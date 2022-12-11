Huawei para kazanmak için bazı patentlerini Oppo ve Samsung'a lisansladı

Huawei elinde bulundurduğu teknolojilerin bir kısmını rakip elektronik üreticisi Oppo'ya lisanslamayı kabul etti. Söz konusu anlaşma 5G alanındaki gelişmelere yönelik patentleri de içeriyor.
Nikkei Asia'nın haberine göre Huawei, başka bir rakibi olan Samsung Electronics'e de lisans verdi. Çinli şirket, patent portföyü de dahil olmak üzere varlıklarından para kazanma girişimlerini artırıyor.
Her yıl 4.000 yeni patent başvurusu yapıyor
Huawei, ABD'nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle büyük zarar etti. Kısıtlamalar şirketin akıllı telefon bölümünün ağır yara almasına sebep olurken, 2021 yılı sonunda Huawei'nin gelirleri %28.5 oranında düştü.
Huawei özellikle Wi-Fi, hücresel iletişim ve ses ve video kodekleri gibi teknolojiler konusunda oldukça büyük bir patent havuzuna sahip. Bu yılın Haziran ayında şirket, ABD'de her yıl yaklaşık 4.000 yeni patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.Kaynakça https://www.cnbc.com/2022/12/09/huawei-licenses-5g-patents-to-rival-as-us-sanctions-bite.html https://asia.nikkei.com/Business/China-tech/Huawei-licenses-key-5G-tech-to-Oppo-Samsung-amid-U.S.-crackdown Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu
Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu
.mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...
Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım