayı reddetmişti. Ancak Samsung, bu patentlerin HTC firmasına patentlenmesi durumunda çifte standart olacağını ifade etmişti.





Reuters tarafından verilen habere göre Samsung'un başvurduğu Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, bu belgelerin talep eden tarafa verilmesi konusunda karar yayınladı. Sadece belgeler değil, lisanslama çeşitleri ve bedelleri içeren dökümanlar da Samsung'a verilecek.





Ancak uzmanlar koruma tedbiri konmuş belgelere erişimin mümkün olmayabileceğini belirtiyor.





Apple'ın 1 milyar dolar tazminat kazandığı davada, patentleri ihlal eden cihazların yasaklanması talebi 6 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak. Samsung avukatları yasaklama kararının önüne geçebilmek için her türlü alternatifi değerlendiriyor.





Samsung, bu belgelerde bir sonuca erişse bile yine de kesin olarak yasaklama kararına bir etkisi olmayabileceği de dile getirilenler arasında.