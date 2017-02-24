Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı

Haber Editörü
Sektör liderliğini eline almak için müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını yürüten Media Markt Türkiye, ülkemizin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil elektronik perakendecisi oldu. Öyle ki 2016'da tüm elektronik perakende pazarı yüzde 11 oranında büyürken, Media Markt sektörün üzerine çıkmayı başardı.Ayrıca Bkz. "Lenovo Moto Z ile büyük ekran keyfi her an yanınızda"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı Yenal Gökyıldırım, 2017 yılında da büyüme trendlerinin arttırılarak sürdürüleceğini ve yeni cazip lokasyonlara mağaza açacaklarını dile getirdi. Müşterilerin alışverişlerinden keyif almaları ve mağazaları kendi evleri gibi görmeleri için raf aydınlatmalarından yerlerdeki kaplamalara kadar yenilediklerini söyleyen Gökyıldırım, dünyada perakende alanında uygulanabilecek tüm yenilikleri kullanıcıların ayağına getirdiklerini vurguladı.
Diğer taraftan mediamarkt.com adresi 2016'da toplam 75 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, sitede geçirilen ortalama süre 2.42 dakika olarak açıklandı. 2016 yılı e-ticaret cirosu ise toplam grup cirosunun yüzde 9'unu oluşturdu. İnternetten alışveriş yapan ancak ürünü mağazadan teslim almak isteyenler için "pick-up" uygulamasını başlatan Media Markt,"Saatli Teslimat" sayesinde de ürünün istenilen tarih ve saatte adresinize teslim edilmesini sağlıyor.
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Resmen "bakın millet kapımızda sıra oluyor demek için bizi 1 saat beklettiler çalışanlar müdürler filan arkalarına sırayı alıp 10-20 selfie çekti içeri alırlarken bile 10-15 kişilik gruplar halinde taksit taksit aldılar ki dışarda sıra bitmesin gelen giden olursa görsün milleti diye..
indirim dedikleri de daha 1 hafta öncesinde vatandan 111 liraya aldığım g103 klavyenin 126 lira olması , GTX 1060 ın dual versiyonunun 2300 liraya fişlenmiş olması , aynısı vatanda 1600 lira dolaylarında deyince 1600 e verelim demeleri .. en başta mal kazıklamaya çalışacağınıza adam gibi bir fiyat politikası koyun ..
İndirimi göze çarpan adam gibi tek şey 7000-8000 liralık dandirik casper "GAMING EXCALIBUR" laptoplarına 800-1000 lira gibi bi indirim yapmışlar , hacı sen 8000 liralık laptop u 7000 e indirsen kaç yazar ben o fiyata uçak biletimi alır amerikaya günübirlik gider daha sağlam laptopu alır gelirim lan zaten ...
Hani yanlış anlamayın kesinlikle vatanı teknosayı filan savunmuyorum hepsi aynı zımbırtının laciverti bunların .. adam gibi fiyat politikası olmadıkça teknolojik ürünlere fahiş fiyat vermeyin güzel forumdaşlarım. hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum.
Fiyat olarakta bi farkları yok, Vatan'da en azından hizmet var yardımcı oluyorlar.
Bunu onlar yapacak biz degil hangisi daha uygun fiyat sunarsa millet ona gider
Fiziksel mağazalarının diğerlerinden pek de farkı yok ( fiyat olarak )ama öbürleri batarken media markt'ın kâr etmesi de enteresan gerçekten...
Bu kurlar ile kar vs. haberlerine inanmak zor.
Sitenin sağına soluna bakarsak haberin sebebi anlaşılıyor gibi
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