NASA'nın yeni fırlatma üssü, dakikada 4 milyon litre su fırlatabiliyor

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"ABD, Ay'a geri dönüyor: Yeni projenin ismi 'Artemis' oldu"

2024 yılı itibarıyla Ay'a resmen geri dönmek isteyen Amerikan uzay ajansı NASA, hazırlıklıklarına son sürat devam ediyor. NASA'nın Artemis görevleri için hazırladığı yeni kalkış kompleksinin de geliştirme sürecinde artık sona yaklaşıldı. Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan uzay ajansı, yeni kalkış kompleksinin dakikada yaklaşık 4 milyon litrelik su fırlatabilecek güce sahip olduğunu duyurdu.Yeni nesil fırlatma üssü, tarihin en güçlüşü olacak şekilde geliştirilen devasa roket SLS'ye (Space Launch System) özel olarak hazırlanıyor. SLS şu an günümüzde kullanılan roketlere göre çok daha güçlü olduğu için bu tarz özel bir fırlatma kompleksi gerektiyor. Artemis görevlerinde kullanılacak olan SLS, hem inanılmaz bir ısı yayacak hem de etkisi kilometrelerce uzaklıkta bile hissedilebilecek gürültü problemleri ortaya çıkaracak. Oluşan bu ekstrem koşullar nedeniyle roketin, uzay aracının ve genel anlamda tüm görevin tehlike altına girme olasılığı var.NASA ise, bu ekstrem koşulların herhangi bir probleme yol açmaması için temel anlamda ortama büyük su kütleleri püskürtmekten oluşan bir sistemden yararlanıyor. Tabi SLS tarihin en güçlü roketi olacağı için kullanılacak sistemin diğer roketlerde kullanılanlara göre çok daha güçlü olması gerekiyor.Konuyla ilgili konuşan proje yöneticisi Nic Moss,"SLS kalkış sırasında tam 176 desibellik bir gürültü oluşturacak. Yani büyük bir yolcu uçağına göre bile çok daha fazla. Kalkış kompleksine yerleştireceğimiz sistem yoğun su takviyesiyle bu gürültü problemini birkaç desibel azaltmaya çalışacak." şeklinde konuştu.NASA yeni sistemin gücünü geçtiğimiz yıl bu şekilde test etmişti: