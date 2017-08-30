Makyajlanan BMW i3, performans odaklı yeni modelle geldi

BMW i3 elektrikli hatchback serisine i3s olarak adlandırılan yeni bir performans odaklı model eklendi. Yeni araç dört farklı versiyondan oluşan makyajlanmış i3 serisinin bir parçasını oluşturuyor. Makyajlı i3'ün fiyatı 44.000 dolardan başlarken, i3s varyantında bu rakam 48.000 dolara kadar çıkıyor.

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i3'teki değişikliklerin genel olarak stil güncellemelerini kapsadığını belirtelim. Sportif i3s koyu tampon detayı ve 20 inç alaşımlı jantlarıyla daha agresif bir görünüm kazanmış. Daha önce olduğu gibi, makyajlanan i3 tamamen elektrikli veya iki silindirli benzinli motorla desteklenen Range Extender seçeneğiyle sunuluyor. BMW i3'ün arka kısmında elektrik motorunun yanında bulunan opsiyonel Range Extender, otomobilin menzilini toplamda 330 km'ye çıkarabiliyor.

Normal i3, 168 beygir güç üretebilirken bu rakamın yeni i3s modelinde 181 beygire çıktığını görüyoruz. Bir diğer değişim ise direksiyon ve gaz tepkisini artıran (haliyle daha hızlı enerji tüketimine neden olan) yeni bir spor sürüş modu olarak ön plana çıkıyor.

Standart olarak 94Ah lityum iyon pille güçlendirilmiş makyajlı i3, 234 ila 254 km arasında bir menzile sahip. Yenilenen otomobilin diğer öne çıkan özellikleri arasında LED farlar, siyah renkli tavan, yenilenmiş kabin döşemeleri ve 10.3 inç ekranlı yeni bir bilgi-eğlence sistemi yer alıyor.