Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor

Tesla, alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceğine inanılan güneş çatılarının üretimine bu yaz itibariyle başlıyor. Çatıların kullanıcıyla buluşması ise yılın son aylarında olacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,3b
1
19
Alternatif Enerji
Hasan Aygünoğlu
Editör
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Elon Musk'ın geçtiğimiz Ekim ayında düzenlenen büyük bir etkinlik çerçevesinde resmen tanıtımını yaptığı Güneş Çatıları artık yavaş yavaş piyasaya çıkmaya hazırlanıyor. Tamamiyle güneş hücrelerinden oluşan çatılar Tesla'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı rapora göre önümüzdeki yaz aylarında üretilmeye başlanacak ve yıl sonuna doğru da son kullanıcıyla buluşacak.

Alternatif enerji kullanımında yepyeni bir dönemin kapılarını aralayacağı düşünülen güneş çatıları normal bir çatıdan ayırt edilemeyen görünüşü, her türlü hava koşullarına karşı dayanaklı olması ve ucuz maliyetiyle dikkat çekiyor. Tesla'nın dört farklı görünüm seçeneğiyle kullanıcılarına sunacağı çatılar, Elon Musk'ın ifadelerine göre elektrik üretimini hesaba katmadan dahi normal bir çatıdan daha ucuza gelecek.

Özellikle de her yıl 5 milyon evin çatısının değiştiği ABD'de büyük başarı yakalayacağı düşünülen güneş çatılarına olan güvenini Elon Musk da,"Yeni çatı yaptırmayı düşünen müşterilerimize teklifimiz şöyle olacak:Normal bir çatıdan daha iyi görünen, daha uzun süre dayanan, daha ucuza mal olan ve bunların yanında ayrıca bir de elektrik üreten bir çatı ister misiniz?" sözleriyle ifade ediyor. 

http://www.businessinsider.com/elon-musk-tesla-solar-roof-cost-less-than-normal-roof-2016-11 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
C-AyaR 2 yıl en beğenilen
Elon Musk haberinde "devrim" kelimesi kullanılmazsa maazallah başımıza bir iş gelir. Tamam adam cesur ve öncü bir yatırımcı fakat yaptığı her şey yepyeni bir teknoloji geliştirmiş gibi lanse ediliyor. Sanırsın güneş panelini ve çatıyı kaplama fikrini Elon Musk icat etmiş.
Elon Musk haberinde "devrim" kelimesi kullanılmazsa maazallah başımıza bir iş gelir. Tamam adam cesur ve öncü bir yatırımcı fakat yaptığı her şey yepyeni bir t...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Steve Jobs gibi bu adamı da şişiriyorlar ve Apple gibi bir marka yaratmaya çalışıyorlar. Tamamen para tuzağı. Medya da bunları yağlıyor yağlıyor milletin bilinçaltına sokuyor.
Mesela Teslada kullanılan hiçbir teknoloji devrim yaratmadı. Hepsi en az 40-50 yıl önce keşfedilmiş teknolojiler. Öyle düşünmek gerekiyor. Gerçeği bu. Ha dese ki "Bir pil teknolojisi buldum 10 sn de doluyor ve 1000 km götürüyor" gibi gibi mesela...
Steve Jobs gibi bu adamı da şişiriyorlar ve Apple gibi bir marka yaratmaya çalışıyorlar. Tamamen para tuzağı. Medya da bunları yağlıyor yağlıyor milletin bilin...
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
C-AyaR 2 yıl onkuba
onkuba

C-AyaR
Elon Musk haberinde "devrim" kelimesi kullanılmazsa maazallah başımıza bir iş gelir. Tamam adam cesur ve öncü bir yatırımcı fakat yaptığı her şey yepyeni bir teknoloji geliştirmiş gibi lanse ediliyor. Sanırsın güneş panelini ve çatıyı kaplama fikrini Elon Musk icat etmiş.

Kiremite benzeyen bir güneş panelinden bahsediyoruz. Normal bir panel değil yani. Araştırmanı öneririm. Başarıları bu kadar kıskanmayın. Daha iyisini yapın kolaysa.

