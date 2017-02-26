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Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi

Japon teknoloji şirketi Omron tarafından geliştirilen robot, karşısındaki kişinin masa tenisi becerilerini ölçüyor ve yeteneklerini geliştirerek iyi bir oyuncu olmasını sağlıyor.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
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Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi
 

Robot teknolojisi her ne kadar hızla gelişiyor olsa da insanlarla birebir iletişime geçen ve yönlendiren yapay zekalı robotlara henüz çok sık rastlamıyoruz. Japon teknoloji şirketi Omron ise robot teknolojilerini bir adım öteye taşıyarak FORPHEUS isimli robotu geliştirdi. Karşısındaki oyuncunun masa tenisindeki yeteneklerini ölçen ve onu yönlendirerek daha iyi bir masa tenisi oyuncusu olması için çalışan FORPHEUS adını dünyanın ilk masa tenisi öğreten robotu olarak Guinness Dünya Rekorları listesine yazdırmayı başardı.

Omron firması aslında daha önce de benzer robotlar üretmişti ancak bu robotu öncekilerden farklı kılan şey geliştirme ekibinin lideri Taku Oya’nın da dediği gibi FORPHEUS’un karşısındaki kişiyi eğiterek iyi bir masa tenisi oyuncusu haline getirmesi. Keskin görüş yeteneğine ve hareket sensörlerine sahip olan FORPHEUS sadece gelen topun hızını ölçerek ona uygun bir atış yapmakla kalmıyor, karşısındaki kişinin seviyesini belirleyip oyununu ona göre ayarlıyor.

FORPHEUS’la masa tenisi oynamaya başladığından beri kendi oyununu geliştirdiğini düşünen Taku Oy’ya göre şu anda insanlar bir robota nasıl davranacağını öğretiyor olsa da önümüzdeki 20 yıl içinde robotlar yeni bir robot geliştirebilecek ve başka bir robota öğretmenlik yapacak duruma gelebilecek.

Masa tenisi öğreten ilk robot olan FORPHEUS’un tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz:


http://www.nbcnews.com/mach/technology/ping-pong-playing-robot-makes-forrest-gump-look-lazy-n725381 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sasha_digger 2 yıl
Arkadaşlar bunlar tamamen şov amaçlı robotlar. Raketi eline yeni almış birisi 1 hafta sonra bu robota top göstermez. Ne zaman ki bu robotlar reverse pendulum servis karşılarsa o zaman bu iş tamamdır derim :)
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XPerience 2 yıl
Kesme atışları karşılayabiliyor mu acaba analiz edip topun döndüğü yönü :)
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cokbaska 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Mehmet_Ali61 2 yıl
Şu insanların ürettikleri şeyleri görünce imreniyorum da yine mi Japonlar abi ne göz varmış
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BekirTemel 2 yıl
Aslında bu robot ile dünya şampiyonunu maça alıp inanılmaz bir maça imza atılabilir, robot yenilirse robot çağı gg
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TeufeL-07 2 yıl BekirTemel
BekirTemel
Aslında bu robot ile dünya şampiyonunu maça alıp inanılmaz bir maça imza atılabilir, robot yenilirse robot çağı gg


Robotun özelliği masa tenisi oynayabilme kabiliyeti. İyi oynaması değil. 1 hafta masa tenisi eğitimi alan biri bu robotu rahat yener. Ben gözüm kapalı yenerim. Öyle şampiyonluk bir durum yok yani.
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Lord Melkor 2 yıl
Kitaba ne için girmiş göremedim ama bir insan yerine değildir umarım
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ozmenakif 2 yıl
Robot güzel ama rekoru hangi konuda olmuş onu anlayamadım
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sniper23 2 yıl
Artık koçlara da elveda deme vakti gelmiş.
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TeufeL-07 2 yıl sniper23
sniper23
Artık koçlara da elveda deme vakti gelmiş.

Yakın tarihte mümkün değil bu söylediğiniz. Videoda ne spin var ne falso var ne smaç var. Kuş gibi oynuyorlar.
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