Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü

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2005 yılında uzaya fırlatılan NASA’nın Mars Keşif Uydusu’na ait (Mars Reconnaissance Orbiter-MRU) HiRISE kamerası yakaladığı görüntülerle bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Uzay aracına ait kamera bu sefer de 17 Nisan tarihinde Kızıl Gezen üzerinde yeni oluştuğu tahmin edilen ve bir sanat eserini andıran krater görüntüsü yakaladı. Tam tarihi kestirmek mümkün değil

Gezegenin ekvatoruna yakın bir bölge olan Valles Marineris’te tespit edilen kraterin Eylül 2016 ila Şubat 2019 tarihleri arasında oluştuğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, yüzey fotoğraflarının uzun aralıklarla çekilmesinden ötürü kraterin tam olarak ne zaman oluştuğunun bilinemeyeceğini ifade ediyor.

Arizona Üniversitesi HİRISE ekibinde görev yapan araştırmacı Veronica Bray’e göre krater 15 ila 16 metre genişliğinde ve çarpma tesirinden etkilenen bölge ise yaklaşık 500 metre genişliğinde. Krateri oluşturan gök cisminin ise 1,5 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Bray’a göre çarpmaya neden olan kaya gezegen atmosferinde parçalara ayrılmamış ve yüzeye tek parça halinde çarpmış. Renkli olan fotoğrafta bazaltik kayaçlara ait oluşumların bulunabileceği, mavi renge kaçan oluşumların ise Mars yüzeyinin altında bulunduğu değerlendirilen buza ait olabileceği tahmin ediliyor.

Emin olmamakla birlikte Bray, nispeten sıcak bir yer olan Valles Marineris bölgesinde de bir miktar buz olabileceğini de belirtmiş.

https://interestingengineering.com/work-of-art-crater-on-mars-captured-by-nasas-hirise