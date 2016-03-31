Mars'ta sanal bir yolculuğa çıkmak ister misiniz?





Ayrıca Bkz. "Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde"

NASA, Destination: Mars sergisiyle beraber Florida'daki Kennedy Space Center'ı ziyaret eden tüm misafirlerine Mars'ta sanal bir yolculuk vaadi sunuyor. Microsoft'un HoloLens sanal gerçeklik gözlüğünü takarak Mars'ın yüzeyinde yürüme imkanı bulabileceğiniz sergide; Curiosity aracının navigasyonunu sağlayan Erika Hines ve Ay'a ayak basan ikinci insan Buzz Aldrin de holografik olarak Mars'taki sanal yolculuğunuza eşlik edecek. NASA'nın "karışık gerçeklik" olarak tanımladığı bu sanal deneyimde aynı zamanda bazı fiziksel objeler de yer alacak.



"Mars'ta çalışıyormuşum gibi..."

Microsoft-NASA ikilisinin HoloLens iş birliği çok farklı alanlarda kendisini göstermeye başladı. HoloLens'in geçtiğimiz ay Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotların gözlerinde görüntülenmesinin ardından NASA şimdi de Destination: Mars isimli yeni sanal gerçeklik projesinin duyurusunu yaptı.NASA, Destination: Mars sergisiyle beraber Florida'daki Kennedy Space Center'ı ziyaret eden tüm misafirlerine Mars'ta sanal bir yolculuk vaadi sunuyor. Microsoft'un HoloLens sanal gerçeklik gözlüğünü takarak Mars'ın yüzeyinde yürüme imkanı bulabileceğiniz sergide; Curiosity aracının navigasyonunu sağlayan Erika Hines ve Ay'a ayak basan ikinci insan Buzz Aldrin de holografik olarak Mars'taki sanal yolculuğunuza eşlik edecek. NASA'nın "karışık gerçeklik" olarak tanımladığı bu sanal deneyimde aynı zamanda bazı fiziksel objeler de yer alacak.

Erika Hines ve diğer NASA bilim insanları hali hazırda bu teknolojiyi çalışmalarında kullanıyorlar. Curiosity gözlem aracının topladığı veriler yardımıyla Mars'ın sanal bir versiyonunu oluşturan OnSight isimli programı deneme fırsatı yakalayan Abigail Fraeman,"OnSight programı Curiosity aracının gönderdiği verileri analiz etme sürecinde çok yardımcı oluyor. Tüm bu işlemleri daha doğal bir hale getirmesinin yanı sıra HoloLens'i taktığımda sanki gerçekten de Mars'ta çalışıyormuşum gibi hissediyorum." ifadelerini kullanıyor.



Oculus Rift, Google Cardboard ve Samsung VR Gear için de çalışmalar sürüyor



Florida'yı ziyaret etme fırsatı olmayanlar için NASA, diğer sanal gerçeklik gözlükleri üzerinde de bazı çalışmalar yapıyor. İnsanoğlunu Mars yolculuğuna hazırlamak için birçok alanda araştırmalarını sürdüren uzay ajansı, The Mars 2030 isimli ücretsiz bir sanal gerçeklik programıyla beraber Oculus Rift, Google Cardboard ve Samsung VR Gear kullanıcılarına da Mars'ın kapılarını aralayacak. The Mars 2030'un önümüzdeki sonbahar aylarında kullanıma sunulması bekleniyor.

http://bgr.com/2016/03/30/nasa-microsoft-hololens-mars-exhibit/