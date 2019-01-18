MasterCard, otomatik yenileme korumasını yalnızca fiziksel ürünlere uygulayacak

Sizlere dün ulaştırdığımız haberimizde MasterCard özellikli kredi kartlarınız ile başlattığınız ücretsiz üyelikler için yeni düzenlemeler geleceğini söylemiştik. Ücretsiz üyeliğiniz sona ermeden önce firma tarafından kısa mesaj veya eposta yoluyla uyarılacak ve ücretin ne zaman çekileceğini öğrenebilecektiniz. MasterCard, blog paylaşımında yaptığı bir güncelleme ile bu özelliğin sadece fiziksel ürünlerde geçerli olduğunu duyurdu.

Netflix ve Spotify dahil değil

Ücretsiz deneme sürümü dendiğinde ilk akla gelen haliyle Netflix, Spotify vb. dijital servisler oluyor. Ancak dün paylaşılan blog postunun pek çok yerine “fiziksel ürünlerde geçerli” terimi eklendi. Yani dijital servislerin otomatik olarak yenilenmesiyle ilgili bir düzenleme bulunmuyor. MasterCard sitesinde bulunan paylaşımın sonuna ücretsiz deneme sürümü bulunan fiziksel ürünlerin cilt bakım malzemeleri ve sağlık ürünleri gibi şeylerden oluştuğu belirtilmiş.

Ayrıca Bkz.

"Mastercard, ücretsiz deneme sürümlerinden sonra otomatik yenilenen üyeliklerin önüne geçiyor"

Ücretsiz deneme sürümü ve otomatik yenileme kavramları dijital ürünlerle hayatımıza girdiği için böyle bir koruma pek çok kullanıcıya yardımcı olabilirdi. MasterCard bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu düşünerek bu güncellemeleri paylaştı.

https://newsroom.mastercard.com/2019/01/16/free-trials-without-the-hassle/