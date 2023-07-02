NASA, Mars'tan yeni bir 4K video yayınladı: Şaşırtıcı

Tam Boyutta Gör ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars yüzeyinden 4K çözünürlükte yeni bir video paylaştı. Video, Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki güçlü HiRISE kamerası tarafından çekilen çok sayıda görüntüden derlendi.

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Video, 270 kilometreden daha geniş olan antik kraterin içindeki oluklu araziyi gözler önüne seriyor. Kurumuş dereleri, dik kayalık yamaçları ve Kızıl Gezegen'in manzarasının pek de görülmemiş özelliklerini gösteriyor ve görüntülenen bölge Aram Chaos olarak adlandırılıyor.

Mars'ın mavi tonu

Yayınlanan videoda Mars'ın alışılagelmiş kırmızı tonlarının yokluğu ve mavinin baskınlığı hemen göze çarpıyor. Bunun nedeni de volkanik faaliyet dönemlerinde gezegende oluşan magmatik bir kaya olan bazaltın büyük miktarlarda bulunması olarak açıklanıyor.

HiRISE kamerası son derece güçlü özelliklere sahip ve çok küçük nesneleri bile tespit edebiliyor. Bu da videonun çok detaylı olmasını sağlamış.

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