Samsung'dan 29 yıl sonra bir ilk: Patent tescilinde IBM'i geçti

Samsung Electronics'in 2022 yılında ABD'de 8.513 faydalı patent tescil ettirdiği bildiriliyor. Bununla birlikte patent sayısını %5 artırarak 4.580'e çıkaran LG Electronics listede üçüncü sıraya yerleşti.
IBM, 2022 yılında tescil ettirdiği 4.743 patent ile ikinci sıraya geriledi. Bu rakam aynı zamanda bir önceki yıla göre yüzde 44'lük bir düşüşü temsil ediyor.
IBM strateji değiştirdi
Samsung birkaç yıldır tescil edilen patent sayısında ikinci sırada yer alıyordu. IBM'in geçen yıl birinciliği Samsung'a devretmesinin altında esas olarak bir strateji değişikliği yatıyor.
IBM araştırma başkanı Dario Gil konuyla ilgili olarak "Artık sayısal patent liderliği peşinde koşmaya değil, fikri mülkiyet alanında bir güç merkezi olarak kalmaya ve öncelikli teknolojilerimizde dünyanın en güçlü portföylerinden birine sahip olmaya devam etmeye karar verdik" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..