Ürünün özelliklerini biliyorum merak etmeyin. Bu yoruma kıskanma eleştirisini hangi akla hizmet yaptığınızı da doğrusu merak ettim.
Yapılan şey varolan teknolojiyi daha ileri bir noktaya taşımak, yenilikçi bir ürün geliştirmek olarak tanımlanabilir fakat bu bir devrim değil. Bu adam ne yapsa "devrimsel" tanımı kullanılıyor. Eleştiri bu ifadeye yönelik sadece.
onkubaC-AyaRElon Musk haberinde "devrim" kelimesi kullanılmazsa maazallah başımıza bir iş gelir. Tamam adam cesur ve...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
PurposeLess sinan 2 yıl
ilk sosyal medya facebook değildi, başka alternatifleri de vardı ama diğerlerinden farkı arkasında cia vardı, pentagon vardı, küreselciler vardı. Tıpkı Jobs gibi, tıpkı gates, tıpkı google gibi vs. saymakla bitmez. Paranın gücü yoksa fikir herkes de var, gücün yoksa neye yarar fikir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
maximus8282 2 yıl
Kiremitin içinde güneş paneli ve benzeri teknolojiler yıllardır varolan bir teknoloji şu herifi büyütüp duruyorsunuz, biraz araştırın da öyle yazın.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ceqa 2 yıl
Vay be teslada kullanılan teknolojilerin hepsi en az 40-50 yıl önce keşfedilmiş teknolojilermiş ve buda 8 beğeni almış... adamların sadece füze atma maliyetlerini nasıl düşürdükleri giden füzeleri nasıl geri getirdiklerini biz görmedik yani.
Elektrikli arabalarda da pili çok geliştirdiler mesela. Steve jobs gibi şişiriyorlar dediğiniz şirketler bizim ülkemizden daha çok parası olan şirketler oyüzden şişiriyorlar bunlar kolay şeyler değil.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
12 Angry Men 2 yıl
Keşke şu haberin görselindeki gibi evim olsa. Bahçeyede bir tane köpek alırdım gharajada bir tane araba ömur boyu yeterdı bana bu hayat. :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
BatuhanXxX 2 yıl
Tesla nin Ar-Ge bölümü çok iyi çalışıyor. Yepyeni teknoloji üretmek yerine mevcut teknolojik buluşlari 10 adım ileri götürüyor.
Elektrikli otomobil motoru
Elektrikli otomobil bataryası
Güneş panelleri
SpaceX ile yeniden kullanılabilir Roketler.
Eğer bu çatı sistemi verimli olursa sıcak ülkelerde fiyatı uygun olmak şartı ile çok tutar.
Elektrikli araçlar piyasaya egemen olacaksa onların tuketecegi elektrik nedeniyle Evlerin ve fabrikaların tuketecegi elektriği dengelemek gerekiyor.
Eğer piyasadaki otomobillerin çoğunluğu elektrikli olursa devasa bir enerji ihtiyacı ortaya çıkıyor.
Buna karşı en büyük umut füzyon.
Füzyonu başaramaz ve gecikirse Güneşimiz var.
Yüzde 23 verimlilik ile Portekiz kadar bir alan Yeterli dünyanin elektirik ihtiyacı için.
Bu panellerin verimlilik oranı hakkında bilgi yok sanırım ? *
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Murat.Ak 2 yıl
Tamam anlıyorum çok haber yapılıyor olabilir Elon için. Fakat dünya için ne kadar önemli birşey yaptığının farkında değil misiniz? Hangi teknolojik gelişme her zaman dünyadan birşeyler almadan zarar vermeden geliştiriliyor ve kullanıma sunuluyor. Dünyanın önemi sadece üzerinde yaşadığımız bir yer değil. Sanılandan daha önemli.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Firaristt 2 yıl
Bugün de Elon Musk ve Tesla haberini gördük çok şükür.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
aslında şöyle yapılsa daha iyi olur. bu çatıtan elde edilecek fazla elektriği devlete satılsa karlı bir yatırım.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virtual Reality 2 yıl ozbey08
ozbey08
aslında şöyle yapılsa daha iyi olur. bu çatıtan elde edilecek fazla elektriği devlete satılsa karlı bir yatırım.

