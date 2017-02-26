Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi

Robot teknolojisi her ne kadar hızla gelişiyor olsa da insanlarla birebir iletişime geçen ve yönlendiren yapay zekalı robotlara henüz çok sık rastlamıyoruz. Japon teknoloji şirketi Omron ise robot teknolojilerini bir adım öteye taşıyarak FORPHEUS isimli robotu geliştirdi. Karşısındaki oyuncunun masa tenisindeki yeteneklerini ölçen ve onu yönlendirerek daha iyi bir masa tenisi oyuncusu olması için çalışan FORPHEUS adını dünyanın ilk masa tenisi öğreten robotu olarak Guinness Dünya Rekorları listesine yazdırmayı başardı.

Omron firması aslında daha önce de benzer robotlar üretmişti ancak bu robotu öncekilerden farklı kılan şey geliştirme ekibinin lideri Taku Oya’nın da dediği gibi FORPHEUS’un karşısındaki kişiyi eğiterek iyi bir masa tenisi oyuncusu haline getirmesi. Keskin görüş yeteneğine ve hareket sensörlerine sahip olan FORPHEUS sadece gelen topun hızını ölçerek ona uygun bir atış yapmakla kalmıyor, karşısındaki kişinin seviyesini belirleyip oyununu ona göre ayarlıyor.

FORPHEUS’la masa tenisi oynamaya başladığından beri kendi oyununu geliştirdiğini düşünen Taku Oy’ya göre şu anda insanlar bir robota nasıl davranacağını öğretiyor olsa da önümüzdeki 20 yıl içinde robotlar yeni bir robot geliştirebilecek ve başka bir robota öğretmenlik yapacak duruma gelebilecek.

Masa tenisi öğreten ilk robot olan FORPHEUS’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:

http://www.nbcnews.com/mach/technology/ping-pong-playing-robot-makes-forrest-gump-look-lazy-n725381