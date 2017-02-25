Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor

Elon Musk'ın geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen büyük bir etkinlik çerçevesinde resmen tanıtımını yaptığı Güneş Çatıları artık yavaş yavaş piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan çatılar Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre önümüzdeki yaz aylarında üretilmeye başlanacak ve yıl sonuna doğru da son kullanıcıyla buluşacak.
Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Tesla'nın dört farklı görünüm seçeneğiyle kullanıcılarına sunacağı çatılar, Elon Musk'ın ifadelerine göre elektrik üretimini hesaba katmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelecek.
Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Tesla'nın dört farklı görünüm seçeneğiyle kullanıcılarına sunacağı çatılar, Elon Musk'ın ifadelerine göre elektrik üretimini hesaba katmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelecek.
Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor.
http://www.businessinsider.com/elon-musk-tesla-solar-roof-cost-less-than-normal-roof-2016-11 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Mesela Teslada kullanılan hiçbir teknoloji devrim yaratmadı. Hepsi en az 40-50 yıl önce keşfedilmiş teknolojiler. Öyle düşünmek gerekiyor. Gerçeği bu. Ha dese ki "Bir pil teknolojisi buldum 10 sn de doluyor ve 1000 km götürüyor" gibi gibi mesela...
Ürünün özelliklerini biliyorum merak etmeyin. Bu yoruma kıskanma eleştirisini hangi akla hizmet yaptığınızı da doğrusu merak ettim.
Yapılan şey varolan teknolojiyi daha ileri bir noktaya taşımak, yenilikçi bir ürün geliştirmek olarak tanımlanabilir fakat bu bir devrim değil. Bu adam ne yapsa "devrimsel" tanımı kullanılıyor. Eleştiri bu ifadeye yönelik sadece.