Satılıyor zaten. Türkiye de bile kendi elektriğini üretiyorsan, fazla ürettiğin elektriği devlete satabiliyorsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 2 yıl
böyle gidersen petrol lobileri bu adamı bitirmek için sağlam propagandaya başlayacak. Eğer orta doğu petrol yüzünden kan gölüne dönüyorsa bu adam ortadoğu'nun kaderini değiştirebilir. Dik dur eğilme bu millet seninle :D
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
M.Akif Ersoy 2 yıl
Steve Jobs gibi bu adamı da şişiriyorlar ve Apple gibi bir marka yaratmaya çalışıyorlar. Tamamen para tuzağı. Medya da bunları yağlıyor yağlıyor milletin bilinçaltına sokuyor.
Mesela Teslada kullanılan hiçbir teknoloji devrim yaratmadı. Hepsi en az 40-50 yıl önce keşfedilmiş teknolojiler. Öyle düşünmek gerekiyor. Gerçeği bu. Ha dese ki "Bir pil teknolojisi buldum 10 sn de doluyor ve 1000 km götürüyor" gibi gibi mesela...
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Bloodin +178 madmahmutd +116 Domatore +113 Galatas4ray +104 Tugrul_512bit +86 Mutlak.Sıfır +81 Fenomenon +80 astegon +79 deoks +78 sistemli adam +76
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5287 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
solar roof, güneş çatısı ve
8 etiket daha solarcity tesla güneş enerjisi Alternatif Enerji Bilim ve Teknoloji Hasan Aygünoğlu MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl LG G6 detaylı ön inceleme videosu 2 yıl Nokia 6'nın uluslararası versiyonu ve özel üretim Arte Black varyantı tanıtıldı 2 yıl Samsung Galaxy S8, 29 Mart tarihinde resmen tanıtılıyor 2 yıl Samsung, Galaxy Tab S3’ü ve Galaxy Book’u tanıttı 2 yıl HMD Global modern Nokia 3310'u resmen tanıttı 2 yıl HMD Global resmi olarak Nokia 3 ve Nokia 5'i duyurdu 2 yıl Moto G5 serisi resmiyet kazandı 2 yıl Karşınızda 3 silindirli hot hatch: yeni Ford Fiesta ST 2 yıl Huawei P10 serisi: Yine çok iddialı 2 yıl Google Assistan, Nougat ve Marshmallow kullanan tüm telefonlardan kullanılabilecek 2 yıl X Power 2, devasa bataryasıyla 1 hafta şarj edilmeden kullanılabiliyor 2 yıl LG G6 resmi olarak tanıtıldı 2 yıl İşTeknik: Head Track IR nasıl yapılır? 2 yıl 4 Sony Xperia modelinin fotoğrafı, lansmandan önce sızdırıldı 2 yıl Google, troll yorumları yakalayan yapay zeka geliştirdi 2 yıl Masa tenisi antrenörü olan robot rekorlar kitabına girdi 2 yıl Samsung Display’den 2.5 milyar dolarlık yatırım 2 yıl Heroes Attack: Alien Shooter, Türk geliştiricilerden zorlu platform oyunu 2 yıl Archos’tan dayanıklılık odaklı Saphir cihazlar 2 yıl BlackBerry KEYone resmi olarak tanıtıldı 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor Sonraki Google Assistant ve Alexa, Oscar alacak isimleri ve filmi tahmin ettiler 2 yıl Birçok Oculus Rift oyunu piyasadan kaldırılma tehdidiyle karşı karşıya 2 yıl Google Spaces kapatılıyor 2 yıl Dubai, ulaşım ağı kurmak için 200 sürücüsüz otomobil satın aldı 2 yıl Çernobil faciası yiyecekleri zehirlemeye devam ediyor 2 yıl Bilim insanları arılara futbol oynamayı öğretti 2 yıl 2017 Ocar Ödülleri yarın sahiplerini bulacak; yarışta son durum ve favoriler 2 yıl Google Allo yakında bilgisayarlardan da kullanılabilecek 2 yıl Razer Power Bank dizüstü modellerini yolda bırakmıyor 2 yıl Okyanuslardaki nükleer kaynak binlerce yıllık enerji sağlayabilir 2 yıl Facebook, hesaplarından atılan ve "hesapları çalınan" kullanıcılar için açıklama yaptı 2 yıl Plantronics BackBeat Pro 2 incelemesi "Klasik tasarım, 24 saat kullanım süresi ve hareket sensörü" 2 yıl Bitcoin tüm zamanların rekorunu kırdı 2 yıl Helikopter gibi havalanan uçak gibi uçan drone 2 yıl Yeni iPad Pro modelleri gecikebilir 2 yıl 4$’a akıllı telefon sloganı ile yola çıktı, dolandırıcılıktan göz altında 2 yıl Tesla Powerwall evlerin elektrik masraflarını yüzde 92 azalttı 2 yıl Türkiye Uzay Ajansı kuruluyor: Tasarı TBMM’ye sunuldu 2 yıl 2si1 "Ryzen" Teknoloji ve Oyun Programı 2 yıl CloudFlare'deki güvenlik açığı milyonlarca kişinin bilgilerini sızdırdı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Türkiye Espor Futbol Ligi Duyuruldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Zen2 15% IPC, 20-25% tek çekirdek gücü
DH Forum
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
NASA, 'geceyle gündüzün buluştuğu'
DonanımHaber
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
iOS 13’ten ilk görüntüler geldi
DonanımHaber
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim