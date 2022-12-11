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    Huawei para kazanmak için bazı patentlerini Oppo ve Samsung'a lisansladı

    ABD'nin baskısı nedeniyle gelirlerinde büyük düşüş yaşayan Huawei sahip olduğu büyük patent havuzundan para kazanmaya yöneldi. Şirket bazı teknolojilerini rakiplerine lisansladı.
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    Huawei para kazanmak için patentlerini rakiplerine lisansladı Tam Boyutta Gör

    Huawei elinde bulundurduğu teknolojilerin bir kısmını rakip elektronik üreticisi Oppo'ya lisanslamayı kabul etti. Söz konusu anlaşma  5G alanındaki gelişmelere yönelik patentleri de içeriyor.

    Nikkei Asia'nın haberine göre Huawei, başka bir rakibi olan Samsung Electronics'e de lisans verdi. Çinli şirket, patent portföyü de dahil olmak üzere varlıklarından para kazanma girişimlerini artırıyor.

    Huawei para kazanmak için patentlerini rakiplerine lisansladı Tam Boyutta Gör

    Her yıl 4.000 yeni patent başvurusu yapıyor

    Huawei, ABD'nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle büyük zarar etti. Kısıtlamalar şirketin akıllı telefon bölümünün ağır yara almasına sebep olurken, 2021 yılı sonunda Huawei'nin gelirleri %28.5 oranında düştü.

    Huawei özellikle Wi-Fi, hücresel iletişim ve ses ve video kodekleri gibi teknolojiler konusunda oldukça büyük bir patent havuzuna sahip. Bu yılın Haziran ayında şirket, ABD'de her yıl yaklaşık 4.000 yeni patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

    Kaynakça https://www.cnbc.com/2022/12/09/huawei-licenses-5g-patents-to-rival-as-us-sanctions-bite.html https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/Huawei-licenses-key-5G-tech-to-Oppo-Samsung-amid-U.S.-crackdown
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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 5 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 5 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

    Profil resmi
    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 6 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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