Huawei para kazanmak için bazı patentlerini Oppo ve Samsung'a lisansladı

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Huawei elinde bulundurduğu teknolojilerin bir kısmını rakip elektronik üreticisi Oppo'ya lisanslamayı kabul etti. Söz konusu anlaşma 5G alanındaki gelişmelere yönelik patentleri de içeriyor.

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Nikkei Asia'nın haberine göre Huawei, başka bir rakibi olan Samsung Electronics'e de lisans verdi. Çinli şirket, patent portföyü de dahil olmak üzere varlıklarından para kazanma girişimlerini artırıyor.

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Her yıl 4.000 yeni patent başvurusu yapıyor

Huawei, ABD'nin uyguladığı ticari yaptırımlar nedeniyle büyük zarar etti. Kısıtlamalar şirketin akıllı telefon bölümünün ağır yara almasına sebep olurken, 2021 yılı sonunda Huawei'nin gelirleri %28.5 oranında düştü.

Huawei özellikle Wi-Fi, hücresel iletişim ve ses ve video kodekleri gibi teknolojiler konusunda oldukça büyük bir patent havuzuna sahip. Bu yılın Haziran ayında şirket, ABD'de her yıl yaklaşık 4.000 yeni patent başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

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Huawei para kazanmak için patentlerini rakiplerine lisansladı