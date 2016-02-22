Microsoft'un HoloLens'i astronotların emrinde

HoloLens'in NASA için standart bir cihaz haline gelmesi için daha çok zaman geçmesi gerekiyor. Ancak projenin ilk aşamada oldukça iyi sonuçlar aldığını söylemek gerek. Şu an için yalnızca yörüngede işlev görebileceği düşünülen HoloLens'leri, geçtiğimiz günlerde İngiliz astronot Tim Peake de deniyordu.

http://www.engadget.com/2016/02/21/microsoft-hololens-in-space/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.