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Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde

Yapay gerçeklik NASA-Microsoft işbirliğiyle artık Uluslararası Uzay İstasyonu'nda. Geçtiğimiz Aralık ayında uzaya gönderilen HoloLens'ler Scott Kelly'nin gözlerinde görüntülendi.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Microsoft ve NASA'nın HoloLens için başlattıkları proje meyvelerini vermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Aralık ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) gönderilen HoloLens'ler, astronot Scott Kelly'nin kullanımına sunulmuş durumda.

Project Sidekick ismi verilen Microsoft-NASA işbirliği, astronotların uzayda yapmak zorunda kaldıkları zorlu görevlerde yardımcı bir el uzatacak. HoloLens'ler ile beraber artık ISS'de bulunan astronotlar, önceden kaydedilmiş temel prosedür kılavuzlarını izleyebilecekleri gibi Skype üzerinden NASA'yla canlı iletişime de geçebilecekler. Microsoft'un yapay gerçeklik cihazı ayrıca Yeryüzü'ndeki bilim insanlarına, üzerinde çalıştıkları şeyi bir astronotun gözünden görme fırsatı da tanıyacak.
HoloLens'in NASA için standart bir cihaz haline gelmesi için daha çok zaman geçmesi gerekiyor. Ancak projenin ilk aşamada oldukça iyi sonuçlar aldığını söylemek gerek. Şu an için yalnızca yörüngede işlev görebileceği düşünülen HoloLens'leri, geçtiğimiz günlerde İngiliz astronot Tim Peake de deniyordu.

Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan yaptığı paylaşımlarla çok büyük bir Twitter fenomeni haline gelen astronot Scott Kelly, aynı zamanda uzayda en çok vakit geçiren ABD vatandaşı rekorunu da elinde bulunduruyor. Uzayda tam 511 gün geçiren Scott Kelly şu sıralar 340 günlük görevinin son 10 gününü yaşıyor.

http://www.engadget.com/2016/02/21/microsoft-hololens-in-space/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
erturkcan2 3 yıl
Hızlıca porno sektörüne girmeni rica ediyorum microsoft seni hiç sevmem ama kalbimi çalabilirsin bak bu fırsat kaçmaazz :D
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ShadowofDeath06 3 yıl
Dayı tam bir keko olmuş caps cilere malzeme çıktı ahaha :)
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Umutcan 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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mementopolis 3 yıl
Simdi reklamlar.
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