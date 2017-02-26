Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi

Omron firması aslında daha önce de benzer robotlar üretmişti ancak bu robotu öncekilerden farklı kılan şey geliştirme ekibinin lideri Taku Oya’nın da dediği gibi FORPHEUS’un karşısındaki kişiyi eğiterek iyi bir masa tenisi oyuncusu haline getirmesi. Keskin görüş yeteneğine ve hareket sensörlerine sahip olan FORPHEUS sadece gelen topun hızını ölçerek ona uygun bir atış yapmakla kalmıyor, karşısındaki kişinin seviyesini belirleyip oyununu ona göre ayarlıyor.
FORPHEUS’la masa tenisi oynamaya başladığından beri kendi oyununu geliştirdiğini düşünen Taku Oy’ya göre şu anda insanlar bir robota nasıl davranacağını öğretiyor olsa da önümüzdeki 20 yıl içinde robotlar yeni bir robot geliştirebilecek ve başka bir robota öğretmenlik yapacak duruma gelebilecek.
Masa tenisi öğreten ilk robot olan FORPHEUS’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:
http://www.nbcnews.com/mach/technology/ping-pong-playing-robot-makes-forrest-gump-look-lazy-n725381 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Robotun özelliği masa tenisi oynayabilme kabiliyeti. İyi oynaması değil. 1 hafta masa tenisi eğitimi alan biri bu robotu rahat yener. Ben gözüm kapalı yenerim. Öyle şampiyonluk bir durum yok yani.
Yakın tarihte mümkün değil bu söylediğiniz. Videoda ne spin var ne falso var ne smaç var. Kuş gibi oynuyorlar.