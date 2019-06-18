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Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü

NASA’nın Mars Keşif Uydusu’na ait HiRISE kamerası yakaladığı görüntüler şaşırtmaya devam ediyor. Kamera, Kızıl Gezegen yüzeyinde bu sefer de sanat eseri tadında bir krater görüntüsü yakaladı.
3 gün (Son Güncelleme: 3 gün)
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Uzay
Gökhan G.
Editör
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Mars Keşif Uydusu'nun HİRISE kamerasından etkileyici krater görüntüsü
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2005 yılında uzaya fırlatılan NASA’nın Mars Keşif Uydusu’na ait (Mars Reconnaissance Orbiter-MRU) HiRISE kamerası yakaladığı görüntülerle bizleri şaşırtmaya devam ediyor.

Uzay aracına ait kamera bu sefer de 17 Nisan tarihinde Kızıl Gezen üzerinde yeni oluştuğu tahmin edilen ve bir sanat eserini andıran krater görüntüsü yakaladı.

Tam tarihi kestirmek mümkün değil 

Gezegenin ekvatoruna yakın bir bölge olan Valles Marineris’te tespit edilen kraterin Eylül 2016 ila Şubat 2019 tarihleri arasında oluştuğu tahmin ediliyor. Araştırmacılar, yüzey fotoğraflarının uzun aralıklarla çekilmesinden ötürü kraterin tam olarak ne zaman oluştuğunun bilinemeyeceğini ifade ediyor.

Arizona Üniversitesi HİRISE ekibinde görev yapan araştırmacı Veronica Bray’e göre krater 15 ila 16 metre genişliğinde ve çarpma tesirinden etkilenen bölge ise yaklaşık 500 metre genişliğinde. Krateri oluşturan gök cisminin ise 1,5 metre genişliğinde olduğu tahmin ediliyor.

Bray’a göre çarpmaya neden olan kaya gezegen atmosferinde parçalara ayrılmamış ve yüzeye tek parça halinde çarpmış. Renkli olan fotoğrafta bazaltik kayaçlara ait oluşumların bulunabileceği, mavi renge kaçan oluşumların ise Mars yüzeyinin altında bulunduğu değerlendirilen buza ait olabileceği tahmin ediliyor.

Emin olmamakla birlikte Bray, nispeten sıcak bir yer olan Valles Marineris bölgesinde de bir miktar buz olabileceğini de belirtmiş.


https://interestingengineering.com/work-of-art-crater-on-mars-captured-by-nasas-hirise Yorum Yaz
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ARTHUR. 3 gün en beğenilen
Siyaset olsa bizim üyeler burda asıp keserdi, bilim olunca kimse yanaşmıyor, bilgi sıfır :D
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smart1978 3 gün
Duz Dunyacilar sessiz bu aralar. Kukla bir duzenin karsi algi olusturma projesindeler farkinda degiller . Yani Duz Dunyacilara tabirine takilmayin Duz Dunyaci lar otomatikman Kainat hakkinda bilinen herseyi red ediyorlar gezegenler sekilleri konumlari uzay denilen seyin icerigi vs :) .
Enteresanlar...
Gunes dogarken batarken perfesketif olarak batmiyormus yani ufaliyormus... Yerseniz ... Duz Dunya diye illa egim istiyorlar lakin egim olsa dunyanin capi ufacik olurdu :) Falan filan ...
Kure bir yuzeye veya bir cembere mikroskobik olcude yaklasilirsa zaten duzlesmis gibi algilanir ama bu duzdur manasina da gelmez :) ...
Ayrica bugune kadar gunes batarken tutulma esnasinda kullanilan siyah camlar gozluklerle dunyanin batarken dunyanin herhangib bir iklimde dahi olsa ufaldigini kanitlayan yok yani teleskobun ucuna bu siyah cam yapip yakinlastiranlar sozde batmadigini yani persektif olarak ufaldigini pratiksel olarak ispatlayamadilar ama sekillerle cizimlerle ALGI olusturuyorlar ama ortada bir tane delilleri de yok imkansiz da degil hani. Dunya nin heryerinden rica edilse yapilacak sozde bastan kanitsiz deney olacaktir gerci ...
Bir kesim ciddi ciddi gerci farkli algilatma derdindeler . Daha dogrusu birilerin emri var birileri de yerine getiriyor... Yalanlarin gercek oldugu algisi ...
Konuya donecek olursak : Elbette ham hali baskadir. Bazi tekniklerle reklendirme vs yapilir. Suan bakmadim ama illa ham hallerini de merak edenlere ulasabiliyorlar...
TIPKI kara delik gozlemlenmesindeki gibi ... Zaten haberde ifade ediliyor gorsel uzun araliklarla cekilmis....
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mcebi001 3 gün
Mars da üst yapacaklarda mars ın atmosferi yok gibi birşey önüne gelen göktaşı gelip çarpıyor ....düşünsenize bin bir uğraşla milyar dolarlık üssü inşa ediyorsun ertesi sabah gümmmmm....
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The Ace of Spades 3 gün mcebi001
Düşen asteroitler genelde birkaç on metrelik küçük şeyler zaten.. Koca Mars'ın koca yüzey alanında oraya mı denk gelecek..
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Askaparta 3 gün
Ben başlayayım. Boyamışlar.
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ARTHUR. 3 gün en beğenilen
Siyaset olsa bizim üyeler burda asıp keserdi, bilim olunca kimse yanaşmıyor, bilgi sıfır :D
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darkaura 3 gün ARTHUR.
yanasanlarin coguda gene siyaset uzerinden vasat espiriler yapiyor.
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