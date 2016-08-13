Makyajlı BMW M4 testler esnasında kamuflajlı olarak görüntülendi

BMW'nin sevilen coupe spor otomobili M4 yaşam döngüsünün ortasında makyajlanmaya hazırlanıyor. Spor otomobilin makyajlı versiyonunun hafif kamuflajlı test aracı casus fotoğraflarda görüntülendi.

Dış tasarım olarak makyaj ile oldukça minimal değişiklere sahip olacak yeni M4'e taze bir görünüm kazandırmak için ön tampona yeni hava kanalları ve yeni far grubunun getirilmesi bekleniyor.

Çoğu değişikliğin kozmetik yönde olmayacağı güncellemede araca güncelliğinin korunması için bazı yeni özellikler de eklenecek. Bu yeniliklerin neler olacağına dair şu an için bir bilgi bulunmasa da aracın eğlence-bilgi sisteminin yenilenmesi ve iç dizaynında bazı değişikliklerin yapılması bekleniyor. Modele bazı sürüş teknolojilerinin de getirileceği iddia edilirken bunlara örnek olarak trafikte sürüş asistanı gösteriliyor.

Güncel versiyonda olduğu gibi aşırı beslemeli 3.0 litre sıralı 6 motorunda 431HP güç ve 550Nm torka sahip olacak aracın 2017 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

http://www.autoexpress.co.uk/bmw/4-series/96678/facelifted-bmw-m4-spied-on-the-road