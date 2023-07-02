NASA, Mars'tan yeni bir 4K video yayınladı: Şaşırtıcı

Video, 270 kilometreden daha geniş olan antik kraterin içindeki oluklu araziyi gözler önüne seriyor. Kurumuş dereleri, dik kayalık yamaçları ve Kızıl Gezegen'in manzarasının pek de görülmemiş özelliklerini gösteriyor ve görüntülenen bölge Aram Chaos olarak adlandırılıyor.
Mars'ın mavi tonu
Yayınlanan videoda Mars'ın alışılagelmiş kırmızı tonlarının yokluğu ve mavinin baskınlığı hemen göze çarpıyor. Bunun nedeni de volkanik faaliyet dönemlerinde gezegende oluşan magmatik bir kaya olan bazaltın büyük miktarlarda bulunması olarak açıklanıyor.
HiRISE kamerası son derece güçlü özelliklere sahip ve çok küçük nesneleri bile tespit edebiliyor. Bu da videonun çok detaylı olmasını sağlamış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D