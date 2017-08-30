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Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi

BMW'nin tamamen elektrikli otomobili i3 makyajlanırken, seriye performans odaklı yeni bir model daha eklendi. İşte i3s olarak adlandırılan spor versiyonun tüm detayları...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Onur Seven
Haber Editörü
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BMW i3 elektrikli hatchback serisine i3s olarak adlandırılan yeni bir performans odaklı model eklendi. Yeni araç dört farklı versiyondan oluşan makyajlanmış i3 serisinin bir parçasını oluşturuyor. Makyajlı i3'ün fiyatı 44.000 dolardan başlarken, i3s varyantında bu rakam 48.000 dolara kadar çıkıyor.
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i3'teki değişikliklerin genel olarak stil güncellemelerini kapsadığını belirtelim. Sportif i3s koyu tampon detayı ve 20 inç alaşımlı jantlarıyla daha agresif bir görünüm kazanmış. Daha önce olduğu gibi, makyajlanan i3 tamamen elektrikli veya iki silindirli benzinli motorla desteklenen Range Extender seçeneğiyle sunuluyor. BMW i3'ün arka kısmında elektrik motorunun yanında bulunan opsiyonel Range Extender, otomobilin menzilini toplamda 330 km'ye çıkarabiliyor.
Normal i3, 168 beygir güç üretebilirken bu rakamın yeni i3s modelinde 181 beygire çıktığını görüyoruz. Bir diğer değişim ise direksiyon ve gaz tepkisini artıran (haliyle daha hızlı enerji tüketimine neden olan) yeni bir spor sürüş modu olarak ön plana çıkıyor.
Standart olarak 94Ah lityum iyon pille güçlendirilmiş makyajlı i3, 234 ila 254 km arasında bir menzile sahip. Yenilenen otomobilin diğer öne çıkan özellikleri arasında LED farlar, siyah renkli tavan, yenilenmiş kabin döşemeleri ve 10.3 inç ekranlı yeni bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.

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tahir40 2 yıl en beğenilen
Bi tarafta 30.000$ dan başlayan fiyata model 3 var, bi tarafta bu hilkat garibesi, yav Allah çarpar adamı. Bu Almanlar salmış kendini...

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bi tarafta 30.000$ dan başlayan fiyata model 3 var, bi tarafta bu hilkat garibesi, yav Allah çarpar adamı. Bu Almanlar salmış kendini......
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1 Yanıt Yanıtla +29
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spinattimyalnizliga 2 yıl
Tesla ve diğerleri...
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Pi 2 yıl
Bmwnin cogu arabasini begenirim. Ancak nedir bu arkadas ya
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tolgao2000 2 yıl
Sehit ici icin tasarlankis harika + harika bir arac, bana gore nefis bir dizayni var... ikinci elleri uygun olunca ikinci arac olarak almayi dusunuyorum... ve sonrada evin ana araci i8 olacak :)
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orhanosmanoglu 2 yıl
Bmw bu arabayı nasıl böyle yapıyor bir türlü anlamıyorum.2 serisinde çirkin olan modeller de yaptılar,hadi diyelim onu Mercedes de yaptı ama bu nedir arkadaş?Hiç anlamıyorum.
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drjacob 2 yıl
param olsa tercih edeceğim tek firma TESLA olur.
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ogameci 2 yıl
herşey fiyata bağlı
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bende345 2 yıl
Bu bir şehir aracı . Park etmesi kolay ... Sedan formunda olmaması normal .
Yol tutuşu iyi diye biliyorum . Altta yer alan ağırlık merkezi sayesinde ...
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dt1907 2 yıl
bmw nin bu modeli hç güzel değil.bmw gibi sportif markadan beklenmeyecek kadar cok kötü tasarım.
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TSY 2 yıl
ben mesela i3 ü daha çok beğeniyorum model 3 bana göre çirkin olmuş.
gerçi bmw dediğin zaman e46 ve e39 dur merco w140 ve w211 dir. geri kalan tüm arabalar hikayedir.
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RaptorFX 2 yıl
Ecüş bücüş araç yapmak da yeni moda
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aycibin 2 yıl
spor arayan bir adam böyle bir arabaya binmez.çok aşırı yüksek ve aile aracı tipli.ilk manevrada devirir bunu spor kullanacaksa
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coolman06 2 yıl
Zevkler ve renkler tartışılmaz ama bu nasıl bir tip yav...
Bakınca tampondan başka bir şey görünmüyor.
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