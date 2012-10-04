Mark Zuckerberg, Facebook'un aylık 1 milyar kullanıcı sayısını aştığını açıkladı

Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un bir milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını kamuoyuyla paylaştı.





Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Zuckerberg, yazısında Facebook'un aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısını aştığını duyurdu. Kendisi ve ekibi adına Facebook kullanıcılarına teşekkür eden Zuckerberg, 1 milyar insanın bağlanmasına yardımcı olmanın inanılmaz olduğunu dile getirdi. Zuckerberg, bu olayın şimdiye kadar hayatındaki en gurur verici şey olduğunu da ifade etti.





Zuckerberg, Facebook'un daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması için çalıştıklarını ve dünyanın geri kalanını da Facebook ile bağlamayı ümit ettiklerini dile getirdi.

http://newsroom.fb.com/News/One-Billion-People-on-Facebook-1c9.aspx