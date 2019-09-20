Mars’ın kuzey kutbu kum tepelerinin “dondurmaya” benzeyen fotoğrafı paylaşıldı

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Mars, uzun bir süredir hem uzaydan hem de gezegen yüzeyi üzerinden inceleniyor. Gezegeni çok daha iyi bir şekilde yorumlamamızı sağlayan yörünge araçları ise bazen bizlere çok ilginç fotoğraflar gönderebiliyor.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ve Roscosmos’a ait ExoMars Trace Gas Orbiter (TGO) adlı uydunun gezegenin kuzey kutup bölgesinden yolladığı fotoğraf ise bu kez ağız sulandıracak cinsten.

Uydunun CaSSIS kamerasının yakaladığı görsel Mayıs ayı sonlarında kaydedilmiş. Etkileyici bir mevsim olayının yaşandığı fotoğrafta, kış aylarında Mars’ın bu bölümünün CO2 buzuyla kaplandığı ifade ediliyor. Bahar mevsimi geldiğinde ise buz, aşağıdan yüzeye doğru buhara dönüşmeye başlıyor. TGO’nun yakaladığı fotoğraf ise tam bu anda kaydedilmiş. Ortaya çıkan görüntü ise “Oreo’lu dondurmanın” olduğu bir kabın yakın çekimi gibi olmuş.

Söz konusu fotoğraf kapsamında açıklama yapan ESA yetkilileri, “Buz çatırdarken ortaya çıkan gaz, şiddetli bir şekilde püskürüyor ve etrafındaki kumları da beraberinde sürüklüyor. Bu sayede fotoğrafta görülen koyu lekeler ve çizgiler oluşuyor.” ifadelerini kullanmış.

http://m.esa.int/spaceinimages/Images/2019/09/North_polar_dunes_on_Mars