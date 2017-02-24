Media Markt, 2016 yılını sektörün üzerinde bir büyümeyle kapattı

Sektör liderliğini eline almak için müşteri memnuniyeti odaklı çalışmalarını yürüten Media Markt Türkiye, ülkemizin en hızlı ve istikrarlı büyüyen yeni nesil elektronik perakendecisi oldu. Öyle ki 2016'da tüm elektronik perakende pazarı yüzde 11 oranında büyürken, Media Markt sektörün üzerine çıkmayı başardı.

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Diğer taraftan mediamarkt.com adresi 2016'da toplam 75 milyon ziyaretçiyi ağırlarken, sitede geçirilen ortalama süre 2.42 dakika olarak açıklandı. 2016 yılı e-ticaret cirosu ise toplam grup cirosunun yüzde 9'unu oluşturdu. İnternetten alışveriş yapan ancak ürünü mağazadan teslim almak isteyenler için "pick-up" uygulamasını başlatan Media Markt,"Saatli Teslimat" sayesinde de ürünün istenilen tarih ve saatte adresinize teslim edilmesini sağlıyor.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Media Markt Türkiye İcra Kurulu Başkanı, 2017 yılında da büyüme trendlerinin arttırılarak sürdürüleceğini ve yeni cazip lokasyonlara mağaza açacaklarını dile getirdi. Müşterilerin alışverişlerinden keyif almaları ve mağazaları kendi evleri gibi görmeleri için raf aydınlatmalarından yerlerdeki kaplamalara kadar yenilediklerini söyleyen Gökyıldırım, dünyada perakende alanında uygulanabilecek tüm yenilikleri kullanıcıların ayağına getirdiklerini vurguladı.