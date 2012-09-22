Marvell ve Stanford Üniversitesi, eğitime yönelik bulut tabanlı kör terminaller hazırlıyor

Armada işlemcileriyle yakından tanıdığımız Marvell ve Stanford üniversitesi, eğitim odaklı ve maliyeti azaltan bulut tabanlı SMILE Plug kör terminal cihazlarının testlerine başladı. Cihazlar Stanford Üniversitesi'nin Stanford Mobile Inquiry-based Learning Environment - SMILE programı dahilinde üretilecek.





SMILE Plug cihazlarının denendiği test sınıfları Classroom 3.0 olarak adlandırılmış ve bulut tabanlı eğitim sınıfları bu ismi kullanmaya devam edecek. Bu cihazlar 60 adede kadar biraraya gelerek bir ad-hoc ağı oluşturuyor ve daha güvenli ve etkileşimin daha yüksek olduğu bir eğitim teknolojisi sağlıyor. Cihazlar batarya gücü veya priz üzerinden düşük miktarda enerji çekiyor.





SMILE Plug kutusunda 2GHz hızında çalışan tek çekirdekli Armada 370 yongada sistemi ve 512MB RAM bulunuyor. İşletme sınıfı Avastar 802.11 a/b/g/n 88W8764 WiFi yongası hem yüksek bağlantı hem de enerji verimliliğini sağlıyor. 512MB depolama kapasitesi, iki Gigabit Ethernet portu, USB 2.0 girişi, microSD yuvası, Arch Linux ARM işletim sistemi kutunun diğer özellikleri arasında.





Marvell tanesi 30$ fiyat etiketine sahip olacak kutuları gelecek ay Stanford'a göndermeye başlayacak.





Esnek bir eğitim imkanı sunan SMILE programı şu anda Dr. Paul Kim liderliğinde Tanzanya dahil 22 ülkede başarıyla test ediliyor. Bir yıl içerisinde Marvell seri üretime başlamayı planlıyor.