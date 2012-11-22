Mahkeme, Apple'dan HTC anlaşması ile ilgili belgeleri açıklamasını istedi

Haber Editörü
Apple'ın HTC ile yaşadığı patent davaları sürecinde lisanslama konusunda anlaşmaya varması, mobil cihaz segmentinde suların durulabileceği yorumlarının yapılmasına neden olmuştu. Ancak Samsung, kesinlikle anlaşma masasına oturmayacağını duyurmuş, Apple ile HTC arasındaki anlaşmanın belgelerini de mahkeme yoluyla talep etmişti.
Apple'ın kutsal patent olarak internette dillendirilen ve kullanıcı arayüzü ile ilgili patentleri, birebir kopyalama yapan firmalara lisanslamama konusunda prensibi bulunuyor. Samsung ile olan davada Apple bu patentleri lisanslamayı reddetmişti. Ancak Samsung, bu patentlerin HTC firmasına patentlenmesi durumunda çifte standart olacağını ifade etmişti.
Reuters tarafından verilen habere göre Samsung'un başvurduğu Kuzey Kaliforniya Bölge Mahkemesi, bu belgelerin talep eden tarafa verilmesi konusunda karar yayınladı. Sadece belgeler değil, lisanslama çeşitleri ve bedelleri içeren dökümanlar da Samsung'a verilecek.
Ancak uzmanlar koruma tedbiri konmuş belgelere erişimin mümkün olmayabileceğini belirtiyor.
Apple'ın 1 milyar dolar tazminat kazandığı davada, patentleri ihlal eden cihazların yasaklanması talebi 6 Aralık'ta görüşülmeye başlanacak. Samsung avukatları yasaklama kararının önüne geçebilmek için her türlü alternatifi değerlendiriyor.
Samsung, bu belgelerde bir sonuca erişse bile yine de kesin olarak yasaklama kararına bir etkisi olmayabileceği de dile getirilenler arasında.
http://techcrunch.com/2012/11/22/apple-vs-samsung-u-s-court-orders-apple-to-disclose-details-of-htc-licensing-agreement-to-samsung/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Amerikan sermayesi olup adeta para basan ve amerikan propagandasına harikulade hizmet eden bir şirketin amerika kanunlarında ne kadar tarafsız yargılanabileceği merak konusu.
Bir Osmanlı değil, sonuçda amerika. Hak adalet özgürlük vs kavramlar onların işine geldiği müddetçe evrensel bir anlam taşıyor. Bindikleri dalı kesmezler gibime geliyor.
Onu bıraktım apple gerçekten de masum olabilir. Zira samsung'un geçmişi parlak değil. Şantaş rüşvet tehdit vs bir çok skandala zamanında adı karışan kore kartel'i. Adamlar buldozer den işlemciye her haltı üretiyorlar. Temiz oynmalarını beklemekde naiflik olur gibime geliyor.
Bekleyip görmek lazım tabi. İşin acı yanıysa devler arenasında hep seyirciyiz... Tamam fabrika vs kurmak parada, bir yazılım stüdyosu kurup mobil cihazlara yazılım üretmek astronomik sermaya gerektirmez diye düşünüyorum. Bu ülkenin yazılımcı yetiştirmesi gerekiyor. Masa başında yöneticlik yapan bilgisayar mühendisi değil.
Sakın yanlış anlaşılmasın eleştiri kendimedir.
Saygılar.