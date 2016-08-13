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Makyajlı BMW M4 testler esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi

BMW'nin hızlı coupe otomobili M4'ün gelecek yıl tanıtılması beklenen makyajlı versiyonu yol testi esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi. Detaylar ve görüntüler haberimizde...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW'nin sevilen coupe spor otomobili M4 yaşam döngüsünün ortasında makyajlanmaya hazırlanıyor. Spor otomobilin makyajlı versiyonunun hafif kamuflajlı test aracı casus fotoğraflarda görüntülendi.
Dış tasarım olarak makyaj ile oldukça minimal değişiklere sahip olacak yeni M4'e taze bir görünüm kazandırmak için ön tampona yeni hava kanalları ve yeni far grubunun getirilmesi bekleniyor.
Çoğu değişikliğin kozmetik yönde olmayacağı güncellemede araca güncelliğinin korunması için bazı yeni özellikler de eklenecek. Bu yeniliklerin neler olacağına dair şu an için bir bilgi bulunmasa da aracın eğlence-bilgi sisteminin yenilenmesi ve iç dizaynında bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor. Modele bazı sürüş teknolojilerinin de getirileceği iddia edilirken bunlara örnek olarak trafikte sürüş asistanı gösteriliyor.
Güncel versiyonda olduğu gibi aşırı beslemeli 3.0 litre sıralı 6 motorunda 431HP güç ve 550Nm torka sahip olacak aracın 2017 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/4-series/96678/facelifted-bmw-m4-spied-on-the-road Yorum Yaz
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Led Zeppelin 3 yıl en beğenilen Y.
Makyaj yiyecek kısımlar kamuflaj ile kapatılır :)
1 Yanıt Yanıtla +6
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DH Misafiri 3 yıl
Ben mi yanlış gördüm yoksa ön havalandırma kanalı La-Ferrari'deki gibi kalkıp inen cinsten mi? :O
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alemburda34 3 yıl
Dh ufaktan ufaktan arac incelemelerine dogru gidiyor sanirim. Eskidrn pek araclarla ilgili haber gormezken bu siralar sıklikta cikar oldu.
Yanliz aracin onunu gormesem mercedes derdim Ozellikle arkadaki oval tampon ve cift eksoz mercedes andiriyor.
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Captain_Ivy 3 yıl
Arka kısmı Mercedes'e çok benziyor.
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deoksiriboz1001 3 yıl
off öyle bir kamuflajlamışlar ki arabayı zor seçtim valla
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V4LKyR 3 yıl
Jantları farklı farklı. Para yetmemiş.
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LastShip 3 yıl
Audi falan hikaye m makyaji bi baska
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kadirirdem 3 yıl
ön ızgaralar güzel olmuş bakacağız çıksın beygir delisi olmuş..
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Guhong01 3 yıl
Aynen baya da kamuflaj yapmışlar, nerdeyse tofaş sanacaktım arabayı
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