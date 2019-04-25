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Fortnite’ın Avengers: Endgame etkinliği başladı

Epic Games ve Marvel arasında yapılan anlaşma sayesinde Fortnite’a Endgame temalı yeni bir oyun modu geldi. Sınırlı süreyle etkin olan oyun içi etkinliğin detayları haberimizde.
1 ay
2,2b
1
Oyunlar
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Fortnite’ın Avengers: Endgame etkinliği başladı
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Geçtiğimiz günlerde duyurusu yapılan ancak detayları tam olarak bilinmeyen Fortnite Endgame etkinliği bugün itibariyle başladı. Marvel ve Epic Games ortaklığı sonucu ortaya çıkan yeni Endgame, önceki etkinlik gibi sınırlı süreli mod olarak oyun içerisinde yer alacak.

Thanos takımı Avengers takımına karşı

Yeni oyun modu iki ayrı takımla başlıyor. Bu takımlardan biri Thanos ve komutasındaki Chitauri’ler diğeri ise kahramanlardan oluşan başka bir takım olacak. Thanos takımının görevi tahmin edebileceğiniz gibi altı Sonsuzluk Taşı’nı bulmak. Kahramanların görevi de Thanos’u ve Chitauri’leri durdurmak.

Fortnite’ın Avengers: Endgame etkinliği başladı
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Sonsuzluk taşını ilk bulan Chitauri, Thanos’a dönüşüyor. Önceki etkinlikten hatırlayabileceğiniz üzere Thanos diğer oyunculara karşı çok daha güçlü. Ayrıca topladığı her Sonsuzluk Taşı için de ek özellikler kazanabiliyor. Kahraman takımına ise Kaptan Amerika’nın kalkanı, Thor’un çekici ve Iron Man’in eldivenleri gibi silahları bulabilecekleri haritalar veriliyor. Bu özel silahlar Thanos’u yok etmelerindeki en büyük yardımcıları olacak.

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Fortnite’ın v8.50 güncellemesiyle gelen etkinlik an itibariyle oynanabilir durumda. Merakla beklenen Avengers: Endgame filminin vizyona girdiği bugünlerde yeni oyun modu hem Marvel hem de Epic Games için güzel bir etkinlik olacaktır. Yeni oyun modu hakkında tüm detaylara bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz. Etkinliğin tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


https://www.epicgames.com/fortnite/tr/patch-notes/v8-50 Yorum Yaz
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