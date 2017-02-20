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SpaceX, Red Dragon isimli insansız Mars görevini erteledi

Elon Musk, SpaceX’in Mars'a yapacağı insanlı yolculuğun başka bir tarihe ertelediğini duyurdu. Bu tarih değişimi sayesinde şirket, öncelik tanıdığı projeler üzerinde çalışabilecek.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Uzay
Emre Karakullukçu
Yazar
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SpaceX, Red Dragon isimli insansız Mars görevini erteledi
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Kızıl Gezegen olarak da bilinen Mars’a ulaşmak için can atan Elon Musk, SpaceX’in insansız Mars görevinin başka bir tarihe ertelediğini duyurdu. Mars’a ulaşabilmelerinin son derece önemli olduğunu, ancak görev tarihinin değiştirilmesiyle önceliği bulunan projeler üzerinde çalışabileceklerini belirten Musk, Red Dragon isimli iniş aracıyla gerçekleştirilecek görevin 2020 senesine ertelediğini söyledi. Bu ertelemeyle Mars görevinin tarihi ikinci kez değiştirilmiş oldu.

Görev ilk planlandığında SpaceX, Mars’a yapılacak yolculuğun 2022 senesinde gerçekleşeceğini açıklamıştı. Ardından, planlanandan çok daha hızlı ilerleme kaydeden şirket, Falcon roketlerinin geliştirilmesinin de iyi gitmesiyle birlikte Kızıl Gezegen’e 2018’de ulaşmayı deneyeceklerini duyurmuştu. Birçok kişinin görevin emniyetinden şüphe duymasına neden olan bu tarih, Elon Musk tarafından yapılan açıklamalar sonrasında 2 sene ertelendi.

Böylece Mars görevine hazırlanmak için fazladan iki sene daha kazanan SpaceX, bu süreçte Red Dragon’ı Mars’a taşıyacak olan Falcon Heavy üzerinde çalışmalarını sürdürecek ve Mars’a yolculuk yapacak aracın daha iyi koşullara sahip olması için çalışmalar yürütülecek.


https://futurism.com/elon-musk-has-a-new-timeline-for-humans-living-on-mars/ Yorum Yaz
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nefendim 2 yıl
Mars'ta özgürlük var mı ki?
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sniper23 2 yıl nefendim
nefendim

Mars'ta özgürlük var mı ki?

Yakıt doldurmak için bol bol Metan var
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eSSelamuAleykum 2 yıl nefendim
nefendim

Mars'ta özgürlük var mı ki?

Tüm umudunu kaybetmek özgürlüktür . Fight Club
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