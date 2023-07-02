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    Anlık Bildirim

    NASA, Mars'tan yeni bir 4K video yayınladı: Şaşırtıcı

    NASA, Kızıl Gezegen Mars'tan 4K çözünürlükte son derece etkileyici bir video yayınladı. Daha önce gördüklerimize pek benzemiyor.                                 
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    NASA, Mars'tan yeni bir 4K video yayınladı: Şaşırtıcı Tam Boyutta Gör
    ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, Mars yüzeyinden 4K çözünürlükte yeni bir video paylaştı. Video, Mars Keşif Yörünge Aracı'ndaki güçlü HiRISE kamerası tarafından çekilen çok sayıda görüntüden derlendi.

    Video, 270 kilometreden daha geniş olan antik kraterin içindeki oluklu araziyi gözler önüne seriyor. Kurumuş dereleri, dik kayalık yamaçları ve Kızıl Gezegen'in manzarasının pek de görülmemiş özelliklerini gösteriyor ve görüntülenen bölge Aram Chaos olarak adlandırılıyor.

    Mars'ın mavi tonu

    Yayınlanan videoda Mars'ın alışılagelmiş kırmızı tonlarının yokluğu ve mavinin baskınlığı hemen göze çarpıyor. Bunun nedeni de volkanik faaliyet dönemlerinde gezegende oluşan magmatik bir kaya olan bazaltın büyük miktarlarda bulunması olarak açıklanıyor.

    HiRISE kamerası son derece güçlü özelliklere sahip ve çok küçük nesneleri bile tespit edebiliyor. Bu da videonun çok detaylı olmasını sağlamış.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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