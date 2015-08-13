March of Empires oyunu indirmeye sunuldu

Gameloft'un mobil platformlara yönelik geliştirdiği yeni strateji oyunu March of Empires, iOS platformu için indirmeye sunuldu. Son dönemin popüler kategorisi olan strateji türü için Gameloft agresif bir politika izliyor. Zira firma birden fazla strateji oyununu arka arkaya yayımlamaya başladı.





March of Empires çok oyunculu bir strateji oyunu. Oyuncular yeni oyunda krallıklarını kurduktan ve oyunu öğrendikten sonra stratejik hamleler yaparak diğer oyunculara karşı bölgeyi fethetme mücadelesine başlayacak.





Oyunda türün geleneksel ögeleri bulunuyor. Savaş ve işçi birimleri geliştirme, teknolojilerini ilerletme, ticaret yapma, kaynak bulma bunlardan bazıları. Oynanabilen karakterler ise Kral, Çar ve Çöl Sultanı şeklinde sıralanıyor. Her bir karakterin kendine özgü ırkı, gelenekleri, orduları, tasarımı ve yetenekleri bulunuyor.





Oyuncular yeni yerler fethettikçe bonuslar kazanıyor ve etkisi artıyor. Ele geçirilen bölgelerde de savunma amaçlı yapılar inşa edilmesi gerekiyor. Savaşlarda hava durumu, arazi şartları gibi faktörler etkili olacak. Bu bakımdan oyuncuların stratejilerini iyi kurmaları gerekiyor. Gameloft sadece bugün özel bir hoşgeldin paket de oyunculara sunacak.















