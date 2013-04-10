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Manfrotto, StilePlus isimli yeni çanta serisini tanıttı

6 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Manfrotto, StilePlus isimli yeni çanta serisini tanıttı
Ürettiği kaliteli fotoğraf ekipmanları ile bilinen firmalardan Manfrotto,  StilePlus ismini verdiği  yeni çanta serisini tanıttı.

Şehir hayatında fotoğraf çekmekten hoşlanan fotoğrafçılar hedef alınarak günlük kullanım amacıyla geliştirilmiş olan StilePlus çanta serisi, Stile+ Backpacks, Stile+ Holster, Stile+ Pounches, Stile+ Shoulder Bag ve Stile+ Sling olmak üzere beş farklı kategoride ve bu kategoriler içerisinde farklı boyutlarda halinde hazırlanmış durumdalar. Oldukça şık tasarım yapısına sahip olan modeller, boyun, cüzdan, sırt ve bel çantası formlarında tasarlanmışlar ve fotoğraf ekipmanları yanında günlük eşyaları taşımak için de uygun bölme yapılarına sahipler.

DSLR gibi büyük fotoğraf makineleri yanında, kompakt fotoğraf makineleri için uyumlu modellerin de yer aldığı yeni StilePlus serisi çanta serisi, üçayak gibi büyük aksesuarların taşınabileceği bölümlere sahip çanta modellerini de içeriyor.

Manfrotto tarafında geliştirilen StilePlus serisi bütün çanta modellerine ve çantaların fiyatlarına firmanın resmi sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz.


http://www.manfrotto.co.uk/category/8615.1065.1056816.0.0/Stile%2B Yorum Yaz
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Piêr Dé Sans 6 yıl
en sağdaki pazar çantası gibi
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