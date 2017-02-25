Elon Musk'ın devrimsel "Güneş Çatısı" bu yıl içerisinde satışa çıkıyor

Tesla, alternatif enerji kullanımına yeni bir soluk getireceğine inanılan güneş çatılarının üretimine bu yaz itibariyle başlıyor. Çatıların kullanıcıyla buluşması ise yılın son aylarında olacak.