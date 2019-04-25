Telefonlar için Mario Kart Tour önümüzdeki ay beta sürecine başlıyor

Nintendo bugün itibariyle Mario Kart Tour mobil oyunu için kapalı beta kayıtlarına başladı. Kayıtların alınmasının ardından, 22 Mayıs tarihinde kabul edilen kullanıcılar tarafından indirilebilir hale gelecek. 4 Haziran’a kadar devam edecek kapalı beta süreci sonrasında oyunun resmi olarak yayınlanması bekleniyor.

Japonya ve Amerika’daki Android telefon sahipleri kayıt olabiliyor

Kapalı betaya başvuru yapmak için telefonunuzda bu bağlantıyı kullanabiliyorsunuz. Ancak beta aşaması Amerika ve Japonya’daki Android telefon kullanıcılarına özel olduğu için maalesef ülkemizden kayıt yapabilmek mümkün değil. Gerekli onaylamaları yaptıktan sonra sizden Nintendo hesabınızla giriş yapmanız isteniyor. Geriye, 22 Mayıs tarihine kadar kabul edilip edilmeyeceğinizi beklemek kalıyor.

Hatırlarsanız Nintendo, 2017 yılında Super Mario Run ismindeki oyununu iOS ve Android cihazlar için duyurmuştu. O zamandan bu yana firmanın çıkaracağı ilk oyun Mario Kart Tour olacak. Ayrıca henüz hakkında herhangi bilgi olmasa da yine bir başka klasik Dr. Mario World oyununun da mobil cihazlara gelmesi bekleniyor.

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Nintendo’nun elinde bulundurduğu yapımlar firmaya akıllı telefon pazarında da iyi geri dönüşler getirebilir. Çıkış tarihi olarak şimdilik yalnızca 2019 yaz mevsimi belirtiliyor. Hem Android hem de iOS cihazlarda yerini alacak. Son olarak kayıt olmayı deneyecek okurlarımıza kapalı beta başvurularının yalnızca 7 Mayıs tarihine kadar devam ettiğini hatırlatalım.

https://www.theverge.com/2019/4/25/18515539/mario-kart-tour-closed-beta-android-ios-may-summer-release-date-dena