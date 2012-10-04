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Mark Zuckerberg, Facebook'un aylık 1 milyar kullanıcı sayısını aştığını açıkladı

6 yıl
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Web Siteleri
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook'un CEO'su Mark Zuckerberg, Facebook'un bir milyar aktif kullanıcı sayısına ulaştığını kamuoyuyla paylaştı.

Konuyla ilgili olarak bir yazı kaleme alan Zuckerberg, yazısında Facebook'un aylık 1 milyar aktif kullanıcı sayısını aştığını duyurdu. Kendisi ve ekibi adına Facebook kullanıcılarına teşekkür eden Zuckerberg, 1 milyar insanın bağlanmasına yardımcı olmanın inanılmaz olduğunu dile getirdi. Zuckerberg, bu olayın şimdiye kadar hayatındaki en gurur verici şey olduğunu da ifade etti.

Zuckerberg, Facebook'un daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunması için çalıştıklarını ve dünyanın geri kalanını da Facebook ile bağlamayı ümit ettiklerini dile getirdi.

http://newsroom.fb.com/News/One-Billion-People-on-Facebook-1c9.aspx Yorum Yaz
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GeeWHiZ 6 yıl
Ne mutlu Faccebooka
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Holy Templar 6 yıl
yav he he
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STurhan 6 yıl
zaman tüneli ne alemde, onu düzeltmiş mi bari? :)
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Rajeesh 6 yıl
aktif kullanıcı diyor, dondurulmuş hesap diyorsunuz :/
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efem077 6 yıl

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met@lrock 6 yıl
Dünyada bu kadar apaçi ve abaza varken normal abi :d
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byJuck 6 yıl
Adam yapmış :)
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Raikirin 6 yıl
1 milyar farklı insan? Söylediklerine kendi de inanıyor mu acaba.
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Amedra 6 yıl
Borsada çöküşe geçince toparlamak için yapılan bir haber mi diye düşünmedim değil. Sanırım milleti salak sanıyorlar.. Milyonlarca dondurulan hesapları ve gerçeği yansıtmayan hesapları da saymasınlar, bak bu sefer Facebook'un asıl hangi yüzü ortaya çıkıyor.
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Sharelock 6 yıl
Kim ne derse desin Twitter.
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gladiotor 6 yıl Sharelock
EmpLizy

Kim ne derse desin Twitter.

YAV HE HE
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Puzzles 6 yıl
Keşke aylık hesabını donduranlarıda söyleseydi
Facebook'un yaptığı gereksiz güncelleme ve tasarımlar yüzünden çoğu kullanıcı soğudu.
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Holy Templar 6 yıl Puzzles
Historian_

Keşke aylık hesabını donduranlarıda söyleseydi
Facebook'un yaptığı gereksiz güncelleme ve tasarımlar yüzünden çoğu kullanıcı soğudu.

onları saymayalım en iyisi
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